Les fans anglais critiqués pour comportement irrespectueux lors du choc contre l’Allemagne

Les huitièmes de finale de l’Euro 2020 ont offert aux fans du monde entier des moments passionnants et à couper le souffle. C’est le cas lorsque l’ancien champion du monde, l’Allemagne, est devenu la dernière victime très médiatisée de Euro 2020 après avoir subi une Défaite 2-0 aux mains de l’Angleterre à l’emblématique stade de Wembley mardi.

C’était la première victoire à élimination directe des Three Lions contre la Die Mannschaft en 55 ans – depuis leur victoire en finale de la Coupe du monde 1966 et aussi leur deuxième victoire à élimination directe au Championnat d’Europe en plus d’un demi-siècle. Plus de 40 000 fans ont vu leur équipe nationale progresser vers les quarts de finale de l’Euro 2020. Cependant, le match à élimination directe a eu son lot de mauvais moments de foule dès le début.

Une partie de la foule à domicile a réagi avec des huées bruyantes pendant l’hymne national allemand. Les fans sont généralement assez respectueux lorsque les hymnes nationaux sont joués avant le début du jeu.

Alors que les joueurs allemands expérimentés sont restés imperturbables face au traitement rauque des fans. L’attaquant allemand Thomas Muller a même fait un clin d’œil à la caméra qui les a photographiés pendant l’hymne national. Néanmoins, les fans ont été critiqués pour leur comportement irrespectueux.

Bien que l’excitation avant le match semble palpable, plusieurs utilisateurs se sont rendus dans la section des commentaires pour condamner le comportement indiscipliné des fans. Beaucoup ont dit que c’était « absolument honteux », « embarrassant » et « affreux ».

Certains d’entre nous sont gentils, Daniel. Malheureusement, le sport attire des gens assez affreux. — Simon Brunton (@SimonFBrunton) 29 juin 2021

Absolument honteux. Je suis tellement gêné. — Moog (@a_toots) 29 juin 2021

Les hommes de Gareth Southgate ont réservé une place en quarts de finale de l’Euro 2020, après le but de Raheem Sterling à la 75e minute. L’avance a rapidement été doublée par la première frappe de Harry Kane du tournoi.

Cependant, le comportement laid de la foule est revenu au premier plan alors que le match était encore à son paroxysme. L’Allemagne a remplacé Thomas Muller juste avant les arrêts de jeu et alors que Muller sortait du terrain, un caméraman de Wembley s’est concentré sur une jeune Allemande en larmes réconfortée par ses parents.

La foule à domicile est devenue extatique et a poussé une vive acclamation de joie dès que les images sont apparues sur les grands écrans à l’intérieur du stade. La vidéo est actuellement indisponible, mais les internautes ont une fois de plus critiqué les fans pour ne pas se sentir désolés pour la petite fille.

« Acclamer quand une fillette allemande de sept ans pleure de tout son cœur n’est pas sportif », a écrit un utilisateur. Un autre utilisateur a fait remarquer que la plus grande « réussite footballistique de l’Angleterre en 55 ans » est de faire pleurer une petite fille.

Imaginez que la plus grande réussite du football en 55 ans soit de faire pleurer une petite fille. — Geoffrey Dreyfus (@DreyfusGeoffrey) 29 juin 2021

Alors qu’un troisième utilisateur a fait remarquer que l’Angleterre subira le même sort lorsqu’elle « perdra contre l’Ukraine ».

Quand l’Angleterre perdra contre l’Ukraine, ils pleureront. — Hair_Like__A_Yeti (@MissionsNat) 29 juin 2021

L’Angleterre affrontera les quarts de finale de l’Euro 2020. Le match se déroulera au Stadio Olimpico de Rome.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici