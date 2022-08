Les fans adorent Jimmy Fallon, les mouvements “Kala Chashma” de Demi Lovato

Demi Lovato et Jimmy Fallon secouant une jambe au numéro de danse à succès de Sidharth Malhotra et Katrina Kaif, Kala Chashma, ont laissé Internet perplexe. La musicienne qui est récemment apparue dans The Tonight Show de Fallon pour promouvoir son prochain album a également été vue en train de jouer à des jeux, de livrer une interprétation musicale de Substance et de célébrer son prochain anniversaire. L’émission de chat populaire s’est également tournée vers les médias sociaux pour donner aux fans un aperçu de l’émission de danse impromptue de l’hôte et de Lovato, cependant, c’est la piste desi qui a volé toute la vedette, laissant les fans indiens se réjouir complètement.

Dans la vidéo partagée par The Tonight Show, Demi Lovato peut être vue en train d’attendre Fallon alors que les rythmes originaux de Kala Chashma commencent à jouer en arrière-plan. L’hôte fait une entrée fringante dans un costume gris alors qu’il excitait Demi et leur groupe pour une session de danse rapide. Cependant, dès que Fallon prend le devant de la scène, il trébuche et tombe à plat sur le sol. Le moment laisse Demi et leur groupe inquiets et choqués, mais tout devient drôle lorsque Fallon fait des mouvements sympas au sol, y compris une vague.

Alors que Jimmy continue de montrer ses mouvements, Demi et le groupe se joignent à l’hôte pour danser. La vidéo hilarante a été partagée avec la légende, “Jimmy Fallon ça va?” Regardez la vidéo ici :

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle a laissé l’Internet desi époustouflé. Alors qu’un utilisateur a écrit, “La chanson hindi (Kala Chashma) en arrière-plan la rend plus spéciale!” Un autre a ajouté: “Omg, l’audio utilisé provient de la chanson de Kala Chashma. Je t’aime, Demi. Un internaute impressionné par la courte performance de Jimmy Fallon a déclaré: “Jimmy avec les mouvements.” La vidéo a recueilli près de 2 lakh likes sur l’application de partage de photos.

Kala Chashma figure dans la liste musicale de Katrina Kaif et Sidharth Malhotra avec Baar Baar Dekho. Alors que le morceau a été composé à l’origine par Prem Hardeep et Kam Dhillon, le rappeur Badshah a recréé la chanson pour le film. La chanson est écrite par Amrik Singh et Kumaar. À sa sortie, ce numéro au rythme effréné chanté par Neha Kakkar, Badshah et Amar Arshi est devenu très apprécié et continue de dominer la liste de lecture de la fête d’une majorité d’Indiens.

