Les familles font face aux répercussions après des complications rares mais graves de la chirurgie oculaire au laser

W5 continue de signaler des complications rares mais graves de la chirurgie de correction de la vue au laser. La première partie racontait des histoires de personnes qui se sont senties suicidaires à cause de la douleur et de problèmes de vision. Cette fois, Avis Favaro et Elizabeth St. Philip font état de deux décès et des questions qu’ils soulèvent.

Demandez à tous ceux qui la connaissaient et ils vous diront que Jessica Starr était une femme spéciale menant une vie enchantée.

Elle était une personnalité de la télévision à succès travaillant à son travail de rêve. Une épouse bien-aimée et mère dévouée de deux jeunes enfants.

Mais en seulement huit semaines, elle est passée d’être heureuse et insouciante à gravement déprimée, se suicidant tragiquement à 35 ans.

Sa famille dévastée s’exprime maintenant, affirmant que des complications après sa chirurgie oculaire au laser ont conduit à son suicide.

“Ce n’était pas censé arriver. Je n’étais pas censée être veuve à 40 ans. Elle n’était pas censée mourir à 35 ans”, a déclaré son mari, Dan Rose, dans une interview émouvante avec W5 à son domicile près de Detroit, Mich .

« Tout ce que je peux dire sur l’état d’esprit de Jessica avant cette intervention, c’est qu’il n’y avait pas de dépression. C’était une personne professionnelle insouciante, extravertie, créative, drôle et intelligente”, a-t-il déclaré.

“Cette procédure a définitivement été un catalyseur qui a conduit à sa dépression qui a conduit à son suicide.”

Tout a commencé avec les meilleures intentions. Au départ, Jessica voulait subir une chirurgie de correction au laser pour améliorer sa vie. Elle avait porté des lunettes et des contacts pour sa myopie sévère pendant 23 ans.

Mais, après avoir dégringolé les escaliers dans le noir, tout en tenant sa fille Riley, âgée de trois mois, elle a décidé qu’elle avait besoin d’une solution permanente.

“Elle m’a regardé et a dit ‘tout le monde fait ça, c’est une procédure si courante, c’est si facile, pourquoi ne l’ai-je pas encore fait. Pourquoi n’ai-je pas eu le LASIK?'”, a déclaré Dan.

Mais au lieu du LASIK, son ophtalmologiste a encouragé Jessica à obtenir une nouvelle version de la chirurgie de correction au laser appelée SMILE (petite incision lenticule extraction).

Il est considéré comme moins invasif que le LASIK, avec un temps de récupération plus court.

Les médecins utilisent un laser pour couper un tissu en forme de disque à l’intérieur de la cornée, qui est retiré par une petite incision. Le résultat final est une vision plus nette.

Mais après que Jessica ait subi son intervention le 11 octobre 2018, elle a su que quelque chose n’allait pas. Elle a lutté avec des symptômes comme une vision trouble, des maux de tête chroniques et une sécheresse oculaire sévère.

“Elle se plaignait que ses yeux étaient si secs qu’ils collaient à ses paupières. Je ne pense pas que ses yeux produisaient leurs propres larmes”, a déclaré Dan.

Elle a utilisé des gouttes pour les yeux toutes les cinq minutes, mais elles n’ont apporté que peu de soulagement.

“Quand elle a mis une goutte, elle pouvait voir clairement, mais cela durait cinq minutes, puis cela devenait flou”, a-t-il déclaré.

Son médecin lui a dit qu’elle pourrait retourner au travail dans les cinq jours, mais elle n’a pas pu reprendre le travail qu’elle aimait en tant que météorologue chez FOX 2 news à Detroit.

Jessica souffrait également de cécité nocturne, ce qui rendait la conduite dangereuse. Son extrême sensibilité à la lumière rendait le travail en studio insupportable. “Elle est rentrée du travail… et elle s’est mise à pleurer. Elle a dit : ‘J’ai conduit jusqu’au travail aujourd’hui et je n’ai rien vu'”, raconte Dan.

Au fil des semaines, elle a enregistré plusieurs vidéos personnelles pour documenter son rétablissement au point mort. Dans une datée du 1er novembre, elle dit :

“Je veux juste revenir à ma vie normale et en ce moment je ne vis pas ma vie normale. C’est difficile à voir”, a-t-elle déclaré.

Apparaissant épuisée dans un autre, elle décrit son calvaire comme “six semaines d’enfer”.

Sa mère, Carol, a tenté d’aider, mais a été déconcertée par son état.

“Je dirais, ‘dis-moi à quoi ça ressemble, qu’est-ce que tu vois?’ et elle ne pouvait même pas l’expliquer, elle a dit, ‘mes yeux et mon cerveau ne se connectent pas, maman.'”

