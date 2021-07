Les familles qui luttent contre l’obésité ont besoin d’aliments frais moins chers

NOUS avons une épidémie d’obésité et elle s’est aggravée pendant le confinement.

C’est un énorme problème. Mais gifler une taxe sur les aliments sucrés et salés, comme l’a suggéré Henry Dimbleby dans une étude commandée par le gouvernement, ne me semble pas être la bonne solution.

Les familles qui luttent contre l’obésité ont besoin d’aide et non d’une « taxe sur les collations » Crédit : Getty

Henry Dimbleby a suggéré la taxe dans un examen commandé par le gouvernement Crédit : Jack Hill/The Times

Dimbleby, le tsar de l’alimentation du gouvernement, a décrit cette taxe comme étant essentielle pour endiguer l’épidémie d’obésité du pays.

Sa suggestion est que les revenus supplémentaires générés devraient être utilisés pour payer les médecins généralistes afin qu’ils prescrivent des fruits, des légumes et des cours de cuisine sur le NHS afin d’aider à prévenir l’obésité et les problèmes de santé associés.

Mais l’essentiel – littéralement – est que sa «taxe sur les collations» pourrait ajouter 3,4 milliards de livres sterling par an aux factures d’achat des familles.

C’est 240 £ pour une famille de quatre personnes. J’ai une meilleure idée.

Il est largement admis que l’obésité est liée à la pauvreté. Alors au lieu de rendre la malbouffe plus chère, pourquoi ne pas baisser le prix des aliments frais ?

Une enquête de 2019 a révélé que 28% des adultes en Angleterre sont obèses. Un autre 36,2 pour cent sont en surpoids.

MANGER SAINE COTE PLUS

Il est clair que quelque chose doit changer. Une action est nécessaire. Mais taxer les moins nantis n’est pas la solution.

De plus, je m’oppose à ce que l’État me dise – ou à quelqu’un d’autre – quoi manger.

Soyons réalistes : aucun parent n’a l’intention d’élever des enfants obèses et en mauvaise santé.

Nous voulons le meilleur pour nos enfants, ce qui comprend la cuisine et le service de repas sains.

Mais pour une illustration du problème, regardez sur le site Web de Tesco. Six pommes peuvent coûter 2,80 £, tandis qu’un paquet de biscuits ne coûte que 50 pence.

Vous n’avez pas besoin d’être le tsar de l’alimentation pour voir le problème évident : les options plus saines coûtent souvent plus cher.

En plus de l’argent, bien manger se résume à l’éducation.

Marcus Rashford a créé des films montrant comment cuisiner à partir de zéro Crédit : Getty

La plupart des adultes sont en mesure de faire leurs propres choix et de prendre des décisions éclairées. Et la plupart des gens savent pourquoi ils sont en surpoids.

C’est presque toujours parce qu’ils mangent trop de mauvaises choses et ne bougent pas ou ne font pas assez d’exercice.

Mais nous devons activement éduquer les enfants sur la façon de cuisiner. Nous devons ramener les cours de sciences ménagères en classe.

Nous devons nous assurer que toutes les écoles servent des repas sains et incitent les enfants à faire de l’exercice, en forgeant des habitudes positives qui leur dureront toute une vie.

L’une des choses incroyables et brillantes que le footballeur Marcus Rashford a faites dans sa lutte contre la pauvreté des enfants s’associe au chef Tom Kerridge pour lancer leur campagne à temps plein.

Ils ont créé des films montrant comment cuisiner des repas à petit budget et simples à préparer.

« TAUX D’OBÉSITÉ INFANTILE LES PLUS ÉLEVÉS EN EUROPE »

Nous devons éduquer les jeunes physiquement, afin qu’ils comprennent vraiment les avantages de bouger davantage. Et nous devons les éduquer sur la façon de faire des choix alimentaires sains.

Cela commence à l’école. Il n’y a rien de pire que de voir des enfants aux prises avec leur poids.

Lorsqu’ils sont très jeunes, ce qu’ils mangent ne leur appartient pas et relève de la responsabilité des adultes qui les entourent.

Malheureusement, nous avons l’un des taux d’obésité infantile les plus élevés d’Europe.

Environ un enfant sur dix âgé de quatre à cinq ans est classé comme obèse et un enfant sur cinq âgé de dix à 11 ans.

Ces chiffres ont probablement empiré pendant le verrouillage, alors que tant d’enfants ont été rendus inactifs.

Au lieu de taxer davantage les personnes qui pourraient avoir des difficultés financières, le gouvernement doit offrir son soutien.

Après tout, nous avons trouvé de l’argent dans le budget de l’aide étrangère pour éduquer les Chinois sur les dangers du sel dans les aliments – 6,6 millions de livres sterling, pour être précis, utilisés pour rechercher la quantité de sel que les Chinois utilisaient pour cuisiner à la maison.

En règle générale, je crois à la fiscalité. Mais je conteste cette suggestion de taxe sur les collations, car elle n’affecterait vraiment que les familles à faible revenu.

