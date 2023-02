Les familles ont toujours de l'argent pour nettoyer les dents des enfants... une mauvaise budgétisation n'est pas une excuse

Un travailleur social expérimenté a téléphoné à la radio LBC cette semaine, sa colère palpable face à l’histoire selon laquelle quatre enseignants sur cinq ont donné des brosses à dents et du dentifrice à des élèves ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire.

Au départ, je pensais qu’il était furieux de la façon dont la crise du coût de la vie a forcé les parents à renoncer à la santé dentaire de leurs enfants en faveur du chauffage ou de l’alimentation, mais c’est le contraire qui était vrai.

Quatre enseignants sur cinq ont donné des brosses à dents et du dentifrice aux élèves ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire Crédit : Getty

Certains prétendent que c’est la crise du coût de la vie qui fait tomber les dents des enfants Crédit : Getty

Il dit avoir visité “des centaines” de maisons familiales de la classe socio-économique inférieure et estime qu’avec un budget un peu judicieux, il n’y a aucune raison pour qu’un enfant se retrouve sans brosse à dents ni dentifrice.

Il a ajouté que, plutôt que de faciliter le problème en encourageant ces parents à abdiquer la responsabilité de leurs enfants sous l’égide de la «pauvreté», ils devraient être mis au défi de faire mieux.

Il a raison.

Une partie du problème vient des libéraux de la classe moyenne qui, bien intentionnés ou simplement en signe de vertu, exacerbent le problème en affirmant bruyamment que c’est la crise du coût de la vie qui fait tomber les dents des enfants, plutôt que de reconnaître que certains parents sont ne pas leur apprendre l’hygiène de base.

Pour chaque foyer où un enfant se présente à l’école sans être lavé, sans nourriture et avec une hygiène bucco-dentaire si mauvaise qu’il en devient socialement exclu, il y a une autre famille dans exactement la même situation économique dont l’enfant est pris en charge.

Ma propre enfance n’était pas exactement les Cendres d’Angela, mais je prenais un bain une fois par semaine dans une baignoire en tôle ramenée du hangar, nous avions des toilettes à l’extérieur, très peu d’argent et aucune aide de l’État.

Vers l’âge de 12 ans, ma “chambre” était derrière un écran dans le salon de notre location à un lit au-dessus d’un WH Smith.

Aujourd’hui, cela serait qualifié de « pauvreté ».

Mais ce n’était pas le cas à l’époque.

J’ai été aimé, j’ai appris le bien du mal, je me suis fait brosser les cheveux avec soin, que cela me plaise ou non, et je ne suis jamais allé sans brosse à dents.

Allez dans les bidonvilles de Mumbai en Inde et vous verrez de jeunes enfants vêtus de chemises d’école d’un blanc éclatant, les cheveux et les dents brossés.

Donc, si leurs parents peuvent le gérer. . .

Le même travailleur social a suggéré que le véritable problème en jeu est une mauvaise budgétisation – et sa frustration que ces compétences aient été enseignées à plusieurs reprises aux familles concernées mais pas utilisées était palpable.

Écoutez, il n’y a pas de jugement ici.

Plats à emporter en soirée

Vivre au jour le jour lorsque les prix des denrées alimentaires augmentent, que les compagnies énergétiques augmentent leurs factures et qu’il fait un froid glacial à l’extérieur est très difficile et quiconque n’est pas dans cette position devrait – et le fait surtout – aider de toutes les manières possibles.

Mais utiliser l’économie pour excuser une parentalité paresseuse qui n’a pas grand-chose à voir avec les circonstances n’est d’aucune utilité.

Il existe des banques alimentaires pour aider à atténuer les difficultés, et des sites Web tels que Freecycle et Nextdoor offrent de nombreuses aides gratuites de votre communauté locale, qu’il s’agisse d’une table de cuisine ou d’un canapé à gagner.

Mais les bases de l’apprentissage de la propreté, du lavage des cheveux et du brossage des dents n’ont rien à voir avec l’argent ou le manque d’argent.

Si un enfant arrive constamment à l’école dans un état non nourri et non lavé, le premier endroit à regarder devrait être la santé mentale de la mère / du père, qui pourrait être déprimé ou un toxicomane avec peu ou pas de capacité à faire face aux bases de la parentalité .

Si tel est le cas, l’État devrait tout mettre en œuvre pour tenter de protéger l’enfant.

Mais la dure vérité est qu’il y a beaucoup de maisons où ce n’est pas le cas.

L’argent n’est pas non plus si rare que le parent ne peut pas fumer, acheter des plats à emporter le soir ou investir dans un téléviseur grand écran avec un abonnement Sky Sports.

Dans ces cas, il y a quelques livres de rechange pour acheter à leur enfant une brosse à dents et du dentifrice – ils n’ont tout simplement pas pris la peine.

Et s’attendre à ce que les enseignants le fassent pour eux ne sert qu’à permettre la paresse parentale.

‘NESSA PEUT ÊTRE HEUREUX

J’étais triste et surpris d’apprendre que Vanessa Feltz s’est séparée de son fiancé de longue date Ben Ofoedu.

Triste parce qu’ils semblaient toujours être un couple si heureux qui appréciait vraiment la compagnie de l’autre, et surpris parce qu’il ne m’avait jamais semblé du genre à tricher.

