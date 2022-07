Les fans applaudissent le jeu d’acteur de Janhvi Kapoor, qualifient le film d’Aanand L Rai de “comédie folle”

Good Luck Jerry, avec Janhvi Kapoor, est enfin sorti, et ça a l’air incroyable. La comédie dramatique policière, produite par Aanand L. Rai et réalisée par Sidharth Sengupta, a fait ses débuts sur Disney+ Hotstar le 29 juillet. Nous avons pu voir les deux côtés de Janhvi dans le film : la fille innocente du Bihar et le trafiquant de drogue. Maintenant que le film a été vu, les fans tweetent leurs opinions à ce sujet.

Découvrez les tweets ici :



Vu #GoodLuckJerry , quel film prometteur !!!! Ce film rempli de beaucoup de sentiments et d’émotions, ELLE L’A ABSOLUMENT TUÉ !!!! elle a un avenir très prometteur devant Eh bien, c’est un matériau de théâtre J’ai vraiment apprécié le film — Sakshi (@janhvikapoorrx) 29 juillet 2022

#GoodLuckJerry

j’ai adoré, #JanhviKapoor comme toujours, justice à sa part quand il s’agit de ses films.

J’ai adoré revoir autant d’acteurs qu’on n’avait pas revus depuis longtemps, dans un film.

Deepak

C’EST UNE BONNE MONTRE ET UN BON REMAKE (comme je le suppose, car je n’ai pas regardé l’original) pic.twitter.com/9YJe0rvOup– gottatweetit (@ gottathinkt1) 28 juillet 2022

j’ai juste regardé #GoodLuckJerry

C’est un film incroyable

J’ai vraiment beaucoup aimé

Spécialement #JanhviKapoor ses expressions et tout est amour Jaanu tu l’as cloué #GoodLuckJerryOnHotstar#JanhviKapoor– Janyaz (@JanyazDynasty) 29 juillet 2022

#GoodLuckJerry

Jhanvi Kapoor est sous-estimée, elle ne reçoit pas l’appréciation qu’elle mérite.

Elle l’a cloué dans le film et personnellement, je ne m’attendais pas à ce qu’elle agisse aussi bien.

Un si bon film — Brutus (@Brutusmin) 29 juillet 2022

#GoodluckJerry est en fait un film agréable et drôle. Janhvi Kapoor a vraiment très bien agi ! Deepak Dobriyal était un one man show. À regarder 🙂 — Soumya Bhatt (@ Soum1508) 29 juillet 2022





Dans le remake hindi, Janhvi Kapoor reprend le rôle joué par Nayanthara. Le film réalisé par Siddharth Sengupta, cependant, se déroule dans un cadre différent. Goodluck Jerry, écrit par Pankaj Matta Deepak Dobriyal, Mita Vashisht, Neeraj Sood et Sushant Singh jouent tous des rôles importants dans Jerry. En mars 2021, l’actrice a terminé le tournage.