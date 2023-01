Les familles recevront 1 million de yens pour quitter Tokyo. Voici pourquoi

Le Japon va payer aux familles 1 million de yens par enfant pour quitter Tokyo cette année afin de lutter contre le dépeuplement rapide dans les zones rurales du pays, selon des informations. Selon cette nouvelle proposition, un ménage avec deux enfants pourrait recevoir 3 millions de yens d’aide s’il quitte la région de Tokyo.

Le gouvernement espère que 10 000 personnes auront déménagé de Tokyo vers les zones rurales d’ici 2027 dans le cadre de ce programme qui a débuté en 2019. L’année dernière, le gouvernement a soutenu 1 184 familles, contre 290 en 2020 et 71 en 2019.

Le soutien aux enfants s’ajoute à un montant forfaitaire de 1 million de yens que les familles peuvent déjà obtenir pour déménager, selon le magazine Time signalé. Les personnes éligibles pour demander les fonds de soutien sont les ménages qui vivent dans la zone métropolitaine du centre de Tokyo depuis cinq ans.

Le gouvernement central et les municipalités locales se partagent le coût des fonds. Un soutien supplémentaire serait également fourni si les familles souhaitent démarrer une entreprise dans la région.

Cependant, réclamer le million de yens pour déménager dans une ville rurale idyllique n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Les familles souhaitant bénéficier de l’aide doivent vivre dans leur nouveau logement pendant au moins cinq ans et un membre du ménage doit travailler ou envisager d’ouvrir une nouvelle entreprise. Ceux qui déménagent avant que cinq ans ne se soient écoulés devront rendre l’argent.

Pour tenter d’attirer les foules, les atouts des villes et villages japonais sont constamment mis en avant. Parmi eux, la disponibilité d'”hommes éligibles”, comme dans le cas du village d’Otari, et l’accès facile à la garde d’enfants.

Alors que de plus en plus de jeunes partent pour des opportunités dans les villes, les zones rurales du Japon ont connu un dépeuplement rapide ces dernières années. Les responsables espèrent que le montant alléchant encouragera les familles à revitaliser ces régions et à atténuer la pression sur l’espace et les services publics dans le grand Tokyo, The Guardian signalé.

Il s’agit de la dernière tentative de revigorer les régions au milieu d’une nouvelle baisse de la population et du taux de natalité du Japon. En 2021, le nombre de naissances s’est élevé à 811 604, le plus bas depuis la première tenue des registres en 1899.