Vanessa Feltz s’est séparée de son fiancé de longue date Ben Ofoedu Crédit : bigbenofoedu/Instagram

Mais Vanessa est l’une des personnes les plus ouvertes et les plus honnêtes que vous puissiez souhaiter rencontrer.

Elle porte son cœur sur sa manche et, par conséquent, traitera et éliminera très rapidement toute blessure, et continuera comme la véritable force vitale qu’elle est.

Elle est assez intelligente pour savoir que la plus grande vengeance quand quelqu’un vous a traité si mal est simplement de continuer votre vie et d’être heureux.

RÉCURER la cuisine consomme plus de calories que danser, selon un sondage réalisé par une entreprise de nettoyage.

Pas aussi amusant, cependant, n’est-ce pas?

NICOLA TROLLS LA HONTE

EXCELLENT documentaire Netflix Don’t F *** With Cats suit le travail de détectives en ligne «amateurs» qui ont aidé à coincer le meurtrier canadien Luka Magnotta.

Mais c’est une victoire rare du monde en ligne, où les théoriciens du complot partagent leurs opinions souvent non fondées mais fortement exprimées sur des cas tels que la disparition de Madeleine McCann.

Les trolls sont de retour après la disparition de Nicola Bulley alors qu’elle promenait son chien Crédit : PA

Des opinions pour lesquelles, si je les écrivais ici, je serais probablement poursuivi.

Maintenant, ils recommencent après la disparition de Nicola Bulley alors qu’elle promenait son chien.

La police s’en prend au cou parce qu’elle n’en fait pas assez, sa famille est traquée et les gens qui n’ont pas passé des années à étudier et à pratiquer la criminologie ou la médecine légale pensent soudainement qu’ils en savent bien plus que ceux qui en ont.

Ils ne le font pas.

Alors laissez les professionnels faire le travail et laissez la famille tranquille.

HÉRITIER CECI Le PRINCE HARRY aurait fait un voyage éclair de 48 heures en Grande-Bretagne pour le couronnement de son père le 6 mai. Clignez des yeux et il vous manquera. Avec un peu de chance.

UN MÉCHANT BIZ, LIZ

L’ANCIENNE PM (pendant trois secondes) Liz Truss a reconnu que son chancelier et ami Kwasi Kwarteng a agi selon ses souhaits avec son désastreux “mini-budget”, et que le limoger a scellé son destin politique.

Après tout, tout le monde fait des erreurs, mais jeter un pote sous le bus pour avoir fait quelque chose que vous lui avez demandé de faire n’est pas une bonne idée.

Lorsqu’on lui a demandé si elle et Kwasi étaient toujours en bons termes, elle a esquivé la question.

Nous prendrons cela pour un non.

Remerciez votre bonne étoile LA crise du coût de la vie, les grèves multiples, les embouteillages dans de nombreuses villes, l’augmentation des cas d’escroqueries et de vols, la criminalité au couteau, les entreprises énergétiques impitoyables faisant littéralement irruption dans les maisons des gens pour installer des compteurs, etc., etc. Vivant au Royaume-Uni en ce moment, il est très facile de se réveiller chaque matin et de se plaindre de notre sort. Mais ensuite, nous passons aux nouvelles pour voir la dévastation causée par le tremblement de terre sur les familles vivant à la frontière de la Turquie et de la Syrie, et nous remercions notre bonne étoile que nous vivons ici.

PAS SI COUPÉ ET SÉCHÉ. . .

Le romancier Anthony Horowitz a fait peaufiner son dernier roman par des «lecteurs sensibles» pour supprimer le mot scalpel.

Pourquoi? Parce qu’ils prétendent qu’un mot évoquant le scalping est offensant pour les Amérindiens.

Mais scalpel vient en fait du mot latin “scalpere”, qui signifie “couper ou gratter”.

Il y a peut-être deux problèmes en jeu ici.

Premièrement, que les «lecteurs sensibles» recherchent activement l’offense pour justifier leur existence.

Et deuxièmement, ceux qui ont un droit de veto sur le travail d’un auteur férocement intelligent et hautement accompli comme Horowitz sont peut-être juste un peu épais.

Matt est sur de la glace mince MATT HANCOCK et sa petite amie Gina Coladangelo ont fait une apparition “surprise” au bord de la patinoire à Dancing On Ice le week-end dernier. Compte tenu de son passage dans I’m A Celeb et de sa prochaine apparition dans Celebrity SAS, sera-ce la prochaine sortie de célébrité de l’ancien secrétaire à la Santé? Après tout, il patine sur de la glace mince depuis quelques années et a donc déjà un avantage.

HÉRITIER ET BEAUTÉ

L’ACTRICE Amanda Barrie a révélé qu’elle avait été “commandée” par son collègue James Robertson Justice pour prendre la virginité du prince Charles, alors âgé de 16 ans à l’école Gordonstoun.

« J’ai dû dire ‘non’ », raconte Amanda, qui avait 26 ans à l’époque.

Amanda Barrie a révélé qu’elle avait été “commandée” pour prendre la virginité du prince Charles 1 crédit

Amanda a été «commandée» par son collègue James Robertson Justice 1 crédit

Cela fait suite à la révélation du prince Harry qu’il a perdu sa virginité à 16 ans au profit d’une “femme plus âgée” (19 ans) dans un champ à l’arrière d’un pub.

C’est bien de savoir qu’Harry a apprécié un rite de passage adolescent en toute intimité, mais comme c’est triste que ce soit lui qui l’ait embrassé et raconté.