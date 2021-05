Les familles recherchent de l’oxygène en vase clos, essaient la réanimation bouche-à-bouche pour aider les patients alors que les cas augmentent

Il y a eu une pénurie d’oxygène tardivement, en particulier dans certaines parties de l’Uttar Pradesh et de New Delhi. De nombreux visuels pénibles de personnes qui attendent à l’extérieur de l’hôpital pour se faire soigner et de ceux qui ont le souffle coupé en raison d’un manque d’oxygène ont laissé les réseaux sociaux larmoyants. L’Internet est maintenant devenu un endroit où des étrangers aident ceux qui en ont besoin en fournissant les coordonnées des hôpitaux qui ont des lits disponibles ou des pistes pour les bouteilles d’oxygène.

Lors d’un récent incident déchirant le cœur, deux femmes de Bahraich, dans l’Uttar Pradesh, ont été vues en train de réanimer leur mère par bouche-à-bouche afin de lui sauver la vie. Dans la vidéo virale, ils se plaignent du manque d’oxygène et du manque de personnel au Maharaja Suheldev Medical College.

Après que le clip soit devenu viral, il a été informé que le magistrat du district Shambhu Kumar et les médecins principaux de la faculté de médecine étaient arrivés sur place. Le reportage a mentionné que AK Sahni, directeur de la faculté de médecine, a déclaré qu’il n’y avait pas de manque d’oxygène. Il a ajouté que lorsque les médecins ont pu commencer le traitement, la femme était décédée.

Dans un autre incident, quelque chose de similaire a été vu à Agra où une femme faisait la même chose pour sauver son mari positif à Covid-19. La photo du moment a été cliquée dans une voiture où la femme a tenté de sauver son mari mourant. Tel que rapporté par Le temps de l’Inde, l’effort de la femme n’a porté aucun fruit car son mari est décédé. Renu Singhal avait emmené son mari Ravi Singhal dans quatre hôpitaux privés où il s’est vu refuser l’admission. Finalement, elle est arrivée dans un hôpital gouvernemental, le Sarojini Naidu Medical College. Malheureusement, on lui a également refusé l’admission ici et Ravi est décédé dans le pousse-pousse qui était garé juste devant l’hôpital.

De plus, lors d’un autre incident déchirant à Agra il y a deux jours, une vidéo était devenue virale où un homme de 22 ans avait été vu suppliant les flics qui se tenaient là de ne pas emporter de bouteilles d’oxygène d’un hôpital privé. L’incident était parti viral sur les réseaux sociaux.

«Ma mère mourra. Veuillez ne pas emporter de bouteilles d’oxygène. Je vous en prie », dit l’homme en hindi alors qu’il se prosternait devant les flics.

La mère de l’homme serait décédée quelques heures après l’incident.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici