MARRIED At First Sight Les fans australiens ont critiqué Jess et Martha « diaboliques » pour avoir allumé Ning pour « détourner l’attention de sa liaison ».

Les mariées passaient une soirée entre filles loin de leur mari lorsque Jess a dû faire face à la chaleur pour sa relation avec Dan.

La femme de Dan, Tamara, l’a confrontée pour avoir dit qu’elle voulait coucher avec lui, et dans le but de détourner l’attention, Jess a dit à Ning que son mari Mark n’était pas authentique.

S’adressant à la caméra, Jess a déclaré: « Je ne sais pas à quel point je peux mettre en place une façade, je dois essayer de changer la mise au point. »

Soutenue par Martha, elle est ensuite montrée en train de dire à Ning devant les autres filles: «Les choses que Mick a soulevées à propos de toi et Mark, elles ne sont pas gentilles.

«Il vous ment, et Mick et Mark ont ​​tous deux dit qu’après cette expérience, ils allaient aller sur tout un tas de plages.

«Mark n’est pas ce que tu penses qu’il est, il te ment.

Ning a fait un visage courageux devant les filles, mais a dit plus tard aux caméras: «C’était un peu une embuscade.

«J’ai l’impression que cette information n’est pas quelque chose que vous pouvez simplement retirer d’un chapeau; elle n’a pas mes meilleurs intérêts à cœur, mais qu’est-ce qu’elle a à perdre?

«Peut-être qu’elle dit la vérité, peut-être qu’il ne ressent rien.

Les téléspectateurs à la maison ont trouvé tout cela frustrant à regarder et ont afflué sur Twitter pour partager leurs réactions passionnées aux actions de Jess et Martha.

L’un d’eux a écrit: « Ok qui regarde #MAFSAustralia que Jess un est en fait maléfique au cœur et Martha est en train de se défendre.

Un autre a partagé une capture d’écran de Gemma Collins tenant Tiffany Pollard de retour dans Celebrity Big Brother alors qu’ils faisaient rage: « Je regarde K-Martha et Jessika transformer sa liaison avec le douchebag Dan sur Ning »

Un troisième a tweeté: « OMG JESS & MARTHA – honte absolue. »

Un autre a fait écho: « Jess et Martha sont viles. Ils sont comme des brutes d’école qui pensent être meilleurs que tout le monde.

« La façon dont ils ont semé ce doute dans l’esprit de Ning est tout simplement horrible. »

Un fan a fulminé: « FFS, espèce de vache absolue, elle vient de frapper Ning pour se sortir complètement de la merde.

Marié à la première vue L’Australie choque alors que Dan abandonne Tamara pour embrasser Jess lors du dîner

« Le mal pur j’espère que ce qu’elle a dit est vrai parce que sinon c’est juste méchant ».

La liaison de Jess avec Dan a été l’un des plus grands scandales de la série, diffusée pour la première fois en Australie en 2018.

Bien que Dan soit marié à Tamara et Jess à Mick, ils se sont faufilés lors de dîners de groupe pour des baisers illicites – Jess refusant de laisser son mari Mick quitter la série parce qu’elle voulait continuer sa liaison.

Les téléspectateurs ont été rendus furieux par les scènes, qui ne sont diffusées que pour la première fois ici au Royaume-Uni.