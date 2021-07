Les fans anglais écrivent des messages de soutien sur le toit, peignent des drapeaux sur les ronds-points et mangent Harry Kane PIZZA avant la demi-Euro

Les fans d’Angleterre enflammés ont épelé « It’s Coming Home » sur les tuiles du toit, peint le drapeau de St George sur les ronds-points et concocté une PIZZA Harry Kane avant le choc de l’Euro avec le Danemark ce soir.

Trois supporters des Lions ont peint le pays en rouge et blanc alors que les hommes de Gareth Southgate se préparent à affronter les Danois à Wembley.

Un groupe de constructeurs a disposé les tuiles sur une nouvelle maison à Pitstone, dans l’État de Bucks. lire « Ça rentre à la maison » Crédit : BBC Twitter

Cette Asda du nord de Londres propose une pizza Kane Crédit : Ellen May Pie/Triangle News

Les mots « It’s Coming Home » ont été épelés sur le comptoir Crédit : Ellen May Pie/Triangle News

Un autre peintre mystérieux a enduit le drapeau de St George sur un rond-point à Wycombe, Bucks

Le personnel de l’Asda à Londres a montré son soutien aux Trois Lions Crédit : ASDA/Triangle News

Les fans anglais devraient couler près de 10 millions de pintes dans les pubs et les jardins à bière ce soir, tandis que 60 000 supporters à l’intérieur de Wembley feront rugir l’équipe depuis les tribunes.

Un groupe de constructeurs a disposé les tuiles d’une nouvelle maison à Pitstone, dans l’État de Bucks, pour lire « Ça revient à la maison ».

Et un autre peintre mystérieux a enduit le drapeau de St George sur un rond-point à Wycombe, Bucks.

Pendant ce temps, le personnel patriote d’un Asda dans le nord de Londres a même confectionné une pizza Harry Kane – avec le nom de l’attaquant et la chemise numéro 9 dessinées avec du fromage Mozzarella.

Le magasin s’est même rebaptisé en l’honneur du gaffer Gareth Southgate – qui a mené son équipe à des demi-finales consécutives à la Coupe du monde et à l’Euro.

Le manager espère que son équipe pourra battre le Danemark pour organiser la première finale des Trois Lions dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1966.

La victoire organiserait un affrontement alléchant avec l’Italie à Wembley, qui a battu l’Espagne lors d’une séance de tirs au but dramatique hier soir.

La signalisation à l’Islande à Wembley, Londres fait peau neuve car elle est modifiée pour dire l’Angleterre Crédit : PA

Les fans achètent des produits avant le match à Wembley Crédit : Reuters

Les fans arrivent à Box Park près du stade de Wembley Crédit : LNP

Les boozers font la queue au Boxpark tôt ce matin Crédit : Avalon.red

La demi-finale de ce soir débutera à 20 heures, avec des dizaines de millions de personnes attendues pour regarder le match sur ITV.

Boris Johnson faisait partie de ceux qui ont exhorté les Trois Lions aujourd’hui.

Il a déclaré: « Gareth Southgate et l’équipe d’Angleterre ont fait la fierté de la nation lors de l’Euro, et ce soir, nous leur souhaitons tous la meilleure des chances pour se qualifier pour la finale. Ramène le à la maison! »

Le skipper Harry Kane a également lancé un avertissement au Danemark avant la demi-finale de l’Euro 2020 de ce soir: « Je suis probablement imparable. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait être arrêté, il a répondu : « Pour être honnête, probablement pas.

« Si vous essayez de m’arrêter, ce n’est pas grave car vous avez d’autres joueurs qui sont tout aussi bons, qui vont causer des problèmes. »

L’Angleterre est la favorite pour décrocher une place dans sa première finale de tournoi depuis la Coupe du monde 1966 lorsqu’elle défile à Wembley demain devant 60 000 fans à domicile.

Et The Sun a révélé aujourd’hui que les pubs seront autorisés à ouvrir jusqu’à 23h15 dimanche soir – au cas où la finale de l’Euro se traduirait par des prolongations et des pénalités.

Ceux qui regardent le match sur des sites extérieurs devront peut-être se préparer à tous les temps, avec du soleil et des averses prévus tout au long de la journée.