Les familles furieuses des otages de Gaza prennent d’assaut le Parlement israélien pour exiger une action

Les proches des Israéliens toujours retenus en otages par le Hamas à Gaza ont fait irruption lundi dans une séance de commission du parlement israélien pour exiger que les législateurs prennent des mesures immédiates pour ramener leurs proches chez eux.

Une vingtaine de personnes se sont précipitées vers l’audience de la Commission des Finances de la Knesset à Jérusalem en brandissant des pancartes et en scandant « Libérez-les maintenant, maintenant, maintenant ! » On craint qu’environ 130 des 253 personnes enlevées et emmenées à Gaza lors des attaques du Hamas en Israël le 7 octobre soient toujours en captivité alors que le conflit entre dans son quatrième mois.

Une femme impliquée dans la manifestation a brandi des photos de trois membres de sa famille prises par le Hamas. « Juste un que j’aimerais récupérer vivant, un sur trois ! la femme a pleuré, selon Reuters. Un autre tenait une pancarte indiquant : « Vous ne resterez pas assis ici pendant qu’ils mourront là. » Moshe Gafni, président du panel, a répondu : « Racheter les captifs est le précepte le plus important du judaïsme, en particulier dans ce cas, où il est urgent de préserver la vie. »

Certains manifestants ont commencé à camper devant le bâtiment de la Knesset tandis que d’autres ont installé des tentes devant la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Jérusalem dimanche soir, selon Le temps d’Israëlexigeant que le gouvernement conclue un accord pour la libération immédiate des otages.

Lundi, Netanyahu a déclaré aux familles des otages que le Hamas n’avait pas fait d’offre concrète pour que leurs proches soient libérés, affirmant qu’il « n’y avait pas de véritable proposition de la part du Hamas ». “Je dis cela aussi clairement que possible parce qu’il y a tellement de déclarations incorrectes qui sont certainement angoissantes pour vous”, a-t-il déclaré, cité par le bureau de Netanyahu.

Ses remarques interviennent un jour après qu’il ait publié un message vidéo disant qu’il rejetait « totalement » les conditions imposées par le Hamas pour la libération des captifs.

“Le Hamas exige, en échange de la libération de nos otages, la fin de la guerre, le retrait de nos forces de Gaza, la libération des assassins et des violeurs de Nukhba. [the Hamas unit which led the Oct. 7 attacks], et en laissant le Hamas en place. Netanyahu a ajouté que si Israël acceptait de telles conditions, « nos soldats seraient tombés en vain ».

La déclaration vidéo faisait suite à un le journal Wall Street rapport du week-end affirmant que les États-Unis, l’Égypte et le Qatar poussent Israël et le Hamas à entrer dans un processus diplomatique qui verrait davantage d’otages libérés et, à terme, la fin de la guerre à Gaza.

Pour l’heure, il semble que le conflit va se poursuivre. Bien que certains otages aient été renvoyés en Israël lors du cessez-le-feu de novembre, Israël affirme que 27 sont déjà morts dans l’enclave. En plus des dissensions intérieures croissantes, le gouvernement israélien est également confronté à des pressions internationales pour mettre fin à la guerre qui, selon les responsables palestiniens de la santé, a déjà fait plus de 25 000 morts à Gaza.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dimanche décrié l’ampleur « déchirante » et « totalement inacceptable » du massacre, notant que 150 travailleurs de l’ONU figuraient parmi les personnes tuées. « Le Moyen-Orient est une poudrière. Nous devons faire tout notre possible pour empêcher que des conflits ne éclatent dans la région », a déclaré António Guterres lors de l’ouverture du sommet du G77+Chine en Ouganda. « Et cela commence par un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour soulager les souffrances à Gaza, permettre à l’aide humanitaire d’atteindre tous ceux qui en ont besoin et faciliter la libération des otages, qui doit être immédiate et inconditionnelle. »