10 républicains ont voté pour destituer Trump. Le jeu a été rapide.

Cela fait moins de deux semaines depuis les représentants. Peter Meijer, Tom Rice et Liz Cheney ont rompu avec presque tous leurs collègues républicains à la Chambre et ont voté pour destituer le président Donald Trump, mais dans leurs États d’origine, le contrecoup augmente déjà. Dans le Michigan, un challenger de Meijer a reçu un coup de pouce lorsque Steve Bannon l’a promu sur son podcast. En Caroline du Sud, un républicain local reçoit tellement d’appels le poussant à se présenter contre Rice qu’il ne peut pas garder son téléphone chargé. Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times Et dans le Wyoming, un sénateur d’État appelé Cheney, le républicain n ° 3 à la Chambre, «déconnecté» de son État d’origine alors qu’il annonçait sa campagne principale contre elle. Les 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution font déjà face à une flotte de principaux challengers, censures et autres réprimandes de la part des organisations du Parti républicain de leur ville natale, une indication que la bataille contre Trump jouera un rôle déterminant dans la direction du parti au cours de la prochaine deux ans. «Trump est peut-être parti, mais il est pratiquement garanti que le Trumpisme fera partie des élections de 2022», a déclaré Ken Spain, ancien haut fonctionnaire du Comité national républicain du Congrès. «Les plaques tectoniques se sont déplacées au sein du GOP, et maintenant les membres essaient de comprendre comment chevaucher les lignes de faille.» Les votes de destitution ne sont pas seulement présentés comme un test de loyauté envers Trump, ils sont également utilisés pour lier les titulaires à des démocrates comme la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, qui pendant plus d’une décennie a été l’épouvantail central des campagnes républicaines du Congrès, avec des résultats. Alors que certains hauts responsables républicains à Washington, comme le sénateur Mitch McConnell, maintenant chef de la minorité, ont commencé à essayer de créer une certaine distance entre le parti et Trump, rien n’indique que les futurs électeurs républicains à la primaire sont intéressés par un divorce politique. Presque tous les républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump ont déjà été officiellement censurés par les branches locales du GOP, font face à des votes de censure à venir ou ont été publiquement réprimandés par les chefs de parti locaux. Les efforts déployés à travers le pays pour punir ces législateurs offrent des illustrations vivantes des divisions qui clivent un parti qui a été exclu du pouvoir. Il y a déjà plusieurs républicains en Caroline du Sud qui tentent de défier Rice, un conservateur d’un quartier favorable à Trump dont le vote de destitution a choqué ses collègues et a suscité une réprimande de la part du président du Parti républicain de Caroline du Sud. «Je suis sûr à 100% que Tom Rice sera primé», a déclaré Ken Richardson, président du conseil scolaire du comté de Horry, qui se penche pour courir contre Rice lui-même. Il a déclaré qu’il avait dû recharger son téléphone trois fois par jour pour suivre les appels sans interruption et les SMS le pressant de participer à la course. «Je ne sais pas à quoi il pensait. Je suis sûr qu’il a ses raisons pour lesquelles il a voté comme il a voté », a ajouté Richardson. «S’il y a jamais eu un pays Trump, nous vivons dans le pays Trump.» Un autre challenger potentiel de Rice, l’ancien maire Mark McBride de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, a déclaré qu’il pensait que Trump était le vainqueur légitime des élections de 2020 (il ne l’est pas) et a recueilli plusieurs centaines de signatures sur une pétition appelant à la démission de Rice. « Le président ne l’a pas instigué », a déclaré McBride à propos de l’émeute au Capitole le 6 janvier. « L’idée du procès de destitution devant le Sénat, Tom Rice a créé une base pour que cela se poursuive. » Tom Norton, un homme d’affaires du Michigan et vétéran de l’armée qui a perdu une primaire de 2020 contre Meijer, a déclaré que le membre du Congrès l’avait appelé pour lui donner un avertissement le jour où il avait voté pour destituer Trump. Norton a immédiatement déposé des documents pour organiser une autre campagne contre Meijer en 2022. Norton a déclaré qu’il pensait que Meijer avait commis une erreur en accusant Trump d’avoir incité à l’émeute. «Nous avons beaucoup de gens avec beaucoup de passion, et nous ne pouvons pas contrôler tout le monde», a-t-il dit, avant de continuer à exagérer les poches de troubles qui ont eu lieu parallèlement aux manifestations largement pacifiques de l’année dernière pour la justice raciale. «Blâmer le président Trump, c’est la même chose que blâmer Kamala Harris et Joe Biden pour toutes les émeutes que l’antifa a commises l’été dernier. Le représentant John Katko du centre de New York, qui a été le premier législateur du GOP à soutenir la destitution, est l’un des rares républicains restants à représenter un district à tendance démocrate. Certains républicains de son district ont été scandalisés par son vote. « Pas très heureux » serait la manière la plus polie de le dire « , a déclaré Fred Beardsley, président du Comité républicain du comté d’Oswego. «Nous sommes