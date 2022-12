Les familles ukrainiennes passent le premier Noël et le Nouvel An réinstallés dans l’Illinois – Shaw Local

Oksana Yabkovska et son mari Oleg Yabkovskyi passent Noël avec leurs enfants dans un appartement du centre-ville de Dixon après avoir fui l’Ukraine à la suite de l’invasion russe.

Leur voyage vers la ville du nord de l’Illinois a duré neuf mois et ne s’est terminé que quelques jours avant Thanksgiving. Ils ne sont pas seuls. Des milliers d’Ukrainiens passeront Noël et entreront dans la nouvelle année dans l’Illinois pour la première fois.

“Ce ne sera pas le Nouvel An et Noël dans le cercle de vos proches car le plus grand bonheur est quand vous êtes à la maison”, a déclaré Oksana Yabkovska.

Le Bureau de l’Europe de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a fait état ce mois-ci de 7,8 millions de réfugiés ukrainiens en Europe. Des milliers de ces réfugiés se sont installés aux États-Unis. Selon RefugeeOne, la plus grande agence de réinstallation du nord de l’Illinois, la région devrait accueillir environ 21 000 réfugiés ukrainiens. RefugeeOne a aidé à faciliter 1 000 de ces réinstallations depuis février.

Zachary Dmyterko, responsable des communications de RefugeeOne, a déclaré que la vague d’Ukrainiens demandant l’asile ou la possibilité de se réinstaller temporairement aux États-Unis obligeait l’agence à augmenter le personnel parlant ukrainien de un à 25 gestionnaires de cas.

« À un moment donné, nous voyions 100 Ukrainiens par semaine, rien que nous-mêmes. Et étendu à trois bureaux satellites supplémentaires juste pour mieux servir les Ukrainiens qui se rendent en banlieue », a déclaré Dmyterko.

Dmyterko, dont les grands-parents sont venus aux États-Unis en tant que réfugiés après la Seconde Guerre mondiale, a toujours de la famille en Ukraine. Il a déclaré que le poids de savoir que des membres de sa famille se trouvaient dans une zone de guerre était parfois “difficile” à porter. Plus tôt dans l’année, il s’est rendu en Ukraine, apportant des fournitures médicales et vérifiant sa famille.

“Je suis définitivement venu voir la famille et c’était intense”, a déclaré Dmyterko. « Et donc ce qu’ils traversent. Je veux dire, je m’inquiète pour eux, je vérifie avec eux. Vous savez, ils ont dit qu’ils voulaient rester et je respecte vraiment cela. Je veux dire que c’est leur maison, c’est là qu’ils sont nés.

RefugeeOne fournit une gamme de services qui, selon Dmyterko, aident à “créer de nouvelles vies de sécurité, de dignité et d’autonomie pour les réfugiés”. L’organisation, créée en 1982, rencontre des gens aux aéroports O’Hare ou Midway de Chicago et travaille avec un groupe de bénévoles pour organiser un appartement, collecter des fonds pour des meubles et installer la famille.

« Environ 90 % de nos clients deviennent autonomes en six mois. Cela signifie qu’ils sont en mesure de payer leur propre loyer – nous couvrons généralement les quatre à cinq premiers mois – ils sont en mesure de décrocher un emploi », a déclaré Dmyterko. «Nous les aidons à cet égard en leur offrant des cours d’anglais gratuits, qui ont lieu en permanence tout au long de la semaine, sauf le week-end, puis en fournissant également des services d’emploi. Nous les aidons donc à obtenir leurs cartes d’autorisation de travail, nous les aidons en les plaçant auprès de certaines agences avec lesquelles nous sommes partenaires dans la région.

Un parrain financier est requis pour qu’une personne originaire d’Ukraine se réinstalle temporairement aux États-Unis. Ce parrain peut être un membre de la famille, une congrégation religieuse ou un groupe d’amis et de sympathisants.

“Ils ont donc besoin de quelqu’un aux États-Unis qui dise:” Oui, nous sommes prêts à assumer la responsabilité financière d’héberger cette famille. S’ils peuvent obtenir cela, ils peuvent passer par le processus. Habituellement, ils sont très facilement approuvés en ce moment », a déclaré Dmyterko.

RefugeeOne soutient les personnes qu’ils aident à se réinstaller pendant cinq ans avec des ressources supplémentaires et des services de citoyenneté.

Une femme qui se réinstalle dans l’Illinois depuis Marioupol, en Ukraine, travaille avec Dmyterko depuis son arrivée.

“Il n’y avait qu’elle et son fils, ils avaient une sorte de parrain ici qui avait été un ami de la famille, mais ses parents ne sont pas sortis d’Ukraine, ils n’ont pas survécu”, a déclaré Dmyterko. « Disons que son mari n’a pas survécu et qu’elle est venue aux États-Unis juste elle, son fils et un sac à dos.

« Vous savez, s’il n’y avait pas eu les gens ici aux États-Unis, elle n’a nulle part où retourner. Son immeuble a été démoli par les bombardements. Il n’y a vraiment plus rien pour elle. Alors elle cherche maintenant à recréer sa vie ici, nous l’avons aidée dans toutes les étapes que nous pouvions », a déclaré Dmyterko.

•••

Accueillir les Ukrainiens à Dixon, un groupe de parrainage local qui a vu le jour à la suite de l’invasion russe de 2022, est la raison pour laquelle Oleg Yabkovskyi, 39 ans, et Oksana Yabkovska, 33 ans, ont pu se rendre dans l’Illinois.

Assis sur des meubles qui leur ont été fournis par le groupe de parrainage, Oleg Yabkovskyi et Oksana Yabkovska ont ri lorsqu’on leur a demandé à quoi ressemblait leur voyage à Dixon. Ils ont dit que l’épreuve était suffisante pour remplir un livre.

Ils ont dit qu’ils savaient que la Russie allait intensifier la guerre avant que les forces armées russes n’envahissent une grande partie du territoire ukrainien le 24 février 2022, mais ils ont hésité à quitter leur famille élargie et leur maison jusqu’à ce que des bombes tombent près d’eux.

« Nous sommes partis le premier jour de la guerre lorsqu’une bombe a frappé notre aéroport. Puis, sans même réfléchir, nous avons pris tout ce dont les enfants avaient besoin et avons commencé à partir », a déclaré Oksana Yabkovska.

La famille a quitté sa maison à Burshtyn, en Ukraine, et s’est dirigée vers l’ouest en direction de la Hongrie. Mais lorsqu’ils ont atteint le poste frontière cette nuit-là, Oleg Yabkovskyi a reçu l’ordre de rester dans le pays et de combattre l’invasion russe en raison d’une conscription obligatoire. Oksana Yabkovska a dû quitter son mari en Ukraine alors qu’elle et ses trois enfants, Nastya Yabkovska, 7 ans, Roman Yabkovskyi, 3 ans et Bohdon Yabkovskyi, 3 ans, voyageaient en bus à travers la Hongrie.

“Presque toutes les familles que nous voyons, la plupart sont des femmes et des enfants, car à moins d’être père de trois enfants, vous n’êtes pas exempté de la conscription et ne pouvez donc pas quitter le pays”, a déclaré Dmyterko. “Je pense que c’est en train de se relâcher, très récemment, mais jusqu’à présent, ce n’était que des femmes et des enfants, et des pères de femmes et d’enfants.”

Oleg joue avec ses jumeaux. Juste un mois après son arrivée, Oleg a obtenu un emploi de soudeur Allied-Locke à Dixon. (Alex T. Paschal — apaschal@shawmedia.com/credit)

Alors qu’elle vivait avec la mère d’Oleg Yabkovskyi en Italie, l’Ukraine a adopté une loi autorisant les hommes avec trois enfants à quitter le pays ; Cependant, Oksana Yabkovska a déclaré : « Il était nécessaire de traverser la frontière avec les enfants », ce qui signifie qu’elle devait rapprocher ses enfants de la violence pour en libérer son mari.

Après avoir rencontré Oleg Yabkovskyi, ils ont traversé la frontière polonaise et ont pris un vol pour l’Italie. Après un certain temps, cependant, ils ont réalisé qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la maison de la mère d’Oleg Yabkovskyi et que le travail d’Oleg Yabkovskyi portant de gros morceaux de viande dans une usine de conditionnement de viande industrielle ne payait pas assez pour qu’ils aient leur propre place.

Finalement, Oksana Yabkovska a eu des nouvelles d’une connaissance qui avait déménagé en Angleterre et a suggéré à sa famille de s’y installer également. Oksana Yabkovska a déclaré que la famille n’avait pas attendu longtemps avant de déménager, mais qu’elle s’était ensuite retrouvée dans une zone dépourvue de transports en commun et, sans voiture, avait du mal à subvenir à ses besoins.

Nastya, 7 ans, et les frères jumeaux Bohdon et Roman, 3 ans, passent du temps dans l’appartement meublé par un groupe de parrainage. (Alex T. Paschal — apaschal@shawmedia.com/credit)

Cherchant toujours à trouver une communauté où ils pourraient subvenir à leurs besoins après sept mois, Oksana Yabkovska et Oleg Yabkovskyi ont contacté Doug Lee de Dixon, un membre de Welcoming Ukrainians to Dixon qui a parrainé la réinstallation de leur famille.

« Je n’y croyais pas quand il m’a répondu. En fait, nous pensions que ce n’était pas possible et que c’était une sorte de tombola », a déclaré Oksana Yabkovska.

Lee a déclaré qu’il avait pris contact avec la famille en octobre et avait déposé une autorisation de voyage pour chacun des cinq membres de la famille avant la fin du mois. Les autorisations de voyage ont été approuvées dans les huit jours, permettant à la famille de se rendre à Dixon le 22 novembre.

« Le tout, moins de deux mois avant que nous commencions et ils sont là. C’est incroyable, vous savez, pour un programme du gouvernement fédéral », a déclaré Lee.

Lee a souligné que bien qu’il soit le parrain, la famille est soutenue par l’ensemble du groupe Bienvenue aux Ukrainiens de Dixon, ainsi que par la communauté au sens large.

“Nous avons l’impression d’avoir gagné à la loterie avec cette famille. Ça ne pouvait pas être un meilleur match. La communauté les a adoptés, c’est incroyable », a déclaré Lee, décrivant la communauté de Dixon comme généreuse et accueillante. Des jouets, des appareils électroménagers et une adhésion au YMCA local ont été donnés à la famille.

Doug Lee, est membre de Welcoming Ukrainians to Dixon qui a parrainé la réinstallation de leur famille dans la ville. (Alex T. Paschal — apaschal@shawmedia.com/credit)

Lee a déclaré que le groupe auquel il est affilié avait été informé de ne pas s’attendre à ce que quiconque qu’il aide puisse travailler pendant au moins six mois après sa réinstallation, car l’autorisation de travail et l’obtention d’un numéro de sécurité sociale faisaient partie du même processus de demande.

“Le jour où je suis allé les chercher à l’aéroport, le gouvernement fédéral a changé la règle et a déclaré qu’une autorisation de voyage pouvait fonctionner comme une autorisation de travail, afin qu’Oleg puisse travailler immédiatement”, a déclaré Lee. “C’est juste de la chance, mais ça change la donne.”

Moins d’un mois après avoir déménagé aux États-Unis, Oleg Yabkovskyi a obtenu un emploi de soudeur dans la région de Dixon.

•••

Cela fait cinq mois que Kateryna Shcherbina et ses deux enfants sont arrivés à McHenry après avoir fui l’Ukraine.

Avec tout ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, Shcherbina a déclaré qu’il était primordial de garder le moral en cette saison des fêtes.

“Où ça va un peu mieux [in Ukraine], je les ai vus mettre des arbres de Noël dans le centre-ville des villes », a-t-elle déclaré. “La vie continue.”

En Ukraine, de nombreux chrétiens orthodoxes orientaux calculent Noël sur la base du calendrier julien, qui a 13 jours de retard sur le calendrier grégorien, ils célèbrent donc Noël le 7 janvier, a déclaré Shcherbina. Pour sa famille, ainsi que d’autres, ils célèbrent également le 25 décembre.

En comparant Noël en Ukraine à celui des États-Unis, Shcherbina, s’exprimant comme quelqu’un qui se décrit comme une chrétienne orthodoxe, a déclaré que leur Noël chez eux était moins commercialisé.

Mais il y a beaucoup de similitudes, y compris les décorations et les cadeaux, a déclaré Shcherbina. Avoir un dîner de Noël qui comprend des cuisines ukrainiennes, telles que Kutia, est également une tradition.

Au total, l’esprit des vacances reste le même, a-t-elle déclaré.

Sean et Renae Haley, qui accueillent Shcherbina et ses enfants dans leur maison de McHenry, ont déclaré qu’une partie de leur rôle était d’aider la famille à trouver des biens ukrainiens, comme de la nourriture. Cependant, une autre partie de cela consiste à leur montrer les traditions américaines. Halloween, Thanksgiving et maintenant Noël en font partie.

Une partie de cela a inclus la cuisson, l’artisanat et la décoration de l’arbre, a déclaré Renae Haley.

“C’est une sorte de retour vers le futur pour nous”, a déclaré Sean Haley. “Nous n’avons pas eu de jeunes adolescents dans notre maison depuis longtemps.”

–Jake Norman

•••

Julia Bulii, 22 ans, et sa fille de 7 ans sont arrivées aux États-Unis en avril. Ils louent une maison à Joliet, laissant derrière eux ses parents à Kiev, la ville natale de Bulii.

Bulii a déclaré que ses parents étaient restés à Kyiv à cause de sa grand-mère.

“Ma mère prend soin d’elle”, a déclaré Bulii. « Elle ne peut pas rester seule.

Bulli a déclaré qu’une semaine “après la guerre en Ukraine”, elle est allée en Pologne et a travaillé comme assistante d’enseignant et serveuse pour économiser de l’argent pour immigrer aux États-Unis. Bulii a déclaré qu’elle était d’abord allée en Virginie parce qu’elle connaissait des gens là-bas, puis qu’elle était venue dans l’Illinois, qui compte une plus grande communauté ukrainienne.

Elle ne peut pas prédire combien de temps elle va rester ici.

“C’est une question difficile”, a déclaré Buii. « Je ne sais pas quand la guerre s’arrêtera. Et je veux être en sécurité – avec ma fille.

Bien que Bulii célèbre habituellement Noël le 7 janvier, elle joue pour célébrer Noël avec sa fille le 25 décembre.

“Parce que c’est une fête”, a déclaré Bulii. “Parce que c’est heureux.”

– Denise M. Baran-Unland