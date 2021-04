FAMILY et les amis des employés de l’installation de FedEx où huit personnes ont été tuées par balle jeudi soir ont expliqué comment ils ne pouvaient pas atteindre leurs proches qui n’avaient pas leur téléphone portable avec eux au travail.

Ceux qui ont du mal à joindre le personnel travaillant dans les installations d’Indianapolis ont été invités à se rendre dans un Holiday Inn Express à proximité, selon les rapports.

Des amis et la famille de travailleurs de l’installation de FedEx où huit personnes ont été tuées par balle ont expliqué comment ils avaient du mal à atteindre leurs proches Crédit: AP

Brandon Scott Hole, 19 ans, vu ici sur une photo non datée, a été identifié comme le tireur Crédit: Département de police métropolitaine d’Indianapolis

S’exprimant vendredi matin, Charise Grice, dont le neveu Raymond travaille à la FedEx, a déclaré qu’elle n’avait pas entendu s’il était en sécurité ou non.

Grice a dit: « Nous attendons. Nous ne savons pas si mon neveu va bien ou pas.

« Nous avons appelé son téléphone, lui avons envoyé des textos. Ils ont dit que leurs téléphones étaient verrouillés, qu’ils ne pouvaient pas les avoir au travail. »

Tard dans la nuit de jeudi, un homme armé a ouvert le feu sur l’établissement, tuant huit personnes et en blessant au moins sept avant de retourner l’arme sur lui-même.

HORS DE PORTÉE

Le tireur a été identifié comme étant Brandon Scott Hole, 19 ans, par la police.

Alors que certaines familles ont continué à attendre des nouvelles, d’autres soulagement exprimé comme ils ont découvert que leurs proches étaient en sécurité.

Un homme, Ian Johnston, a déclaré à Fox59 que sa femme, qui travaille dans l’établissement, lui avait envoyé un texto pour lui dire qu’il y avait un tireur actif.

Johnson a déclaré: « Ma femme travaille là-bas et elle m’a envoyé un texto pour me dire qu’il y avait un tireur actif et nous avons communiqué pendant un certain temps, elle m’a depuis informé qu’elle va bien.

Les amis et la famille ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas joindre le personnel de FedEx qui n’avait pas leur téléphone portable sur eux Crédit: AP

D’autres ont partagé leur soulagement d’avoir été réunis avec les membres de leur famille Crédit: Reuters

«Après avoir communiqué avec elle pendant un moment, puis tout est devenu silencieux pendant un moment, alors je suis venu ici juste pour voir ce qui se passait et elle m’a envoyé un texto, je vais bien.

Une femme, Tammy Campbell, dont le mari travaille dans l’établissement, a exprimé sa frustration face au manque de communication qu’elle a reçu pendant les heures qui ont suivi la fusillade.

Campbell a déclaré qu’une politique différente était nécessaire pour permettre au personnel de FedEx, comme son mari, d’avoir leur téléphone portable pendant qu’ils travaillent.

POLITIQUES EN QUESTION

Elle a ajouté: « Ils ont besoin d’un type de politique différent dans lequel vous contactez vos employés ou leur permettez d’avoir leurs téléphones portables. Ils doivent changer cela. »

Vendredi soir, le département de la police métropolitaine d’Indianapolis a annoncé que les victimes de la fusillade seraient nommées à 20 h 15, heure locale.

Plus tôt dans la journée, le FBI a confirmé avoir interviewé Hole, qui avait déjà travaillé pour FedEx, l’année dernière.

La mère de Hole aurait appelé la police quand elle craignait que Hole ne se suicide «par un flic».

Lorsque les autorités ont fouillé la maison de Hole, elles ont saisi un fusil de chasse qui, selon elles, n’avait pas été rendu au tireur présumé.

Selon les informations recueillies, Hole n’a plus été considéré comme une menace pour la communauté lorsqu’il a été libéré.