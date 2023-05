Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 4 mai 2023.

À une époque où de nombreux investisseurs se retirent, les family offices passent en mode « risk on », avec des plans pour acheter plus d’actions et d’investissements alternatifs cette année, selon une nouvelle enquête.

Près de la moitié (48 %) des family offices prévoient d’acheter des actions cette année, selon Goldman 2023 Family Office Investment Insight Report. Le rapport, basé sur une enquête auprès de 166 family offices à travers le monde avec au moins 500 millions de dollars d’actifs, a également révélé que les family offices prévoient de mettre leurs importantes piles de liquidités au travail, car l’inflation, la hausse des taux et la baisse des actions créent de nouvelles opportunités.

« Les family offices, pour la plupart, sont vraiment à risque pour les 12 prochains mois », a déclaré Meena Flynn, co-responsable de Global Private Wealth Management chez Goldman. « Ils peuvent ‘zigger’ tandis que d’autres ‘zag’. Et ils essaient vraiment de se préparer en termes de répartition de leurs actifs pour pouvoir le faire. »

Actuellement, les family offices interrogés détenaient près de la moitié (44%) de leurs participations dans les investissements obligataires et alternatifs, avec 26% dans le private equity, 9% dans l’immobilier et les infrastructures, 6% dans les hedge-funds 3% dans le crédit privé et 5 % en matières premières et autres investissements.

Ils détiennent également beaucoup de liquidités à détenir comme poudre sèche pour les bonnes affaires alors que les marchés baissent et que les valorisations baissent dans l’immobilier commercial et les sociétés privées. Les family offices interrogés ont 12 % de leurs actifs en liquidités, un peu plus que les niveaux de 2021. Ils détiennent 28 % de leurs avoirs en actions cotées en bourse, contre 31 % en 2021, probablement en raison de la chute des cours des actions.

Goldman affirme que les family offices n’ont pour la plupart pas vendu leurs actions – mais attendent des niveaux attractifs pour utiliser leur trésorerie pour commencer à acheter plus d’actions cette année.

« Les family offices sont très sophistiqués dans leur analyse de ce que les marchés ont fait au fil du temps », a déclaré Sara Naison-Tarajano, responsable mondiale des marchés de capitaux de Private Wealth Management. « Le concept de rester investi est très important pour la communauté des family offices. Ils comprennent que ces titres reviendront pour la plupart. Nous l’avons certainement vu à travers la crise financière mondiale et nous l’avons vu lors de la correction du marché de 2020. »