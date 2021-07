Les fans de BRAVE England en Ukraine rugiront fort pour les Three Lions aujourd’hui – comme l’a admis la légende de la boxe du pays : « L’Angleterre est parmi les meilleurs au monde. »

Le Sun a rejoint les supporters anglais dans un pub animé pour expatriés à Kiev où le héros national Vitaly Klitschko est le maire de la capitale.

L’homme du soleil Ben, à droite, rejoint la poignée de fans anglais à Kiev

Le champion de boxe et maire de Kiev Vitali Klitschko s’adresse au Sun

Le champion des poids lourds, battu par Lennox Lewis en 2003, portait le maillot jaune et bleu de son pays comme il l’a déclaré : « Aujourd’hui, tous les Ukrainiens, même ceux qui n’aiment pas beaucoup le football, suivent de près le match contre Gareth Southgate et ses hommes.

«Mais en toute honnêteté, le match sera le plus difficile et le plus difficile pour notre équipe nationale.

« L’Angleterre est l’une des meilleures équipes d’Europe et du monde. »

Les supporters joyeux ont leurs pintes pleines et leurs maillots de foot prêts pour la bataille malgré le fait qu’ils soient dépassés en nombre par trois millions d’Ukrainiens dynamiques dans la capitale.

Le vétéran de l’armée britannique Gav Kuhl, à gauche, et son ami Christo

L’ancien héros de l’armée britannique Gavin Kuhl, 43 ans, estime que Harry Kane et ses collègues s’enfuiront 2-0 lors de l’affrontement prévu à Rome.

Et il a parcouru 1 429 milles pour y être – juste pour pouvoir ressentir le buzz du gros gibier.

Gav, originaire des Cornouailles mais vivant à Oslo, en Norvège, depuis dix ans, a déclaré : « Nous ne sommes pas autorisés à regarder le match en Italie, c’est donc la meilleure chose à faire.

« Je me suis dit : « pourquoi pas ? » Ici, la bière est bonne et les femmes ukrainiennes sont belles. »

Gav, qui a servi dans le régiment Princess of Wales, a hurlé : « Tous les Ukrainiens disent que l’Angleterre a une meilleure équipe, mais ils sont plus féroces et une équipe plus dévouée.

« Je pense qu’ils vont avoir une grosse surprise !

L’homme le plus fort du monde 2020, Oleksii Novikov, fait un travail léger de notre Ben

L’Ukraine abrite également l’homme le plus fort du monde, Oleksii Novikov.

Il a montré son pouvoir en pressant notre journaliste aux drapeaux au-dessus de sa tête.

La bête ukrainienne rugissante soutient les hommes d’Andriy Shevchenko pour montrer leur propre puissance à Rome demain soir.

Mais l’homme de Sun Ben Leo a tenté de remporter sa propre victoire sur l’Ukraine en affrontant Novikov à 21 pierres dans un test brutal de puissance.

La paire s’est affrontée dans un bras de fer au domicile de Novikov à Kiev, avec Leo pesant 172 livres par rapport aux 300 livres de son rival.

Novikov et Sun man Ben s’attaquent à Kiev

L’homme fort de 300 livres rugit dans son équipe nationale ce soir

Novikov a coulé 15 œufs pour le petit-déjeuner tandis que l’homme du soleil grignotait un McMuffin à la saucisse.

Et dans ce que l’on espère être la seule victoire ukrainienne sur l’Angleterre au cours des prochaines 24 heures, Novikov a prouvé qu’il était la vraie affaire avec une victoire extrêmement serrée.

Ailleurs, les habitants de Kiev ont admis aujourd’hui que l’Ukraine doit canaliser l’esprit de la légende du foot Valeriy Lobanovskyi s’ils ont une chance d’apprivoiser les Trois Lions.

Le héros du Dynamo Kiev et patron de l’équipe nationale de l’URSS est honoré d’une immense statue dans la capitale du pays.

Le Sun a rencontré la légende ukrainienne du foot Valeriy Lobanovskyi à Kiev

Alors que l’aube se levait sur la nation d’Europe de l’Est, nous avons sauté aux côtés du buste imposant de Lobanovskyi et avons fièrement hissé le drapeau de l’Angleterre.

Les automobilistes ont klaxonné et levé le pouce d’excitation pour le grand match d’aujourd’hui qui a atteint son paroxysme.

Cela est arrivé alors que les pubs et les restaurants ukrainiens ont annoncé qu’ils offraient de l’alcool gratuit à leurs 40 millions de compatriotes chaque fois que l’Angleterre concède demain.

Mais les habitants de Kiev craignaient hier soir : « Je pense que nous finirons par être très desséchés !

Le chauffeur de taxi Alexi Dravachenko a déclaré au Sun : « Lorsque la Russie jouait son premier match contre la Belgique, de nombreux restaurants et bars ici offraient des boissons gratuites pour chaque but concédé.

« Nous faisons la même chose contre l’Angleterre mais j’ai le sentiment que tout le monde va avoir très soif. »