Désespérée de trouver des réponses, Jessica est retournée voir son médecin, mais s’est sentie rejetée, dit Dan.

«Elle avait l’impression qu’il était agacé, il avait l’impression qu’il minimisait ses symptômes. Il a également continué à prolonger le temps de récupération”, a-t-il déclaré.

Elle a sollicité des deuxième, troisième et quatrième avis. À chaque fois, les médecins lui ont dit qu’elle avait une vision de 20/20 ; ses yeux semblaient normaux; elle avait juste besoin de plus de temps pour guérir, a déclaré Dan.

“Elle avait l’impression d’être folle et personne ne la croyait”, a-t-il expliqué.

Jessica s’est blâmée pour sa décision, qui a eu un impact considérable sur sa santé mentale.

“Elle a dit qu’elle ne dormait pas bien, qu’elle ne mangeait pas, alors c’est là que j’ai vraiment pu voir le changement”, selon son frère, Ryan Starr.

Mais personne ne savait à quel point elle était devenue déprimée. Le 12 décembre, Jessica s’est suicidée, laissant une note de suicide de 30 pages.

« Je n’arrive pas à y croire. J’ai pris une mauvaise décision qui m’a coûté la vie. Je ne peux pas continuer sans ma vision”, a-t-elle écrit. “Je pense que c’est le seul moyen de sortir de ma douleur avec mes yeux.”

Sa famille est sous le choc de la perte dévastatrice et est convaincue que l’opération a été le déclencheur du déclin émotionnel soudain de Jessica.

“J’ai tout perdu”, a déclaré Dan. “Jessica était ma femme. Mon partenaire. Mon âme sœur. Ce n’était pas censé arriver.

Dans un communiqué, la Société canadienne d’ophtalmologie et la Société canadienne de la cornée, des maladies externes et de la chirurgie réfractive ont écrit :

“Nous sommes attristés par la mort de Jessica Starr et exprimons notre sympathie à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui sont touchés. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le suicide est l’une des principales causes de décès aux États-Unis et l’une des Cependant, il ne peut être réduit à une seule cause, et il n’y a aucune preuve clinique liant le suicide à la chirurgie de correction de la vue au laser.

Cependant, il existe au moins un décès par suicide lié à la chirurgie correctrice des yeux dans la littérature scientifique. En 2015, des chercheurs suédois ont publié le cas d’un patient de 33 ans décédé par suicide après une chirurgie oculaire au laser.

Et le groupe de défense des patients LASIK Complications (un réseau de soutien de plus de 6 000 membres) répertorie près de deux douzaines de suicides, dont le Canadien Paul Fitzpatrick.

En 1996, l’homme d’affaires prospère et millionnaire autodidacte a eu une procédure oculaire au laser appelée PRK – un précurseur du LASIK et du sourire. Ses parents ont dit qu’il avait commencé à avoir des problèmes un an plus tard.

“Une vision double, des maux de tête très graves, parfois des fantômes, et il était incapable de lire un journal, un magazine. C’était un lecteur avide et il ne savait pas non plus utiliser un ordinateur”, a déclaré sa mère, Christine Fitzpatrick, de sa maison à Oakville, en Ontario. .

Paul a passé plus de 20 ans à chercher un soulagement de la sécheresse sévère et de la douleur chronique, subissant d’innombrables procédures au laser pour soulager ses symptômes, sans succès.

Ses yeux étaient si sensibles à la lumière qu’il portait même des lunettes de soleil à l’intérieur, raconte son frère, Kevin Fitzpatrick.

“La douleur brûlante, le coup de poignard dans ses yeux, c’est ainsi qu’il a décrit la douleur”, a déclaré Kevin.

Incapable de faire face, Paul s’est également suicidé le 6 octobre 2018, laissant une note de suicide qui disait: «Juste la douleur des yeux brûlants. S’il vous plaît, pardonnez-moi de ne pas être assez fort pour faire face.”

La famille de Paul blâme également sa chirurgie oculaire au laser, l’énumérant même dans sa nécrologie comme ayant contribué à sa mort.

SYNDROME DES YEUX SECS

Des milliers de patients comme Jessica et Paul publient leurs histoires de douleur et de sécheresse en ligne.

Plusieurs reçoivent le diagnostic de “syndrome de l’œil sec”. Des études indiquent qu’il s’agit d’une complication connue de la chirurgie au laser qui peut affecter jusqu’à 40 % des patients, selon certains rapports, mais qui est temporaire pour la plupart.

Mais certains experts pensent que la maladie peut être chronique.

NÉVRALGIE CORNÉENNE

Le Dr Pedram Hamrah traite des patients du monde entier dans sa clinique du Tufts Medical Center à Boston.

