Les familles se rassemblent pour la crémation de masse des victimes des crèches thaïlandaises

Alors que les drapeaux sont en berne, des familles thaïlandaises se sont rassemblées pour l’incinération de leurs proches tués dans un massacre de crèche qui a fait 36 ​​morts.

Les funérailles, parrainées par la maison royale, mettront fin à trois jours de rites entamés samedi.

La cérémonie de masse de mardi est très inhabituelle – les corps sont normalement incinérés seuls – mais les petits temples locaux de la région ont été submergés par le nombre de victimes.

Des familles dévastées en Thaïlande se sont réunies mardi pour l’incinération de leurs proches, tués dans un massacre de crèche qui a fait 36 ​​morts – dont 24 enfants.

Le royaume a été stupéfait par la tragédie dans le nord-est de la province de Na Klang, l’un des pires massacres de son histoire, avec des drapeaux en berne et le roi Maha Vajiralongkorn rendant visite aux familles des victimes.

Au temple Wat Rat Samakee à Na Klang, des moines chantants ont commencé la cérémonie alors que la communauté rurale épuisée et en deuil se préparait à dire un dernier adieu à 19 des personnes tuées.

Avant les funérailles au temple, Thanakorn Nueangmatcha, 39 ans, a déclaré :

Un incident comme celui-ci n’aurait pas dû se produire. Ils n’étaient que des enfants.

D’autres victimes de l’attaque – perpétrée par un ancien policier, qui a ensuite tué sa femme et son enfant avant de se suicider – seront incinérées dans d’autres temples de la région.

Au Wat Rat Samakee, l’encens et le parfum qui s’estompe de centaines de bouquets de fleurs flottaient dans l’air alors que les bénévoles continuaient à préparer la zone adjacente pour les crémations.

Les funérailles, parrainées par la maison royale, mettront fin à trois jours de rites entamés samedi.

La cérémonie de masse de mardi est très inhabituelle – les corps sont normalement incinérés seuls – mais les petits temples locaux de la région ont été submergés par le nombre de victimes.

Des fours temporaires ont également été installés dans d’autres temples voisins, ont rapporté les médias locaux.

‘L’ancienne méthode’

La communauté sous le choc s’est réunie une fois de plus lundi alors que des volontaires, des soldats et des fonctionnaires mélangeaient du ciment et épandaient du gravier pour préparer un champ à l’intérieur du complexe du temple pour les crémations.

Ils travaillaient à construire les bûchers dans le style du nord-est de la Thaïlande, a déclaré Maemon Meeyuan, grand-mère d’une des victimes.

“Nous le faisons à l’ancienne”, a-t-elle déclaré lundi à l’AFP.

Le Premier ministre Prayut Chan-o-Cha a ordonné une enquête, la police déclarant avoir l’intention d’interroger quelque 180 témoins.

L’agresseur, l’ancien sergent de police Panya Khramrab, âgé de 34 ans, a été démis de ses fonctions plus tôt cette année pour trafic de drogue, les habitants affirmant qu’ils soupçonnaient qu’il était accro à la méthamphétamine.

Cependant, des tests préliminaires ont révélé qu’il n’avait pas de drogue dans son système au moment de l’agression.

Au temple avant les funérailles, Komma Charoenchai, 75 ans, a déclaré qu’il était “toujours choqué” par l’agression de la crèche.

Mais il a déclaré que la communauté devait “laisser les autorités gérer l’affaire”.