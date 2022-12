Les fans arabes affrontent les médias israéliens lors de la Coupe du monde au Qatar

Lorsque l’émirat du Golfe du Qatar a accepté d’autoriser des vols directs depuis Israël afin que les fans de football puissent assister à la Coupe du monde, certains l’ont pris comme un autre signe de réchauffement des liens entre Israël et le monde arabe.

Au lieu de cela, les journalistes israéliens – les symboles les plus visibles de leur pays lors du tournoi – ont parfois été réprimandés ou ignorés par les résidents locaux et les visiteurs arabes, un rappel que malgré les accords diplomatiques de 2020 avec trois gouvernements arabes, de nombreux citoyens ordinaires de la région s’opposent toujours à des relations plus étroites avec Israël.

Le tournoi a offert un rare moment de solidarité arabe, avec des supporters de différents pays encourageant les équipes des autres et portant des brassards en soutien à la cause palestinienne. Mercredi, un homme souriant portant une chemise tunisienne interrompu un jeu en courant sur le terrain avec un drapeau palestinien.

Dans le même temps, les fans arabes ont rejeté les interviews de journalistes israéliens et se sont lancés dans des disputes sur le traitement réservé aux Palestiniens par Israël. Raz Shechnik, journaliste pour le journal israélien Yedioth Ahronot qui rapporte depuis le Qatar, posté sur Twitter une série d’interactions avec des fans arabes qui ont refusé de lui parler.