Les fans accusent l’Allemagne d’hypocrisie envers Mesut Ozil

L’Allemagne n’a pas encore enregistré sa première victoire de la campagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 après une défaite choc contre le Japon et un match nul contre l’Espagne. Certains fans de la Coupe du monde ont été vus brandissant des photos de l’ancien international allemand Mesut Ozil alors qu’ils se couvraient la bouche pour souligner leur supposée hypocrisie et le traitement de l’ancien homme d’Arsenal.

Les Allemands ont protesté contre la décision de la FIFA de les empêcher de porter le brassard One love en se couvrant la bouche avant le coup d’envoi du match d’ouverture. Les fans ont appliqué le même geste pour leur rappeler autre chose.

Ozil a pris sa retraite internationale après la sortie de choc de la phase de groupes de l’Allemagne lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. L’ancienne star du Real Madrid a insinué qu’il avait été utilisé comme bouc émissaire pour son origine turque. Mesut Ozil a également reçu des réactions négatives pour sa rencontre avec le président controversé de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan.

Dans une déclaration choquante à l’époque, Ozil a révélé ses sentiments et son émotion face à la façon dont il était traité. “Le traitement que j’ai reçu de la DFB (Association allemande de football) et de bien d’autres me donne envie de ne plus porter le maillot de l’équipe nationale allemande.”

Dans sa déclaration, Ozil a également souligné le sentiment de racisme et de manque de respect qui lui a été lancé à l’époque. “Je ne jouerai plus pour l’Allemagne au niveau international alors que j’ai ce sentiment de racisme et d’irrespect. J’avais l’habitude de porter le maillot allemand avec tant de fierté et d’excitation, mais maintenant ce n’est plus le cas. Lorsque des hauts fonctionnaires de la DFB me traitent comme ils l’ont fait, manquent de respect à mes racines turques et me transforment égoïstement en propagande politique, alors ça suffit.

Le milieu de terrain offensif de 34 ans a fait ses débuts internationaux en 2009. Depuis lors, il a marqué 23 buts et enregistré 40 passes décisives en 92 matches toutes compétitions confondues pour Die Mannschaft.

Ozil était convoité comme l’un des meilleurs joueurs à son poste et a noué un partenariat effrayant avec Cristiano Ronaldo pendant son séjour au Real Madrid. Pendant son séjour avec Los Blancos, il a réussi à obtenir 80 passes décisives et à marquer 20 buts en 159 matchs dans toutes les compétitions.

Après son passage au Real Madrid, il s’est rendu à Arsenal. Alors que l’ancien international allemand a bien commencé sa vie dans le nord de Londres, les choses ne se sont finalement pas déroulées pour lui.

L’ancien homme du SV Werder Bremen a été maltraité après son message sur les réseaux sociaux qui qualifiait les Ouïghours de “guerriers qui résistent à la persécution”, critiquant également la Chine pour leur traitement ainsi que le silence de la communauté musulmane.

Les artilleurs ont pris leurs distances par rapport aux commentaires affirmant qu’ils étaient “toujours apolitiques en tant qu’organisation”. Depuis lors, Mesut Ozil a toujours eu du mal à trouver un temps de jeu substantiel sur le terrain.

Ozil est connu pour prendre position contre des problèmes mondiaux qui ne semblent pas coexister avec ses idéologies et les choses ne se sont pas toujours bien déroulées pour lui. L’ex-star du Real Madrid n’est peut-être plus dans l’équipe nationale allemande, mais les fans n’ont pas oublié de nous rappeler la supposée injustice qui lui a été infligée.

