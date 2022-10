Les fanatiques du travail ne comprennent pas : les conservateurs sont le parti de la diversité

À peine Rishi Sunak avait-il pris ses fonctions de nouveau Premier ministre que l’équipe travailliste des victimes perpétuelles était sur son dos, gémissant de dépit.

Intensifiez Nadia Whittome, alors.

Nadia Whittome a critiqué la richesse de Sunak

Elle a décrit le nouveau PM comme une fraude Crédit : La Méga Agence

Le député d’extrême gauche, grand fan de Magic Grandpa, a tweeté que la victoire de Sunak « n’est pas gagnée pour la représentation asiatique ».

Whittome, qui a fait des études privées, pense que les gens ne sont vraiment asiatiques que s’ils partagent ses opinions, voyez-vous.

Elle n’était pas la seule. Le député de Zarah Sultana, un autre gauchiste, a attaqué Sunak parce qu’il a beaucoup d’argent.

Les Asiatiques au pouvoir n’améliorent pas les choses pour les Asiatiques, c’était l’essentiel de ses bêlements.

Elle a décrit Rishi comme une “fraude”.

Le fait que notre Premier ministre, un conservateur, soit le premier hindou à accéder à la plus haute fonction d’État de ce pays, a touché une corde sensible chez les travaillistes.

La première personne de couleur à devenir Premier ministre aussi.

Mais ensuite, les conservateurs ont montré la voie en matière de diversité.

Ils ont donné au pays la première femme Premier ministre – et la deuxième et la troisième, bien que moins on en parle, mieux c’est.

Le premier chancelier asiatique. Le premier chancelier noir – qui n’était pas vraiment flic, en fait, mais tant pis.

Et maintenant le premier Premier ministre de couleur.

En fait, le sommet du Parti conservateur est depuis longtemps rempli de femmes et de personnes issues de minorités ethniques.

Les conservateurs ont un niveau de diversité dans leur parti dont les travaillistes ne pouvaient que rêver.

Certains d’entre eux sont aisés, comme Rishi Sunak. D’autres, comme Priti Patel, sont issus de milieux beaucoup moins aisés. Vraiment diversifié, donc.

Mais ils partagent tous une chose importante.

Aucun d’entre eux n’est obsédé par la race.

Aucun d’entre eux ne se croit victime d’un État raciste.

Aucun d’entre eux ne passe sa vie entière à crier à quel point il est affreux de naître avec une peau qui n’est pas blanche.

Le Parti conservateur a ouvert la voie en matière de diversité. L’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel Crédit : AP

Kwasi Kwarteng est devenu le premier chancelier de couleur du Royaume-Uni Crédit : AP

Nos communautés noires et ethniques minoritaires prennent conscience de l’escroquerie qui leur est faite à chaque élection par le Parti travailliste.

Le parti travailliste insiste sur le fait que quiconque n’est pas blanc est une victime et un opprimé.

C’est le même mantra que vous entendez du mouvement ridicule Black Lives Matter.

Ils font cela par intérêt personnel.

S’ils continuent à perpétuer le mythe selon lequel la Grande-Bretagne est raciste et que seul le Parti travailliste peut aider les personnes de couleur, alors les personnes de couleur sont tenues de voter pour elles.

Et il s’ensuit que si quelqu’un de couleur NE soutient PAS les travaillistes, il ne peut pas vraiment être proprement noir ou brun lui-même.

C’est l’essence même du racisme. Un autre putain de député travailliste, Rupa Huq, a dit une fois cette même chose à propos du député conservateur Kwasi Kwarteng.

Il n’est que “superficiellement” noir, a-t-elle insisté.

Quel point de vue étroit, sectaire et répugnant. Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a suspendu à juste titre Huq du parti.

Jusqu’à présent, cependant, il n’y a eu aucune excuse de la méchante et illusionnée Nadia Whittome, encore moins de Zarah Sultana.

Aux questions du Premier ministre, Sir Keir a généreusement accueilli Rishi Sunak.

Il était très fier, dit-il, de faire partie d’un pays où une telle chose pouvait arriver.

Bien dit, monsieur Keir. Essayez maintenant de faire passer le message à tous ceux de votre propre parti qui pensent clairement différemment.

Je suppose qu’il ne sert à rien de gémir que le roi Charles devrait garder son nez hors des affaires politiques. Et puis le féliciter quand il dit quelque chose de vraiment sensé.

Mais lors de sa visite à l’Université de Bangor, il a déclaré: “Je pense toujours que la grande tragédie est le manque d’enseignement professionnel dans les écoles – en fait, tout le monde n’est pas conçu pour l’universitaire.”

Droit mort, Chas.

Y compris, bien sûr, votre bon moi. Mais quand même, un point bien fait.

UNISSEZ-VOUS OU MOUREZ, TORIES

Quel plaisir ce fut de voir le regard de fureur sur le visage de Penny Mordaunt.

