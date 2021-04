Les impacts à long terme du coronavirus – sur notre corps, notre cerveau, sur la société – ne seront pas pleinement compris avant des années. L’une des questions les plus troublantes est de savoir comment la pandémie a changé nos relations avec les personnes que nous aimons mais avec lesquelles nous sommes en désaccord sur la menace du COVID-19 et les étapes nécessaires pour rester en sécurité.

COVID a modifié la dynamique familiale. Les combats sur le port de masques et la distanciation sociale ont créé de nouvelles divisions, et pour ceux qui étaient divisés sur la politique avant la pandémie, la crise a aggravé les fractures déjà formées.

Il y a la sœur qui ne s’éloignait pas du tout socialement et celle qui ne socialisait qu’à six pieds l’une de l’autre. Le mari qui a refusé de porter un masque et la femme qui ne quitterait pas la maison sans un masque. La tante qui a dit qu’elle n’était pas pressée de se faire vacciner et le cousin qui s’est inscrit pour un vaccin à la minute où il était éligible.

Les membres les plus prudents de la famille se sont heurtés aux têtes les plus tolérantes au risque. Même pour les familles qui étaient largement d’accord sur les restrictions du COVID cette année, l’incertitude persistante d’un monde de plus en plus vacciné a créé des défis pour revenir à la «normale». Quand il s’agit de reprendre la vie, tout le monde n’est pas sur la même chronologie.

USA TODAY s’est entretenu avec deux psychologues sur la façon dont les familles peuvent travailler pour réparer les relations endommagées par des désaccords sur COVID. Voici leurs conseils pour aller de l’avant:

Déterminez si les deux personnes sont disposées à travailler sur la relation

Melissa Boudin, directrice clinique de Choosing Therapy, une plateforme de thérapie en ligne, a déclaré que rien ne peut être accompli à moins que les deux membres de la famille ne s’intéressent à la guérison.

« Vous devez asseoir l’autre personne et lui dire: » OK, nous ne sommes pas d’accord sur ce point. Êtes-vous prêt à en parler et à vous rencontrer au milieu quelque part? » C’est là que commence cette conversation », a-t-elle déclaré.

Les gens ont besoin de pouvoir s’entendre, de faire des compromis là où ils le peuvent et de fixer des limites solides là où ils ne peuvent pas.

Partir d’un lieu d’empathie

Loren Soeiro, psychologue en pratique privée à New York, a déclaré lors de ces conversations qu’il était important de partir d’un lieu d’empathie.

«Je veux dire cela de la manière spécifique d’essayer activement de comprendre d’où vient la personne à qui vous parlez», a-t-il déclaré. « Oublier d’essayer de les convaincre, oublier la distance qui les sépare de vous-même, et vraiment faire cet effort actif pour comprendre pourquoi leurs points de vue ont un sens pour eux. »

Soeiro a déclaré que parfois ces conversations peuvent être plus faciles entre les membres de la famille car il existe une base pour l’intimité. D’autres fois, cela peut être deux fois plus difficile, surtout si les problèmes de communication sont enracinés.

Comprendre les émotions qui conduisent le comportement

«Il est important d’être totalement ouvert d’esprit et d’écouter simplement l’autre personne», a déclaré Boudin. « Cela ne veut pas dire que vous devez être d’accord. »

Les conversations autour de COVID peuvent s’échauffer. Il est facile de se mettre en colère ou sur la défensive. Il est important de rester calme et de poser des questions sur ce qui motive le comportement de l’autre personne.

Le but est d’aider à répondre aux besoins d’une personne d’une manière avec laquelle les deux personnes sont à l’aise et de faire place au compromis.

Si quelqu’un a besoin de se défouler et veut aller en vacances et faire la fête, vous pouvez peut-être lui suggérer de choisir une destination isolée ou qui ne nécessite pas de vol. Si quelqu’un est vacciné mais a toujours peur de socialiser, vous pouvez peut-être suggérer des interactions individuelles jusqu’à ce qu’il soit à l’aise avec des rassemblements plus importants.

Communiquez clairement et définissez des limites

Il est important que les gens expliquent clairement et sans porter de jugement à l’autre personne ce qui est important pour eux, pourquoi c’est important et ce que le comportement actuel de cette personne les fait ressentir.

«Si vous êtes un parent qui pourrait dire: ‘Quand les gens sont autour de notre enfant et ne sont pas masqués, cela nous rend vraiment anxieux et inquiets et nous ne sommes pas à l’aise avec cela.’ Une partie de cela consiste à communiquer les sentiments avec précision et de manière équitable », a déclaré Soeiro. « Ne pas dire: ‘Vous nous faites ressentir de cette façon’, ne pas blâmer, juste dire: ‘Quand cela arrive, voici ce que nous ressentons.' »

Dans toute relation, Boudin a dit que vous ne pouvez contrôler que votre propre comportement. C’est pourquoi il est essentiel d’établir des limites claires, qu’il s’agisse de socialiser uniquement à l’extérieur, avec des masques ou après une période d’isolement. Il est également juste de reconnaître que vos limites peuvent être difficiles pour les autres.

«Il est normal de dire: ‘Nous sommes désolés, nous ne voulons pas que cela fasse du mal’», a déclaré Soeiro.

Pourquoi il n’est pas toujours préférable de s’attaquer au passé

Soeiro a dit que l’expression «Ne brossez rien sous le tapis» n’est pas vraie pour tout le monde.

« Il y a des familles qui s’entendent mieux si certains sujets ne sont tout simplement pas discutés, et après un certain temps dans certaines relations, vous apprenez où se trouvent les points chauds et vous apprenez à les contourner », a-t-il déclaré.

Idéalement, si quelqu’un vous fait du mal, il encourage une conversation directe qui commence à partir d’un lieu d’empathie.

Pour les membres de la famille qui ont été testés par COVID, Soeiro a déclaré que le temps aiderait à guérir ces blessures.

« Restez avec patience et empathie », a-t-il dit. « L’autre personne veut quelque chose que vous pouvez probablement comprendre. Et cela n’aide pas du tout à comprendre pourquoi cette personne s’en tient à ses armes d’une manière qui vous fait mal, mais c’est un début. »