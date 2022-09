Les fans “attaquent” Lionel Messi lors de la 100e victoire en Argentine, le Brésilien Neymar se rapproche du record de Pelé

Lionel Messi a marqué sa 100e victoire internationale avec deux buts alors que l’Argentine se rapprochait du record du monde sans défaite de l’Italie avec une défaite 3-0 contre la Jamaïque lors d’un match amical de préparation à la Coupe du monde dans le New Jersey mardi.

La superstar du Paris Saint-Germain, Messi, a porté son total de buts internationaux à 90 en 164 matches après avoir été remplaçant en seconde période à la Red Bull Arena.

Les buts de Messi ont couronné une victoire catégorique pour les Sud-Américains, qui ont maintenant disputé 35 matchs sans défaite dans une séquence remontant à 2019 – à seulement deux de moins que le record du monde italien de 37 invaincus établi entre 2018 et 2012.

Messi, qui a également marqué deux fois lors d’une victoire amicale contre le Honduras à Miami vendredi, a ravi la foule avec un caméo électrisant après être entré à la 56e minute pour Lautaro Martinez de l’Inter Milan.

Il a réussi son premier but de la soirée à la 86e minute, s’élançant avant de caresser un tir dans le coin inférieur devant le gardien jamaïcain Andre Blake.

Le septuple vainqueur du Ballon D’Or, âgé de 35 ans, a ensuite produit un deuxième but espiègle, enroulant astucieusement un tir bas sous le mur jamaïcain dans le coin inférieur d’un coup franc.

Messi souffrait de symptômes pseudo-grippaux avant le match et a quitté le banc à la 56e minute. Un fan est venu tard sur le terrain et Messi a signé le dos de l’intrus torse nu avant qu’il ne soit emmené par la sécurité.

Neymar a converti un penalty lors de la raclée 5-1 du Brésil contre la Tunisie à 10, son 75e but international, malgré des lasers pointés sur son visage. Il n’est derrière que le record de 77 de Pelé, triple vainqueur de la Coupe du monde.

Les choses sont allées de mal en pis pour la Tunisie avant la mi-temps alors que Dylan Bronn a fait tomber Neymar et a été durement expulsé après une brève mêlée entre les deux équipes.

Richarlison venait de marquer le deuxième but de l’équipe lors d’une victoire 5-1 au Parc des Princes lorsque la banane a été lancée vers lui et les autres Brésiliens célébrant près de l’un des drapeaux de coin. Ce qui semblait être une bouteille d’eau et un autre objet ont également été lancés vers eux.

Le Brésil utilisait le match pour faire une déclaration contre le racisme, les joueurs posant avant le coup d’envoi devant une pancarte indiquant : “Sans nos joueurs noirs, nous n’aurions pas d’étoiles sur notre maillot” – une référence aux cinq étoiles ci-dessus. l’écusson de l’équipe qui représente ses cinq titres de Coupe du monde.

La fédération brésilienne de football a condamné l’incident et a renforcé sa position pour “lutter contre le racisme”.

Le président de la fédération s’est dit choqué par ce qui s’est passé.

“La punition pour ces actions doit être plus sévère”, a déclaré Ednaldo Rodrigues.

Les médias brésiliens ont déclaré que le personnel de sécurité du stade avait tenté en vain d’identifier la personne qui avait jeté la banane sur le terrain.