Elle a quitté le 10 Downing Street après avoir reçu un travail difficile et ressemblait à Larry, le chat de Downing Street, qui venait de chier dans son sac à main.

Mordant espérait obtenir un poste de haut niveau dans le nouveau cabinet Crédit : Reuters

Je pense que le nouveau Premier ministre Rishi Sunak a à peu près trouvé le juste équilibre au sein du Cabinet.

J’aurais préféré Kemi Badenoch – secrétaire au commerce et ministre des femmes et des égalités – à l’éducation ou à la culture.

Mais c’est un petit bémol.

Maintenant, si seulement les députés peuvent mettre de côté leurs stupides ambitions personnelles, peut-être qu’ils donneront du fil à retordre au leader travailliste multimillionnaire Sir Keir Starmer.

LE skipper anglais Harry Kane devrait porter un One aux couleurs de l’arc-en-ciel Brassard d’amour lors de la coupe du monde de football au Qatar. Cela montrerait la détresse de l’équipe d’Angleterre face au manque de droits de l’homme dans le pays hôte, apparemment. Non, ce ne serait pas le cas. Boycotter le tournoi ferait cela. Pas plus de signalisation de vertu. Pourtant, au moins, nos garçons rentreront à la maison assez rapidement.

HÉROS de la semaine est Rosie Duffield, la députée travailliste de Canterbury. Elle a dit qu’elle préférerait être arrêtée plutôt que de qualifier Eddie Izzard, ci-dessous, de “femme”. Il faut beaucoup de courage à une personnalité publique pour dire une chose pareille. Mais pour une personnalité publique qui est aussi membre du parti travailliste, c’est remarquable.

LA CRIME N’EST PAS UN CRIME

L’homme le plus sale du monde est mort.

Et c’est une leçon pour tous les tyrans de la santé.

Amou Hajj a passé 94 ans sans se laver et était connu comme l’homme le plus sale du monde Crédit : AFP

Amou Haji vivait dans un village en Iran. Il ne se lavait jamais et il était parfaitement heureux.

Il fumait parfois cinq cigarettes à la fois. Et quand il ne pouvait pas avoir de clopes, il fumait de la vache séchée dans une pipe.

Il était content – ​​et âgé de 94 ans.

Puis ses voisins ont décidé qu’il avait besoin d’un bain. Et ils l’ont traîné dans une salle de bain.

Maintenant, il n’est pas content – ​​il est mort.

Alors écoute, laisse-nous vivre la vie que nous voulons.

Si je veux prendre une douche une fois par an – la nuit de Walpurgis – et manger du fish and chips au lit, en utilisant mon nombril pour stocker le sel, c’est ce que je fais.

SI vous deviez calculer les probabilités de la coïncidence de la rupture de deux câbles sous-marins vers les Shetland en une semaine, je soupçonne que vous seriez peu enclin à croire que c’était une coïncidence. Je dis juste

VÉRITÉS À LA MAISON, SUNAK

NEAR le haut de l’agenda de Rishi Sunak sera le logement. Nous avons une crise.

Évidemment, nous devons construire plus de maisons.

Mais il y a une chose que Rishi peut faire qui ne coûtera absolument rien.

Faciliter l’accession des personnes à la propriété privée.

Le gouvernement a stupidement assommé les propriétaires privés cet été, avec des propositions visant à rendre plus difficile pour eux l’expulsion des locataires, l’augmentation des loyers et le refus de ne jamais faire de puits, etc.

En conséquence, des milliers de personnes ont fui le marché de l’achat pour louer.

Et sont Airbnb-ing leurs propriétés.

Facilitez la location de leurs biens, vous soulagerez la crise du logement.

Et embêter les gauchers.

Gagnant-gagnant.

VILLAINS DE LA… PAIX ET AMOUR

LA PREUVE grandit que les supposés badduns de Poudlard sont vraiment les gentils.

La semaine dernière, je vous ai parlé de Draco Malfoy venant en aide à l’auteur de Harry Potter, JK Rowling.

L’acteur de Voldemort, Ralph Fiennes, a déclaré qu’il était consterné par les abus subis par Rowling Crédit : Alamy

Elle a été attaquée pour ses commentaires parfaitement sensés sur les choses transgenres, mais l’acteur de Draco, Tom Felton, l’a défendue.

Maintenant, Lord Voldemort lui-même a pataugé dans la rangée – l’acteur Ralph Fiennes a déclaré qu’il était consterné par les abus reçus par Rowling.

Et a ajouté qu’il savait d’où elle venait.

Bien dit, Seigneur des Ténèbres.

Les vrais badduns à Poudlard sont la tête aérienne incroyablement irritante Hermione Granger (Emma Watson) et Potter lui-même (Daniel Radcliffe).