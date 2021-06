Les fans sont invités à «étouffer les huées» à Wembley dans une nouvelle initiative Kick It Out et Football Supporters ‘Association alors que l’Angleterre commence sa campagne Euro 2020 dimanche.

Cela survient après que les appels du patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, à respecter le geste anti-discrimination ont de nouveau été ignorés par une petite partie des fans lors du dernier match d’échauffement de l’équipe pour l’Euro 2020 contre la Roumanie.

Southgate et ses joueurs restent provocants, ils continueront à se mettre à genoux et ont réitéré une fois de plus qu’il s’agit d’une démonstration d’unité dans la lutte contre la discrimination raciale et l’injustice sociale et non motivée par des considérations politiques.

















Les huées des joueurs anglais qui se mettent à genoux sont le fait de personnes qui « veulent juste perpétuer le poison », déclare Tony Burnett, directeur général de Kick It Out.



La FA travaille également sur un nouveau message vidéo pour les supporters qui coïncidera avec le coup d’envoi du tournoi, encourageant les fans à soutenir l’équipe sur et en dehors du terrain.

L’instance dirigeante cherche désespérément à éviter d’autres scènes de dissidence de la foule, ce que les officiels jugent à la fois embarrassant pour un public mondial et négatif pour les chances de l’équipe.

Les options de campagne envisagées incluent de demander aux fans de chanter « Kick it out » ou « England, England ! » au moment où l’arbitre siffle et les joueurs se penchent.

Bien que certains craignent que cela puisse être perçu par certains comme une tentative de masquer le problème plutôt que de l’affronter, il s’agit d’une réponse pragmatique à un problème complexe pendant toute la durée du tournoi.

Les officiels pensent qu’il serait très difficile pour les fans de huer, si le chant « Angleterre » soutient ouvertement l’équipe.

L’option « Kick it out » en tant que chant alternatif est considérée comme un moyen positif de faire respecter le message anti-discrimination par lequel Southgate et les joueurs ont déclaré être motivés lorsqu’ils se mettent à genoux.

















CJ Joiner du groupe de supporters anglais, Block 109, n’est pas d’accord avec les fans qui ont hué les joueurs en prenant le genou – mais ne pense pas que quiconque hue devrait être interdit d’assister aux matchs



Rio Ferdinand : les fans qui huent sont ignorants

L’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre, Rio Ferdinand, a condamné les huées, disant à la petite minorité de ne pas penser qu’elle est motivée par un mouvement politique « hors de votre esprit ».

« Ces fans, ces ignorants qui vont aux matchs, n’ont aucune idée – ils ne savent pas pourquoi ces joueurs s’agenouillent », a déclaré Ferdinand sur le podcast FIVE.

« Ils s’agenouillent pour l’injustice, pour s’assurer que certaines situations vont être mises en évidence et traitées correctement.

« Ce n’est pas une position politique et tous ces ignorants qui disent que c’est un mouvement politique, oubliez ça.

« Les joueurs, le manager de l’Angleterre – ils ont fait des conférences de presse et des publicités vous disant que ce n’est pas une campagne politique – la raison de s’agenouiller n’a rien à voir avec la politique.

« La position est contre le racisme, les gens sont traités de la bonne manière et avec respect et non à cause de la couleur de leur peau.

« Il n’y a aucune raison valable de huer – le récit des joueurs n’a rien à voir avec la politique alors s’il vous plaît, soutenez l’équipe parce qu’ils ne veulent pas d’injustice ou veulent que les gens soient jugés sur la base de la peau de quelqu’un et ils sont à genoux à cause de cette. »

















Gareth Southgate dit que son équipe d’Angleterre continuera de montrer son unité et de se mettre à genoux pendant l’Euro malgré les huées lors de ses deux derniers matches amicaux internationaux



Kick It Out signale le racisme

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – travaillant dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

