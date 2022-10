Les fans affirment que Shirley Ballas et Fleur East sont dans une querelle secrète après le vote surprise du juge

Les fans de STRICTLY Come Dancing sont toujours conscients du vote de choc et de l’élimination de la semaine du film de cette semaine – certains pensant que cela a même révélé une querelle entre Fleur East et la juge en chef Shirley Ballas.

La série de danse de la BBC est connue pour offrir des chocs, mais ni les téléspectateurs ni les juges n’étaient entièrement préparés pour que la star de X Factor Fleur débarque dans les deux derniers aux côtés du favori de la radio Richie Anderson.

Bbc

Fleur et Vito ont atterri dans les deux derniers lors de la Movie Week of Strictly[/caption]

Érotème

Fleur était clairement bouleversée lors de la danse captivante[/caption]

En fin de compte, après une danse particulièrement époustouflante, le sort de l’avenir des célébrités dans la série a été laissé entre les mains des juges, et ils ont choisi de sauver Fleur.

Cependant, il y en avait un qui n’était pas d’accord avec la décision – avec Shirley déclarant: “Eh bien, avec les deux couples que le public a mis dans les deux derniers, j’aurais sauvé Richie et Giovanni.”

À ce moment-là, il était trop tard, le vote majoritaire annulant le sien, mais le choix semblait étrange aux téléspectateurs qui étaient tous d’accord lorsqu’ils étaient poussés, Fleur était celle qui méritait le plus de rester.

En fait, certains disent que c’est le signe d’une querelle avec Fleur dans les coulisses.

“Shirley n’aurait sûrement jamais choisi Richie Fleur dans cette danse? Fleur est un danseur exquis, que diable ? » a écrit un spectateur confus.

“Richie & giovanni et fleurs & vito n’aurait pas dû être dans la danse et richie n’aurait pas dû y aller si tôt mais pour shirley dire qu’elle aurait sauvé Richie fleurs est ?! bonjour quoi [sic]», a déclaré un autre.

Un troisième a déclaré : « J’aurais aimé plus d’informations de la part de Shirley pour expliquer sur quel terrain la danse de Richie était meilleure que Fleur?. Rien contre Richie ou Shirleymais j’ai du mal à comprendre en quoi sa danse était meilleure ?”





“Pourquoi est-ce que Shirley faire ça ?? Honnêtement, personne ne pensait Fleur n’était pas meilleur que Ritchie. Elle sape sa position de juge et met un doigt sur les autres juges. #Strictement», a ajouté un quatrième fan en colère.

Ce week-end, Fleur et son partenaire de danse Vito ont interprété leur American Smooth to Part Of Your World de The Little Mermaid, gagnant 29 points pour leur performance.

En fait, pendant le spectacle en direct, c’est en fait Craig qui a marqué la paire la plus basse, pas Shirley – mais après la danse, a-t-il soutenu par rapport à Richie Anderson (qui est en partenariat avec le vainqueur de l’année dernière Giovanni Pernice), Fleur était “la plus technicien accompli ».

Après avoir été éliminé, Richie a déclaré à l’animatrice Tess Daly: “Savez-vous quoi, en tant que fan de Strictly, j’ai toujours pensé que c’était une chose magique à laquelle faire partie, et être ici, c’est vraiment et ce ne sont pas seulement les gens que vous voyez sur caméra, les juges, toi et Claud[ia Winkleman] et les gens incroyables que je dois rencontrer dans cette émission. Les gens dans les coulisses en coiffure, maquillage, costume, Tasha notre coureur,

Stef, Jas, tout le monde.

“Je veux aussi remercier ce gars [Giovanni] De plus, il a été tellement incroyable, et je me sens tellement chanceuse de pouvoir danser avec toi tous les jours. Non seulement tu es un danseur fantastique, mais tu es aussi un gars fantastique en plus de ça.

“Je tiens à remercier toute ma famille et mes amis et mon autre moitié Dean

qui est dans le public, je t’aime tellement.

La paire éliminée apparaîtra sur It Takes Two lundi pour parler plus en détail de leur sortie.

Strictly Come Dancing continue samedi et dimanche sur BBC One.

Érotème

Shirley a déclaré qu’elle n’aurait pas sauvé Fleur et Vito malgré le fait que les fans et ses collègues juges pensaient qu’ils étaient meilleurs[/caption]