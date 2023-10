Les fans adorent le « couple sexy » Ranbir Kapoor, la chimie crépitante d’Ananya Panday dans une nouvelle publicité, disent « les jeter dans un film romantique »

La chimie torride de Ranbir Kapoor et Ananya Panday dans une nouvelle publicité impressionne les fans.

Ranbir Kapoor et Ananya Panday ont surpris leurs fans avec leur toute première collaboration et ce n’est pas pour un film mais pour une publicité de marque de vêtements pour hommes. Leur alchimie dans la publicité a laissé les fans impressionnés et les a amenés à exiger le couple dans un film romantique.

Dimanche, Ananya Panday a utilisé son Instagram et a partagé une vidéo montrant Ananya et Ranbir dans un magasin de vêtements pour hommes pour trouver le sherwani parfait. On peut voir Ananya (future mariée) donner son avis à Ranbir Kapoor (marié) alors qu’il essaie un sherwani après l’autre. On peut voir les deux flirter l’un avec l’autre et bien qu’Ananya ait fait un signe de tête à tous les sherwanis, le dernier l’a laissée ravie. La vidéo se terminait avec Ranbir Kapoor tenant Ananya Panday dans ses bras et disait : « Inki story ka hero hu aur hero ki Entry kabhi fiki nahi ho sakti (Je suis le héros de son histoire et un héros ne peut pas faire une entrée ennuyeuse). »





Les internautes ont été fascinés par l’alchimie du couple et ont fait l’éloge du couple. L’un des commentaires disait : « Pourquoi sont-ils si bien ensemble ? » Un autre a écrit : « Ils devraient faire un film ensemble… chaud, chaud. » Un autre fan a écrit: « Ils sont ravissants ensemble, je les ai mis dans un film. » Un autre commentaire disait : « Une meilleure chimie que Ranbir Alia. »

Pendant ce temps, côté travail, Ranbir Kapoor se prépare actuellement pour la sortie de son prochain film Animal. Dirigé par Sandeep Reddy Vanga, le film met également en vedette Anil Kapoor, Rashmika Mandanna et Bobby Deol. Le film devrait sortir le 1er décembre en hindi, telugu, tamoul, kannada et malayalam.

Ananya Panday, quant à elle, sera ensuite vue dans le film Kho Gaye Hum Kahan aux côtés d’Adarsh ​​Gourav et Siddhant Chaturvedi. Elle a également une websérie intitulée Call Me Bae en préparation.