Les fans anglais « prennent d’assaut Wembley », s’affrontent avec les stewards alors que les scènes tournent mal avant la finale de l’Euro 2020 avec l’Italie (VIDEO)

Au début de l’heure du déjeuner dimanche, de nombreux journalistes et utilisateurs de Twitter avaient publié des comptes rendus de colères commençant à s’échauffer dans plusieurs points chauds de Londres.

Mais au fur et à mesure que l’après-midi avançait, alors qu’il restait encore des heures avant que les Three Lions ne commencent leur première finale majeure en 55 ans, la journée dans la capitale avait déjà tourné au vinaigre pour beaucoup.

Wembley rn pic.twitter.com/3lXRRvG7d0 – Vidéos Rave 🎥 (@RaveFootage) 11 juillet 2021

Sam Wallace du Daily Telegraph a décrit un « ambiance fébrile » près du stade emblématique, et a déclaré que les stadiers étaient « en train de courir après les gens ».

« Je ne suis pas sûr qu’ils aillent jusqu’au vin et aux canapés, » il ajouta.

Wallace aurait vu un autre fan « sauter un mur de plus de 20 pieds pour essayer d’entrer dans le cordon intérieur près de l’entrée des médias », avant de dire aux fonctionnaires qu’il « s’est fait voler son billet ».

Avant cela, sur Wembley Way à proximité, des échauffourées auraient éclaté avec la police se précipitant sur les lieux pour dissiper la dispute.

Ambiance fébrile à Wembley. C’est près de l’entrée principale du Club Wembley il y a quelques minutes, où il semblait qu’un groupe de fans avait franchi le cordon de sécurité. Les stewards poursuivent actuellement les gens. Pas sûr qu’ils aillent jusqu’au vin et aux canapés pic.twitter.com/YTIx8eQLz2 – Sam Wallace (@SamWallaceTel) 11 juillet 2021

Plus de ça. C’est épouvantable. Pas assez de policiers et d’agents de sécurité débordés. pic.twitter.com/JMxtP2Ffzk – Dominic King (@DominicKing_DM) 11 juillet 2021

À l’extérieur du site de Box Park, il a également été signalé qu’un groupe s’est donné des coups de poing, puis s’est mis physiquement avec d’autres supporters avant que la police du Met ne calme les choses.

Cependant, tout n’avait pas été sombre là-bas, car la légende de Manchester United, Rio Ferdinand, avait chanté « Sterling’s on fire » avec des parieurs.

Sur son Instagram, il a partagé une vidéo et a également remarqué : « Peu importe ce qui se passe aujourd’hui, c’est [Raheem Sterling] Joueur du tournoi pour l’Angleterre, 100%.

« Parfois, c’est un peu plus doux quand vous avez des épreuves et des tribulations et quelques revers dans ce voyage pour atteindre le Saint Graal. »

Sur Leicester Square, où plusieurs arrestations ont été effectuées à la suite d’affrontements avec la police après la victoire 4-0 sur l’Ukraine en quarts de finale, quelqu’un l’a surnommé un « désordre ».

« Les fans anglais se font piquer pour avoir combattu les fans anglais, un arbre déraciné et jeté pour rire. Ne vous laissez pas séduire. »

| NOUVEAU : bouteilles et missiles lancés Bouteilles lancées à Leicester Square, Londres pic.twitter.com/bwa2by3XKT – Nouvelles pour tous (@NewsForAllUK) 11 juillet 2021

D’autres séquences vidéo ont étayé ces affirmations et ont montré un lieu qui est généralement le foyer de premières de films britanniques fastueux laissés pour ressembler à un terrain vague.

Avec de nombreuses parties inhabitables couvertes par une mer d’ordures, on pouvait voir des fans jeter au hasard des bouteilles en verre en l’air et aux fenêtres des pubs à proximité.