Les fans argentins ravis de la victoire palpitante de la Coupe du monde contre la France

Les fans de football canadiens se sont retrouvés dans des files d’attente froides avant l’aube, se sont peints le visage et se sont finalement retrouvés dans une course folle dimanche alors qu’ils remplissaient les bars pour assister à une finale de Coupe du monde particulièrement tendue.

Mais ce sont les fans de l’équipe argentine qui ont finalement pu célébrer après que l’équipe dirigée par la superstar Lionel Messi a remporté la victoire en tirs au but.

Au Cafe Diplomatico dans le quartier de la Petite Italie de Toronto, les fans dans une tente bondée ont crié et sauté lorsque l’Argentine a remporté le titre, se serrant les coudes et agitant des drapeaux. La musique a rempli la tente et les fans ont dansé pour célébrer, avec de nombreux cris du nom de Messi.

“C’est une représentation parfaite de ce qu’est ce beau jeu”, a déclaré le fan argentin Ian Saya alors qu’il célébrait la victoire.

“Ça te fait sourire, ça te fait pleurer, ça te fait rire, ça te fait perdre la voix.”

La victoire de l’Argentine dans le match phare du football a été particulièrement disputée.

Les supporters argentins en liesse, encouragés par les deux buts de leur équipe en première mi-temps du jeu réglementaire, ont regardé avec chagrin la France, championne en titre de la Coupe du monde, riposter pour égaliser le match 2-2 en seconde mi-temps.

Après un but de chaque côté en prolongation, l’Argentine a finalement gagné lors d’une séance de tirs au but.

Saya, qui regardait le match à l’avant et au centre avec de la peinture faciale bleue et blanche, a déclaré qu’il avait ressenti de nombreuses émotions au cours de la dernière demi-heure du match.

Les supporters argentins de longue date Shehzad Merali et Harneet Brar ont déclaré juste avant la seconde mi-temps qu’une victoire en Coupe du monde assurerait une étape importante dans la carrière de Messi, 35 ans, qui n’avait jamais remporté de Coupe du monde auparavant et a marqué deux fois dimanche.

Après le match, Merali a déclaré que la victoire cimente l’héritage de Messi.

“Tout le monde disait qu’il n’était pas le meilleur de tous les temps parce qu’il n’avait jamais gagné la Coupe du monde”, a déclaré Merali.

« Qu’est-ce qu’ils vont dire maintenant ? »

Camila Schiappacasse, qui est arrivée au Canada il y a deux semaines en provenance d’Argentine, attendait à l’extérieur du bar au début du match. Elle a dit qu’elle avait pleuré au premier but de Messi et qu’elle avait bon espoir quant aux résultats finaux.

Ensuite, avec un drapeau argentin enroulé autour de ses épaules, elle a décrit le jeu comme “intense”.

“En Argentine, vous souffrez pour gagner”, a-t-elle déclaré. “Vous ne gagnez pas facilement.”

La foule majoritairement pro-française du bar L’barouf au centre-ville de Montréal, en revanche, a été déçue.

Certains fans avaient les larmes aux yeux en quittant la salle.

“Honnêtement, je suis tellement triste”, a déclaré Alexis Krass à propos de la défaite de la France.

« Mon cœur me fait mal. Les 15 dernières minutes, j’avais de l’espoir. Mais ce n’était pas censé l’être. »

Les supporters français – maîtrisés après que leur équipe ait été blanchie en première mi-temps – ont exprimé leur optimisme quant à la capacité de l’équipe à rebondir.

Cet optimisme a semblé porter ses fruits dans la seconde moitié du jeu réglementaire lorsque la France a marqué deux fois de suite. Les fans assemblés ont explosé en acclamations et certains ont même pleuré lorsque l’équipe a tiré même.

« C’est tellement incroyable ! On va gagner », prédisait Thibault Herbert.

Mais il ne devait pas être. Le temps supplémentaire a vu la France rencontrer une fois de plus l’Argentine but pour but jusqu’aux tirs au but décisifs.

Kylian Mbappé a réussi un tour du chapeau pour la France et a finalement été nommé meilleur buteur du tournoi au Qatar, mais s’est blessé en étant consolé sur le terrain par le président français Emmanuel Macron après la finale.

— Avec des fichiers de Marisela Amador à Montréal et de l’Associated Press

Rosa Saba, La Presse canadienne

