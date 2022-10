Les familles séparées à la frontière repoussent les nouvelles évaluations

WASHINGTON (AP) – Les parents qui poursuivent après avoir été séparés de leurs enfants à la frontière américano-mexicaine s’opposent à un effort du ministère de la Justice visant à exiger des évaluations psychologiques supplémentaires pour mesurer à quel point la politique américaine les a traumatisés, selon des documents judiciaires.

L’effet de la politique de l’ère Trump qui a été décriée comme inhumaine par les dirigeants politiques et religieux du monde entier a été exceptionnellement bien documenté, et il est injuste d’exiger que les parents subissent une autre série de tests maintenant, affirment les avocats dans des documents judiciaires déposés jeudi.

Une femme a témoigné avoir sangloté alors que sa fille de 7 ans lui avait été enlevée pendant ce qui s’est avéré être plus de deux mois, selon des documents judiciaires. Des milliers d’enfants ont été séparés de leurs parents; certains n’ont toujours pas été réunis.

Les migrants demandant une indemnisation ont déjà subi d’autres évaluations, mais le ministère de la Justice a déclaré le mois dernier que les tests d’un expert choisi par le gouvernement étaient nécessaires car les parents allèguent des blessures mentales et émotionnelles permanentes.

Les évaluations psychologiques des deux côtés sont courantes dans les réclamations pour dommages émotionnels, mais les avocats des parents affirment que le gouvernement a fait traîner le processus, ajoutant que les tests seraient chargés émotionnellement et logistiquement, y compris le fait de quitter le travail et de trouver une garde d’enfants avec des salaires bas.

Les effets des séparations familiales ont été explorés en profondeur, y compris par des enquêteurs gouvernementaux qui ont découvert que les enfants séparés de leurs parents montraient plus de peur, de sentiments d’abandon et de symptômes de stress post-traumatique. Le président Joe Biden, un démocrate, a déclaré au cours de sa campagne que les politiques étaient “un scandale, un échec moral et une tache sur notre caractère national”.

L’ancien président Donald Trump a mis fin à cette pratique en juin 2018 au milieu d’une condamnation généralisée, quelques jours seulement avant qu’un juge n’ordonne la fin du programme en réponse à une plainte déposée par l’American Civil Liberties Union.

Les parents étudiés par Physicians for Human Rights, un collectif de médecins à but non lucratif qui travaille à documenter les violations des droits humains, ont manifesté des pensées suicidaires et ont souffert de nombreux problèmes, notamment des cauchemars, de la dépression, de l’anxiété, de la panique, des inquiétudes et des troubles du sommeil.

Le ministère de la Justice ne demande pas que les enfants soient réévalués maintenant, mais se réserve le droit de le faire plus tard si nécessaire. Un juge décidera éventuellement, peut-être dans quelques semaines, s’il faut exiger les nouvelles évaluations.

Les demandes sont venues dans deux dossiers déposés par 11 familles. Près de deux douzaines de cas similaires sont en instance devant d’autres tribunaux, et certains ont déjà été soumis à des évaluations psychiatriques demandées par le gouvernement. Dans une affaire du sud de la Floride, un père et son enfant ont accepté le même examen, un examen qui, selon les procureurs fédéraux, se situe bien dans les limites de ce qui est considéré comme approprié.

Il y a un effort juridique séparé pour réunir d’autres familles, et il y a encore des centaines qui n’ont pas été réunies. L’administration Biden a formé un groupe de travail qui a réuni environ 600 familles.

Les deux parties avaient négocié un règlement, mais les pourparlers ont échoué après qu’une première proposition de 450 000 dollars par personne ait été signalée et fortement critiquée par les républicains.

La politique de “tolérance zéro” de Trump signifiait que tout adulte surpris en train de traverser illégalement la frontière serait poursuivi pour entrée illégale. Parce que les enfants ne peuvent pas être emprisonnés avec les membres de leur famille, les familles ont été séparées et les enfants ont été placés en garde à vue par les services de santé et sociaux, qui s’occupent des enfants non accompagnés à la frontière. Aucun système n’a été créé pour réunir les enfants avec leurs familles.

Lindsay Whitehurst, Associated Press