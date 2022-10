Les fans affirment que Giovanni Pernice est secrètement heureux d’être expulsé de l’émission après une « querelle » avec Richie Anderson

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing ont émis l’hypothèse que Giovanni Pernice était secrètement heureux d’avoir été expulsé de la série hier soir.

Le danseur professionnel et son partenaire célèbre Richie Anderson ont fait leurs adieux au concours de la BBC dimanche après avoir échoué à impressionner les juges lors de la danse.

Pennsylvanie

Les fans pensent que Giovanni était heureux d’être exclu de la série[/caption]

Pennsylvanie

La paire n’a pas réussi à impressionner dans la danse avec leur routine à Hakuna Matata[/caption]

Strictly star Giovanni, 32 ans, et Richie, 34 ans, se sont affrontés avec Fleur East dans la danse avant d’être renvoyés chez eux.

Le couple a dansé la samba sur Hakuna Matata du film Disney très apprécié Le Roi Lion, mais n’a marqué que 27 points.

Richie a dit au revoir à la salle de bal pour de bon, mais les fans sont convaincus que ce n’était pas que de mauvaises nouvelles pour son partenaire pro Giovanni.

Lui et Richie ont été en proie à des rumeurs de querelle et de “tension” entre eux, alimentées la semaine dernière lorsqu’ils se sont assis séparément l’un de l’autre sur It Takes Two.

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT SHIRLEY PAS ? Les fans convaincus jugent strictement Shirley Ballas dans une « querelle secrète » avec une star féminine STRICTEMENT PERTURBÉ Fleur de Strictly “pleure dans les coulisses après la peur de la danse” alors que les fans crient “réparer”

La semaine dernière, les deux hommes ont reçu leurs propres fauteuils, tandis que Kaye Adams et Kai Widdrington se sont assis côte à côte sur un canapé.

Les fans ont senti que quelque chose n’allait pas entre les deux, suggérant que Giovanni avait l’air “de mauvaise humeur” lors de leur interview.

Le Sun a révélé que Richie et Giovanni avaient également connu un début difficile dans les coulisses du concours de danse de la BBC.

Richie a été forcé de dénoncer les rumeurs au milieu d’une discussion sur laquelle il n’avait pas encore cliqué avec son partenaire – riposter, ce n’était pas vrai.





C’est pour cette raison que les fans pensent que Giovanni était HEUREUX d’être exclu de la série hier soir après le deuxième épisode.

“Giovanni a l’air TELLEMENT heureux à l’intérieur”, a écrit un fan sur Twitter après le résultat de la danse, tandis qu’un second a convenu : “Il a l’air heureux.”

“Personnellement, je ne pense pas que Giovanni ait été satisfait de son couple. Il avait juste l’air si mal à l’aise », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième intervenait : “Félicitations Giovanni, il doit être heureux maintenant, il a réussi à tout gâcher.”

Un cinquième a conclu: “Je parie que Giovanni est heureux de ne plus avoir à danser avec Richie.”

Giovanni et Richie sont entrés dans la danse contre Fleur East et Vito Coppola mais ont fini par recevoir le moins de votes.

Parlant de son expérience Strictly, Richie a déclaré à l’animatrice Tess Daly: “Savez-vous qu’en tant que fan de Strictly, j’ai toujours pensé que c’était une chose magique à laquelle faire partie.

“Être ici, c’est vraiment le cas et ce ne sont pas seulement les gens que vous voyez devant la caméra, les juges, et vous et Claud et les gens incroyables que je dois rencontrer dans cette émission.

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

Je veux remercier ce gars [Giovanni] De plus, il a été tellement incroyable, et je me sens tellement chanceuse de pouvoir danser avec toi tous les jours.

“Non seulement vous êtes un danseur fantastique, mais vous êtes aussi un gars fantastique en plus de cela. Je tiens à remercier toute ma famille et mes amis et mon autre moitié Dean qui est dans le public, je t’aime tellement.

Pennsylvanie

Richie et Giovanni ont affronté Fleur et Vito[/caption]