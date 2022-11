Les fans appellent Yung Miami ‘Tacky’ pour sa tenue funéraire au décollage

Les fans et les célébrités ont récemment rendu hommage à Takeoff lors de ses funérailles, mais malheureusement pour l’un des invités, leur tenue fait sourciller.

Yung Miami des City Girls a assisté à la célébration de la vie vêtue d’une mini-robe en cuir noir transparent, de bas, de cuissardes Balenciaga et d’un trench-coat en cuir noir. Et alors qu’il donnait du chic et du sexy, les détracteurs pensaient qu’il était inapproprié de le porter pendant une période de deuil. De plus, les gens pensaient que sa décision de publier des photos de sa tenue était “collante”.

La rappeuse, 28 ans, a posté sa forme sur Instagram avec la légende, “Tous les jours, le soleil ne brillera pas mais c’est pourquoi j’aime demain 🚀🤍.”

L’emoji fusée faisait apparemment référence à Takeoff qui a sorti un projet solo intitulé La dernière fusée.

Après la publication du message, il n’a pas fallu longtemps avant que la critique ne lui parvienne avec un commentaire d’un utilisateur :

“Nous savons que vous n’êtes pas le plus brillant, mais publier un enterrement digne d’être aimé… ne devient pas plus ringard que cela.”

De plus en plus d’utilisateurs ont donné leur avis et ont qualifié sa tenue vestimentaire et le choix de prendre des photos “d’insensible”.

“Lil Mama tu parles de gens malades comme de vidéo des funérailles Guhl bye… mais tu fais une séance photo dans tes vêtements funéraires, tu parles d’une chasse à l’influence qui serait u… enlève ça.”

Un autre utilisateur l’a qualifié de “vraiment triste, déchirant et irrespectueux”, tandis qu’un autre a accusé Miami de chasser l’influence.

«Ce sont toutes ces célébrités qui utilisent les funérailles de décollage comme une photo d’opp en publiant des paroles de chant comme s’il était leur décharge de photos sur les réseaux sociaux. c’était un enterrement, est-ce que vous prenez tous des photos après vos funérailles familiales ou juste des célébrations ? cela donne du poids à tous ceux qui postent au décollage, mais à quelques privilégiés qui postent eux-mêmes.

Effectivement, Yung Miami s’est défendue dans les commentaires d’un post de La conversation de quartier.

« Je suis venu montrer mon soutien et c’est tout ce qui compte ! Ce que je choisis de faire APRÈS les funérailles n’a rien à voir avec quoi que ce soit !!! » écrit Miami.

“Quand mon petit père est mort, j’ai fait la même merde en fait, je secouais mon cul sur la voiture. Ce que je porte et que je prends des photos n’a rien à voir avec moi VENIR SOUTENIR ET ÊTRE LÀ POUR QUELQU’UN LORSQUE SON BESOIN !!! SUIVANT.”

Certains fans ont souligné qu’il était normal de prendre des photos lors des funérailles et que les êtres chers voudraient que leur famille et leurs amis continuent à vivre et célèbrent leur temps ici sur Terre.

“Vous tous ici agissant comme si NOUS ne prenions pas de photos après les funérailles. vous dites n’importe quoi pour Internet », a posté une personne dans les commentaires de The Neighborhood Talk. “@YungMiami305 & @KeyshiaKaoir avaient l’air incroyable CÉLÉBRANT la vie de Takeoff. Grandis tf.

Keyshia Ka’Oir l’a également récupéré après les funérailles, mais la star enceinte n’a pas reçu beaucoup de critiques en tant que Yung Miami.

Que pensez-vous de la séance photo vestimentaire / post-enterrement de Miami ?

Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous.