Les familles sont invitées à déjeuner avec le Père Noël à l’école secondaire Rosary le 4 décembre – Shaw Local

L’école secondaire Rosary d’Aurora organise son deuxième petit-déjeuner annuel aux crêpes avec le Père Noël de 8h30 à 11h30 le dimanche 4 décembre.

Savourez un délicieux petit-déjeuner composé de crêpes et de saucisses, de café, de jus d’orange et d’eau. Jouez à des jeux et faites de l’artisanat avec l’aide de nos lutins du Rosaire, et faites-vous prendre en photo avec le Père Noël.

Les billets adultes coûtent 7 $; les billets pour les enfants de 6 à 12 ans coûtent 3 $; les enfants de moins de 6 ans sont admis gratuitement. RSVP avant le 2 décembre sur rosaryhs.com/santa. Les personnes sans rendez-vous sont les bienvenues.

La communauté est la bienvenue. Les profits de cet événement profitent à la bourse d’études Sœur Mary Joseph de l’école.

Rosary est situé au 901 N. Edgelawn Drive à Aurora, juste au sud de l’Interstate 88.

Trouvez des informations en ligne sur rosaryhs.com ou appelez l’école au 630-896-0831.