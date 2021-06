Les familles non déclarantes peuvent s’inscrire aux versements mensuels du crédit d’impôt pour enfants

Il y a de bonnes nouvelles pour les familles qui, traditionnellement, ne produisent pas de déclarations de revenus, mais qui ont des enfants admissibles au nouveau crédit d’impôt pour enfants bonifié.

Ils pourront bientôt envoyer leurs informations directement à l’IRS sans remplir de déclaration de revenus, garantissant ainsi qu’ils reçoivent les paiements mensuels, qui devraient commencer le 15 juillet.

L’IRS lancera deux portails, attendus en juin, pour que les familles puissent saisir des informations plus à jour concernant le crédit d’impôt pour enfants bonifié, le Le comité des voies et moyens de la Chambre a déclaré dans un communiqué jeudi. Le comité a également publié un fiche d’information sur le nouveau crédit bonifié.

Un portail permettra à ceux qui ne produisent pas traditionnellement de déclaration de revenus mais qui sont éligibles au crédit de fournir à l’IRS les informations nécessaires pour recevoir les paiements mensuels.

Plus d’Investir en vous :

Comment résister à l’envie de faire des folies dans une frénésie de dépenses post-pandémique

Comment éviter les dépenses excessives dans ce marché du logement en effervescence

Comment contrôler les applications de budgétisation et d’investissement

« Je pense que c’est une excellente nouvelle que l’IRS ait clarifié publiquement qu’il y aura une option pour les non-déclarants de réclamer le crédit d’impôt pour enfants », a déclaré Elaine Maag, associée de recherche principale au Urban-Brookings Tax Policy Center, ajoutant que beaucoup de ces personnes sont en dehors du système fiscal, si difficile à atteindre pour l’IRS. « Alerter les organisations à but non lucratif et les agences qui travaillent dans les communautés tôt sera vraiment essentiel pour inciter les gens à s’inscrire. »

Ceux qui traditionnellement ne produisent pas de déclarations de revenus ont généralement très peu de revenus et sont exactement les familles que la législation espère aider avec les paiements mensuels grâce au crédit, a-t-elle déclaré.

Un autre portail aidera les familles qui ont déposé une déclaration de revenus 2019 ou 2020 qui a été traitée par l’agence à donner des informations plus actuelles sur leur ménage. Ceci est important pour les familles qui ont plus d’enfants éligibles en 2021, qui ont eu un changement d’état matrimonial ou une baisse significative de leurs revenus, ce qui pourrait signifier qu’on leur doit des chèques mensuels plus importants grâce au crédit.