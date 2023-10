Le cabinet d’avocats Neal Katyal et Andrew Weissmann se joignent à Jen Psaki pour discuter du conseiller spécial Jack Smith exhortant le juge Chutkan à réimposer le silence dans l’affaire d’ingérence de Trump dans les élections fédérales, de nouveaux rapports selon lesquels Mark Meadows a obtenu l’immunité pour son témoignage et les enfants aînés de Trump. devrait témoigner cette semaine lors d’un procès pour fraude à New York. 29 octobre 2023