Les fans australiens célèbrent à 3h du matin après s’être qualifiés pour les KO avec une victoire sur le Danemark

Les célébrations ont commencé à la maison dès que Mathew Leckie a donné l’avantage à l’Australie contre le Danemark à l’heure de jeu lors de leur dernier match du groupe D à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 mercredi.

Les fans sont restés debout jusqu’aux petites heures du matin pour faire la fête au Fed Square à Melbourne.

“Je pense que dans ces moments-là, vous ne pensez pas trop, vous n’avez pas le temps de réfléchir, vous savez que tout s’est passé si vite. C’était un super ballon et j’avais un homme de plus à battre”, a déclaré Leckie, décrivant son but.

“Bas et dur, c’est difficile pour un gardien d’arrêter et dès que j’ai vu que ça allait, j’étais tellement excité et tellement heureux.

«Je pense que par la célébration, vous pouvez voir à quel point il y avait de l’émotion. Je suis tellement fier tu sais, nous avons travaillé si dur…. Ma première Coupe du monde est probablement l’un des objectifs les plus importants pour moi et pour l’équipe.”

L’autre résultat dans le groupe, la victoire victorieuse de la Tunisie sur la France n’a pas compté.

Un but de Wahbi Khazri à la 58e minute a permis à la Tunisie d’infliger une toute première défaite à la France, championne en titre, mais la victoire n’a pas suffi à les voir se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA alors que l’Australie les dirigeait vers le poteau de qualification.

Le but de Khazrei est resté vain puisque les Socceroos l’ont fait aux dépens des Nord-Africains du groupe D.

Au stade Janoub, l’Australie a battu le Danemark 1-0 et s’est qualifiée pour la phase à élimination directe du groupe avec la France.

La France a bien commencé la Coupe du monde, récoltant six points lors de ses deux premiers matchs et marquant six buts dans le processus et malgré la défaite de mercredi contre la Tunisie, elle a terminé en tête du groupe devant l’Australie.

L’Australie et la France ont toutes deux terminé avec six points sur deux victoires, tandis que la Tunisie a pris la troisième place avec quatre points sur une victoire et un match nul contre le Danemark, qui a terminé en bas avec un point.