Les familles aisées peuvent se le permettre.

Ce dont les gens ont vraiment besoin, c’est d’une éducation leur permettant d’adopter de nouvelles façons de manger et de bouger afin d’améliorer leur santé et de changer leur vie. Et ils ont besoin d’un accès plus facile à des aliments sains.

Ce dont ils N’ONT PAS vraiment besoin, c’est d’une nouvelle taxe qui leur coûterait encore plus cher.

Mauvais équipement, Lewis

Je ne suis pas un gourou du style, mais les photos du champion de Formule 1 Lewis Hamilton marchant sur le circuit de Silverstone avec son bouledogue Roscoe avant le Grand Prix de Grande-Bretagne d’aujourd’hui m’ont fait penser que son chien était mieux habillé que lui.

Il portait un pull psychédélique violet et rose avec l’image d’une fleur souriante, ainsi qu’un pantalon à motifs violet et bleu tout aussi audacieux.

Lewis Hamilton parcourant le circuit de Silverstone avec son bouledogue Roscoe Crédit : PA

Désolé, Lewis, vous êtes brillant, mais dans cette tenue, vous ressemblez plus à un animateur pour enfants qu’à un pilote de F1.

Je m’attendais à voir des ballons quelque part à proximité.

Des conditions plus strictes sont nécessaires

Un autre jour, une autre victime de violence conjugale.

Brenda Welch, 50 ans, a révélé comment son ex-mari l’avait laissée proche de la mort après l’avoir battue avec une barre de fer et l’avoir incendiée.

Brenda Welch a révélé que son ex-mari l’avait laissée proche de la mort après l’avoir battue avec une barre de fer

David Morgan, 60 ans, a lancé l’attaque après qu’elle ait mis fin à son mariage abusif avec lui.

Brenda, de la ville américaine de Lake Stevens, dans l’État de Washington, a subi une fracture du crâne et 23% de brûlures sur le corps, mais a miraculeusement survécu.

Son ex a été emprisonné pendant 21 ans, mais ce n’est tout simplement pas suffisant pour ce crime.

En disant que, si cela avait été le Royaume-Uni, il aurait probablement eu dix ans et serait sorti en cinq ans. Notre système judiciaire doit se réveiller.

En bout de ligne, il y a trop de choses à montrer, Kimberley

Le tapis rouge n’est plus ce qu’il était. La créatrice de maillots de bain Kimberley Garner a montré ses fesses au Festival de Cannes jeudi.

Sa robe La Métamorphose comportait des plis en mousseline qui s’évasaient en une jupe pleine longueur avec des fentes hautes sur les jambes.

Kimberley Garner a montré ses fesses au Festival de Cannes Crédit : La Méga Agence

Appelez-moi démodé, mais qu’est-il arrivé à laisser quelque chose – quelque chose – à l’imagination ?

Les voyous du foot font honte

Nous avons parcouru un long chemin en ce qui concerne la perception que les autres pays ont des fans de football anglais.

Mais ensuite, juste comme ça, nous avons glissé au bas du tableau Snakes And Ladders – avec la séquence vidéo d’un fan anglais collant une fusée allumée dans son dos et reniflant de la cocaïne avant d’entrer au stade de Wembley sans billet dimanche dernier.

Malheureusement, nous avons été déçus par une minorité de nos propres fans Crédit : Le Soleil

Comme si cela ne suffisait pas, il s’est ensuite vanté : « Je ne suis pas désolé.

Charlie Perry, 25 ans, a affirmé avoir bu 20 canettes de cidre et « s’être tapé une charge de poudre » pendant une journée entière, alors que l’Angleterre affrontait l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Il a commencé à boire à 8h30 et a été filmé apparemment en train de renifler de la poudre blanche dans un sac, puis avec la fusée éclairante, alors qu’il était entouré de fans à Leicester Square.

Il a ensuite rejoint des milliers de fans sans ticket qui ont fait une charge sur Wembley.

LAISSER TOMBER

Mais il a dit au Sun qu’il était sans remords, en disant: « Non, pas du tout – je ne dis pas désolé. »

Ce type est peut-être la raison pour laquelle nous ne gagnons pas une offre pour organiser une autre Coupe du monde au Royaume-Uni pendant des décennies.

Faire toutes ces choses en état d’ébriété est une chose. Ne pas avoir honte quand on est desséché en est une autre.

Les matchs internationaux se jouent sur une scène mondiale, mais alors que nous avons bien – très bien – joué sur le terrain, en dehors de celui-ci, nous nous sommes laissés tomber.

Les trois lions sur le maillot anglais représentent la force et l’intégrité, pas l’agression et l’attaque.

L’équipe d’Angleterre, le manager et la Football Association n’auraient pas pu travailler plus fort pour que le tournoi soit un énorme succès, ce qui a été le cas.

Malheureusement, nous avons été déçus par une minorité de nos propres fans.

Malheureusement, les matchs de l’équipe nationale attirent certains des pires éléments de notre société, qui sont déterminés à embarrasser le pays.