Il croit que certains cas de « œil sec » sont, en fait, une affection appelée névralgie cornéenne – une douleur intense causée par des nerfs endommagés dans la cornée.

La condition est souvent manquée car les outils de diagnostic standard ne sont pas conçus pour découvrir le problème. En conséquence, les patients atteints de “névralgie cornéenne” ont des cornées qui peuvent sembler normales, a-t-il expliqué.

Lorsque l’équipe du Dr Hamrah utilise un microscope confocal in vivo de grande puissance pour capturer des images haute résolution d’une cornée, les dommages sont évidents.

Souvent, les terminaisons nerveuses des patients atteints d’un œil au laser semblent amputées ou ressemblent à une pelote de laine emmêlée, dit-il. Ces nerfs anormaux deviennent hypersensibles, ce qui se manifeste par des douleurs, une sécheresse et une sensibilité à la lumière.

Cependant, la question demeure : pourquoi certaines personnes s’en sortent-elles bien après une chirurgie oculaire au laser, et d’autres développent-elles des complications qui changent leur vie ?

Le Dr Hamrah dispose désormais d’un financement pour une étude portant sur 1 000 patients, afin de définir la prévalence de la névralgie cornéenne chez les patients présentant des symptômes d’inconfort et de mieux comprendre le taux de cette complication après les procédures réfractives.

Son équipe effectue également des imageries sur des patients ayant subi une correction de la vue au laser pour comprendre si une inflammation non traitée joue un rôle.

“Il y a urgence à le savoir”, a-t-il dit.

Les complications graves sont rares, insistent les ophtalmologistes

Mais le Dr Guillermo Rocha, qui pratique la correction au laser depuis 25 ans, insiste sur le fait que la névralgie cornéenne après la chirurgie est très rare, affectant un patient sur 10 000.

«Il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont effectué 16 000, 17 000 cas et n’ont vu que deux cas de névralgie cornéenne. Dans ma pratique, et je pratique la chirurgie au laser depuis 1995, je n’ai jamais vu de cas de névralgie cornéenne », a déclaré le Dr Rocha, ancien président de la Société canadienne d’ophtalmologie.

Il a souligné que plus de 7 000 études confirment que des procédures comme le LASIK sont sûres, avec plus de 63 millions de procédures réalisées dans le monde depuis 1991.

« Le taux de réussite est supérieur à quatre-vingt-dix-neuf pour cent avec un risque de complications inférieur à un pour cent. Il a donc vraiment résisté à l’épreuve du temps », a déclaré le Dr Rocha.

Mais les statistiques offrent peu de réconfort aux personnes touchées par des complications rares et à leurs familles.

“Si vous voulez vous concentrer sur la majorité des personnes qui réussissent avec cette procédure, je pense que vous vous concentrez sur le mauvais endroit. Ils n’ont pas besoin de suivi ou d’aide, ils ont eu une procédure réussie”, a déclaré Ryan. Starr.

“Mais qu’en est-il des personnes qui n’ont pas réussi l’intervention ? Que sont-elles censées faire ? Personne, de tous ces médecins, n’a contacté (Jessica). … Qu’est-ce qu’elle était censée faire ?”

MISE À JOUR le 10 décembre 2022 :

En réponse aux inquiétudes, les responsables de la santé américains ont rédigé un avertissement, suggérant que les patients qui sont sur le point de subir une chirurgie correctrice de la vue connue sous le nom de Lasik, devraient obtenir des informations supplémentaires de leurs ophtalmologistes sur les risques potentiels.

Le document de la Food and Drug Administration propose que les patients reçoivent des informations détaillées sur les risques suivants après un examen des dernières recherches, y compris

– yeux secs,

– problèmes de conduite de nuit,

– troubles visuels,

– un risque rare de douleur chronique appelée névralgie cornéenne.

-un petit risque qu’ils aient encore besoin de lunettes après la procédure de réfraction

Le document indique également que les entreprises seraient invitées à créer une liste de contrôle, les chirurgiens devant informer les patients de ces risques potentiels avant la procédure.

Des rapports de W5 de CTV en 2018 et 2019 ont documenté des cas de complications graves et même de suicide chez des patients ayant subi une chirurgie oculaire au laser pour corriger des problèmes de vision.

CTV News a contacté Santé Canada pour voir si la décision de la FDA entraînerait également un examen des avertissements requis pour les patients de chirurgie réfractive ici.

Dans un e-mail, les responsables ont écrit que les risques décrits dans le projet de document américain sont déjà répertoriés sur son site Web.

Cependant, cette page est notée comme ayant été mise à jour pour la dernière fois en 2012 et les responsables n’ont pas commenté les questions sur d’autres mises à jour pour les patients qui pourraient être en cours.

La FDA publiera ses directives finales probablement en 2023.