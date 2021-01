Des proches brisés d’un couple enceinte qui ont été tués dans un accident de voiture d’horreur ont rompu leur silence pour révéler que les futurs parents envisageaient d’appeler leur fils à naître Miles.

Kate Leadbetter, 31 ans, et son petit ami Matthew Field, 37 ans, sont décédés après avoir été prétendument frappés par un adolescent à Alexandra Hills dans l’est de Brisbane le soir de l’Australia Day.

Les deux hommes étaient en promenade avec leurs chiens lorsque le jeune homme de 17 ans – prétendument drogué et conduisant un 4 × 4 volé – s’est enfoncé dans un camion avant de rouler et de frapper le couple.

S’exprimant sur la tragédie pour la première fois vendredi, les familles inconsolables de Mme Leadbetter et de M. Field ont déclaré que le couple était tellement excité à l’idée de devenir parents qu’ils avaient déjà mis en place une crèche pour leur petit garçon.

«Avoir perdu trois membres chéris de nos familles d’une manière aussi insensée et soudaine est au-delà de notre compréhension», a déclaré l’un des membres de la famille.

« Que nous soyons assis ici aujourd’hui sans notre beau fils Matt et notre fille chérie Kate est insupportable.

« Nous sommes affligés de chagrin qu’ils n’aient jamais connu la naissance de leur petit garçon que nous avons découvert ces dernières semaines qu’il allait s’appeler Miles. »

« Il y a une crèche créée par Kate et Matt avec joie, amour et anticipation que notre petit-fils, Miles, n’occupera jamais. »

Les membres de la famille se sont tenus bras dessus bras dessous et ont refoulé leurs larmes en exprimant à quel point ils étaient désemparés que Mme Leadbetter et M. Field se soient vu enlever leurs rêves de parents.

Décrit comme « talentueux et drôle et en si bonne compagnie », le couple avait récemment partagé une échographie de leur fils à naître avec Mme Leadbetter, prévue dans quelques mois.

La famille a également remercié le soutien écrasant de la communauté à la suite de l’accident – y compris ceux qui ont recherché sans relâche le chien bien-aimé du couple, Frankie, qui a fui les lieux.

« À tous ceux qui ont laissé des fleurs, des messages et d’autres marques de bonne volonté, à tous ceux qui ont passé des heures à chercher dans les rues et les parcs d’Alexandra Hills et de Wellington Point notre pauvre Frankie effrayée, nous sommes très reconnaissants », ont déclaré les familles.

Mme Leadbetter et M. Field (photo) se fréquentaient depuis plus de quatre ans et attendaient leur premier enfant

Une amie proche de Mme Leadbetter a également révélé les derniers mots qu’elle lui avait dit quelques jours avant d’être tuée.

L’ami connu sous le nom de Leith a laissé une note à la peinture murale installée pour le jeune couple à l’intersection où ils sont morts.

«Mon cœur a l’impression d’avoir été brisé en un million de morceaux», disait la note.

«Quand j’ai quitté votre logement dimanche, vos derniers mots ont été:« J’adore passer du temps avec toi, tu remplis ma tasse ».

«Je garderai ces derniers mots pour toujours.

Le jeune homme de 17 ans qui aurait été au volant a été placé en détention provisoire pour de nombreux chefs d’accusation, dont deux chefs de meurtre au tribunal pour enfants de Brisbane mercredi.

Son cas sera à nouveau entendu par le tribunal fin mars.

Danielle Leadbetter, la tante de Mme Leadbetter, a déclaré plus tôt que son père était tellement traumatisé par l’accident qu’il était incapable de parler.

« John est juste sous le choc – il ne peut même pas parler », a déclaré Danielle Leadbetter au Courier Mail.

«Toute la famille est exactement dans le même état. C’est un état de choc.

Elle a dit que le plus dur était de savoir que sa famille n’avait jamais pu dire au revoir à Kate.

«Si quelqu’un est malade et que vous savez qu’il va mourir, vous pouvez vous y préparer. Vous ne pouvez pas vous préparer à une tragédie comme celle-ci », a-t-elle déclaré.

Le Toyota LandCruiser que l’adolescent conduisait aurait été endommagé sur les lieux de l’accident d’horreur vers 17h20 mardi. Quelques instants plus tôt, il aurait été utilisé dans un incident de rage au volant sur une route voisine

Au moment de l’accident vers 17h30 mardi, le chien du couple Frankie a fui les lieux et a disparu.

Alors que Frankie disparaissait, pas moins de 1300 habitants se sont regroupés pour la retrouver avec quelques recherches jusque tard dans la nuit – au milieu de la peur qu’elle meure sans médicaments vitaux qui lui sont administrés quotidiennement.

Dans une petite victoire pour les proches du couple dans une histoire autrement tragique, l’animal traumatisé a été retrouvé caché dans une brousse dense vers 11h30 mercredi.

Frankie souffre de la maladie d’Addison, ce qui signifie qu’elle a besoin de médicaments tous les jours et est maintenant prise en charge par le Dr Ray Baxter à la clinique SuperVets.

Le Dr Baxter a déclaré qu’en dépit des innombrables offres de la communauté pour couvrir le coût de ses factures médicales, la clinique avait annulé les frais de prise en charge de Frankie.

