Les familles ont peur après la découverte de deux femmes noires à Los Angeles

Les Noirs en ont assez des morts noires inexpliquées qui semblent ignorées ou minimisées par les forces de l’ordre. Et cela semble être encore plus grave lorsque ces cas impliquent des femmes noires.

La semaine dernière, deux mannequins noirs ont été retrouvés morts à quelques jours d’intervalle à Los Angeles, et maintenant les membres de la famille et les amis des victimes expriment leurs craintes qu’il puisse y avoir un tueur en série en liberté, surtout après que les policiers ont conclu qu’au moins l’un des décès était « suspect ».

Selon KTLA5Nichole « Nikki » Coats, 32 ans, a été retrouvée morte par des membres de sa famille dans son appartement le 10 septembre. Deux jours plus tard, Maleesa Mooney, 31 ans, a été retrouvée morte dans son luxueux appartement de grande hauteur, à cinq kilomètres de Coats. ‘ résidence, après que sa famille a demandé un contrôle de santé.

« C’est insensé et je veux des réponses parce que ma fille est partie », Sharon Coats, la mère de Nikki, dit à KTLA. « Et ce n’est pas juste. Je veux que tout le monde découvre qui lui a fait ça. Elle ne devrait pas partir. « Nous devons savoir ce qui s’est passé », a déclaré May Stevens, la tante de Nikki.

Les membres de la famille de Coats ont déclaré que la dernière fois qu’ils avaient eu de ses nouvelles, elle sortait avec elle le 8 septembre, deux jours avant la découverte de son corps. La découverte décrite par sa famille était pour le moins effrayante et horrible. Sa famille a rapporté que la scène était horrible et que le modèle était « méconnaissable ».

« Je ne pouvais pas la reconnaître », a déclaré son père KTLA. «Je crois que c’était un meurtre, vraiment. Une de ses jambes était en l’air en position de coup de pied. Ce n’est pas quelqu’un qui s’est simplement couché dans son lit et est mort.

Bien que l’on ne sache pas exactement comment l’enquête sur la mort de Coats fait l’objet d’une enquête, selon Actualités CBSla mort de Maleesa Mooney fait officiellement l’objet d’une enquête comme homicide, bien que les autorités n’aient divulgué aucun détail en dehors de la conviction que Mooney a été tuée à l’intérieur de sa maison dans le pâté de maisons 200 de la rue South Figueroa.

« Cela nous a tous effrayés, parce que maintenant nous sentons que c’est lié », a déclaré Linda St. Clair, la tante de Coats. « Elle n’était pas loin de chez Nicole, ils avaient la même tranche d’âge et elle était mannequin. »

Mais CBS a rapporté que les enquêteurs des forces de l’ordre avaient déjà vérifié si les deux cas étaient liés et ont déterminé mardi qu’ils ne l’étaient pas. Les deux cas font toujours l’objet d’une enquête et peu ou pas de détails publics sont divulgués à leur sujet.

Pendant ce temps, la famille Coats a lancé un Page GoFundMe pour aider à couvrir les frais de ses funérailles.

« Son décès prématuré nous a laissés sous le choc. Nous n’aurions jamais pu imaginer ou nous préparer à cette période difficile », peut-on lire sur la page. «En tant que famille et amis, nous demandons de nous unir pour soutenir les services funéraires au nom de Nikki afin d’aider à réduire le fardeau de ses parents alors qu’ils reposent leur unique enfant. Toutes les contributions, grandes et petites, sont appréciées. Que Dieu te bénisse. »

Selon le Los Angeles TimesLes décès de Coats et Mooney surviennent six mois après qu’un rapport ait révélé que si la criminalité dans son ensemble est en baisse à Los Angeles, les crimes violents contre les femmes noires sont en augmentation.

« Citant les statistiques du LAPD, le rapport révèle que si les femmes noires représentent environ 4,3 % de la population de la ville, elles représentent souvent 25 à 33 % des victimes de violence », a rapporté le Times.

Le rapport révèle que « les femmes noires vivent dans une position unique de précarité en raison de décennies de discrimination, fondée à la fois sur le racisme et le sexisme ». Et honnêtement, l’histoire des responsables judiciaires et des médias faisant le strict minimum ou ignorant complètement ces affaires est tout aussi profonde.

Protégez les femmes noires, car si nous ne le faisons pas, qui le fera ?