très contrariés. Je suis énormément bouleversé. «Je pense que M. Katko a franchi une ligne», a-t-il poursuivi. «Il nous a doublé. Pour Katko et les représentants.Adam Kinzinger de l’Illinois, Anthony Gonzalez de l’Ohio, David Valadao de Californie et Fred Upton et Meijer du Michigan, tous les républicains qui ont voté pour la destitution et sont originaires d’États susceptibles de perdre des sièges dans le processus de redécoupage de cette année, les formes des districts qu’ils pourraient chercher à représenter en 2022 n’ont pas encore été déterminés. Les législateurs des États démocratiques de New York et de l’Illinois pourraient attirer Katko et Kinzinger dans des districts représentés par d’autres républicains en place, coupant potentiellement la voie à un insurgé trumpien, tandis que des commissions détermineront les limites des districts en Californie, au Michigan et en Ohio. Gene Koprowski, un cinéaste conservateur qui a déposé sa candidature contre Kinzinger, a déclaré qu’il l’avait fait pour commencer à collecter des fonds, mais il attend que la législature de l’Illinois redessine les cartes de ses districts du Congrès avant de lancer officiellement une campagne. Les adversaires de Cheney, qui représente le seul district du Wyoming, ne font pas face au même calcul. Anthony Bouchard, un sénateur de l’État, a annoncé sa campagne mercredi alors que le président Joe Biden était en cours d’inauguration. Jeudi soir, il était invité sur Newsmax TV et le programme de Laura Ingraham sur Fox News. «L’opposition de longue date de Liz Cheney au président Trump et son dernier vote de destitution montrent à quel point elle est déconnectée du Wyoming», a déclaré Bouchard dans son annonce. «Les contribuables du Wyoming ont besoin d’une voix au Congrès qui tiendra tête à Nancy Pelosi et aux démocrates, et ne leur donnera pas de couverture.» Beaucoup des 10 républicains qui ont voté pour la destitution ont déjà survécu à des courses difficiles. En Californie, Valadao a remporté sa course de 2016 par 13 points de pourcentage tandis qu’Hillary Clinton a porté son district par 16 points. Il a perdu contre un démocrate par moins de 1000 voix en 2018 avant de regagner le siège en novembre, même si Biden a remporté le district par 10 points. En effet, un certain nombre de ces républicains ont des marques personnelles fortes chez eux, ce qui peut compliquer les efforts des principaux challengers potentiels. Gonzalez, par exemple, était une star de l’équipe de football de l’Ohio State University. Et au moins certains chefs de parti, secoués par la violence au Capitole, disent que les législateurs qui ont voté pour la destitution devraient se voir accorder une marge de manœuvre. « S’il était ici avec nous maintenant, je lui serrais probablement la main et le féliciterais pour sa condamnation », a déclaré Jim Dicke, membre du comité national républicain de l’Ohio, à propos de Gonzalez. «Il y a beaucoup à critiquer dans le processus, mais si vous êtes un élu et qu’on vous demande de voter, vous pouvez soit dire« oui »ou« non »ou vous abstenir. Vous n’êtes pas autorisé à dire: «Attendez, je n’aime pas le processus». »À New York, Katko a survécu à deux reprises en étant la cible des démocrates qui tentent de l’évincer d’un district à tendance démocrate. «Nous ne pouvons pas faire notre propre forme de« culture d’annulation », que ce soit Liz Cheney ou Katko», a déclaré l’ancien représentant Peter King, un républicain modéré qui a représenté un district de Long Island pendant 28 ans avant de prendre sa retraite l’année dernière. King a lancé l’idée que Katko se présente comme gouverneur. «Ce serait tellement insensé de s’en prendre à John Katko», a-t-il déclaré. «Il est l’un des meilleurs que nous ayons. Et si nous ne pouvons pas accepter la différence d’opinion, alors nous ne sommes pas différents des autres gars. En fait, les républicains se sont longtemps battus les uns les autres sur les tests de pureté perçue, et ces dernières années, le test décisif le plus puissant aux yeux des électeurs primaires s’est concentré sur la fidélité à Trump. «Le président Trump jouit d’un taux d’approbation élevé au sein du Parti républicain, et ses partisans sont fidèles», a déclaré Joel Mattila, président républicain du comté de Clark, à Washington. Son comité a déjà lancé un avertissement au républicain Jaime Herrera Beutler, un républicain qui a voté la destitution. «Elle va faire face à un défi majeur, basé sur ce que j’entends», dit-il. «Il semble que, au fur et à mesure que les gens en raffolent et que le temps passe, le niveau d’intensité augmente définitivement.» L’Espagne, l’ancien responsable de la campagne républicaine de la Chambre, a déclaré qu’il reviendrait aux entreprises donateurs qui soutiennent généralement les républicains de fournir un soutien financier aux 10 qui ont voté pour destituer Trump. Michael McAdams, directeur des communications du NRCC, a déclaré que le comité ne participait pas aux primaires. «J'espère», a déclaré l'Espagne, «que les membres du monde des affaires qui se tiennent par principe et refusent de soutenir les républicains qui ont voté contre la certification des résultats des élections concentreraient leur énergie et leurs ressources pour aider les membres qui se sont levés au nom de le processus démocratique américain. »