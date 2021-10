Les fans à strictement parler ont tous la même plainte après que la star d’EastEnders Nina Wadia et Neil Jones ont lancé la semaine 2

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont tous fait la même plainte sur Twitter ce soir après que la star d’EastEnders Nina Wadia et Neil Jones aient lancé le spectacle.

Les téléspectateurs ont déclaré avoir repéré un problème avec la deuxième danse en direct du couple lors de la compétition BBC One.

3 Nina Wadia et Neil Jones ont ouvert le deuxième spectacle en direct de Strictly Come Dancing Crédit : BBC

3 Nadia et Jones ont marqué 18 points sur 40 points possibles ce soir dansant le tango Crédit : BBC

Nina, 52 ans, et Neil, 39 ans, ont dansé le tango sur la chanson pop de 1985, would I Lie to You ? par Eurythmics.

Mais plusieurs fans ont souligné que cela ne correspondait pas au style de danse, qui a émergé de l’Argentine dans les années 1880.

L’un a dit : « Mauvaise musique pour le tango ?

Un autre a remarqué : « La musique de tango pour la danse de Nina est un peu trop… heureuse ? Faute d’un meilleur mot.

Une autre personne a tweeté : « J’aime Nina, mais cette musique ne fonctionne vraiment pas pour moi. »

Comme un autre s’est moqué : » J’ai détesté la chanson pour un tango » et un autre a gémi : » Même ma famille dans le chat de groupe WhatsApp a remarqué que la musique n’était pas adaptée pour un tango, ce qui veut tout dire. «

La paire a marqué 18 points sur 40 possibles et bien que le juge Motsi Mabuse ait fait l’éloge de Nina pour son « fort engagement envers son personnage », Anton Du Beke a trouvé un certain nombre de dérapages dans la danse.

Il a dit qu’il se sentait « mal à l’aise » en regardant depuis la touche.

Il a déclaré: « J’ai aimé la performance. Vous avez fait quelques erreurs et chaque fois que quelqu’un commet une erreur, cela me rend un peu nerveux parce que j’ai vécu cela au fil des ans et c’est légèrement inconfortable.

💃Suivez notre blog en direct Strictly Come Dancing pour toutes les dernières mises à jour

« La position de votre corps dans son ensemble est assez bonne. Elle tient vraiment, je me sens vraiment à l’aise de la regarder. Ça a l’air bien.

« Mais, votre tête a besoin d’un peu de travail parce qu’elle est un peu droite. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c’est de garder votre tête sur la même ligne que votre colonne vertébrale.

« Ensuite, cela fait des ravages avec votre ligne d’épaule. »

Nina est devenue célèbre sur EastEnders, jouant Zainab Masood.

Nina a également joué dans Still Open All Hours, la reprise de la comédie classique de Ronnie Black sur la BBC, Open All Hours, qui met également en vedette David Jason.

3 Anton a dit qu’il y avait eu un certain nombre de « dérapages » dans la danse de Nina Crédit : BBC