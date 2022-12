Les familles font face à des vols annulés et à l’enfer de la file d’attente à l’aéroport après que les forces frontalières se sont jointes à la vague de grèves de Noël

Les AÉROPORTS sont les derniers à affronter le chaos à Noël dans la misère des grèves fraîches.

Une semaine de débrayages pendant les vacances par les responsables des forces frontalières a été annoncée hier.

Le personnel des forces frontalières devrait faire grève à Noël et au Nouvel An Crédit : Reuters

L’action sera un coup dur pour des millions de personnes qui souffrent déjà des arrêts prévus du personnel ferroviaire et postal, ainsi que des ambulanciers et des travailleurs de la santé.

Les fonctionnaires du Département du travail et des pensions et de l’Agence des autoroutes se joignent également à une vague d’agitation concernant les salaires et les conditions.

Environ 1 000 membres du personnel des forces frontalières, responsables des contrôles des passeports et de l’immigration, devraient faire grève du 23 décembre au lendemain de Noël dans les aéroports de Gatwick, Heathrow, Manchester, Birmingham et Cardiff.

Et des débrayages entre le 28 décembre et le Nouvel An sont prévus.

L’action des aéroports est organisée par le syndicat des services publics et commerciaux, qui a déjà annoncé des grèves au ministère du travail et des pensions, à l’agence des routes et parmi les examinateurs de conduite.

Le secrétaire général Mark Serwotka a menacé hier de travailler avec d’autres syndicats du secteur public pour provoquer un maximum de chaos.

Il a déclaré à la radio LBC: “Nous travaillerons ensemble beaucoup plus étroitement pour nous assurer que nous coopérons et coordonnons notre action.”

Il a affirmé que 40 000 membres de la fonction publique dépendent des banques alimentaires et 45 000 réclament des prestations en cours d’emploi.

M. Serwotka a déclaré : « Nous avons essayé pendant des mois de négocier avec le gouvernement. Cependant, aucun argent ou assurance n’a été reçu.

« Les membres du PCS viennent me voir, parfois en larmes, disant qu’ils n’ont pas les moyens de mettre de la nourriture sur la table. Notre action s’intensifiera si le gouvernement ne vient pas à la table.

Pendant ce temps, plus de 600 soldats ont été formés pour les rôles de la Force frontalière dans le but de battre les grèves.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré : « La décision du syndicat de faire grève pendant la période des fêtes est injustifiable et ruinera les plans de milliers de familles et d’entreprises à travers le pays.

“Bien que nous travaillions en étroite collaboration avec tous les ports et aéroports britanniques et que nous ayons mis en place des plans pour minimiser les retards en cas de grève, les passagers doivent être prêts à ce que leurs plans soient gravement perturbés.”

DATES DE GRÈVE CONFIRMÉES FERROVIAIRE BRITANNIQUE 13-14 décembre 16-17 décembre 18h la veille de Noël à 6h le 27 décembre 3-4 janvier 6-7 janvier EUROSTAR 6, 18, 22, 23 décembre BUS Abellio 2-3 décembre 9-10 décembre 16-17 décembre Ligne de métro 8-9 décembre 15-16 décembre Grèves de diligences à Sunderland 23-24 décembre 26-27 décembre FORCE FRONTALIER OFFICIERS AUX AÉROPORTS DE BIRMINGHAM, CARDIFF, GATWICK, GLASGOW, HEATHROW ET MANCHESTER 23-26 décembre 28-31 décembre ROUTE ENTRETIEN Nord-Ouest, Yorkshire et Nord-Est 16-17 décembre Londres et Sud-Est 22-25 décembre West Midlands et Sud-Ouest 30-31 décembre Tous les domaines 3-4 janvier Midlands de l’Est et Est 6-7 janvier HEATHROW BAGAGES AÉROPORTUAIRES 16 décembre à partir de 4h du matin pendant 72h COURRIER ROYAL POSTAL 9, 11 décembre 14-15 décembre 23-24 décembre INFIRMIÈRES DU NHS 15, 20 décembre en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord

Les cheminots de RMT entament une nouvelle série d’actions la semaine prochaine avant les grèves de la veille de Noël au 27 décembre.

Hier, les conducteurs de train de 12 entreprises ont voté à 93 % pour poursuivre la grève dans une longue dispute sur les salaires. Le secrétaire général du syndicat Aslef, Mick Whelan, a insisté : « La détermination de nos membres est inébranlable.

« Nous ne voulons pas déranger les passagers – les grèves sont toujours un dernier recours.

“Mais l’attitude intransigeante des compagnies ferroviaires, avec le gouvernement agissant avec malveillance dans l’ombre, nous a forcé la main.”

Le secrétaire général Mark Serwotka a menacé de travailler avec d’autres syndicats du secteur public pour provoquer un maximum de chaosLe secrétaire général Mark Serwotka a menacé de travailler avec d’autres syndicats du secteur public pour provoquer un maximum de chaos Crédit: Sky News

Les cheminots de RMT entament une nouvelle série d’actions la semaine prochaine avant les grèves de la veille de Noël au 27 décembre (photo du dirigeant syndical Mick Lynch) Crédit : Alamy

Le syndicat RMT de Mick Lynch a déclaré hier: “L’action revendicative prévue se déroule comme prévu car il n’y a pas de résolution du conflit.”

Le syndicat a blâmé les ministres pour les demandes de dernière minute concernant les trains exploités uniquement par des conducteurs pour l’échec des pourparlers.

Mais le député conservateur Greg Smith a riposté : « Plus les syndicats adoptent une stratégie de culture sur brûlis pour marteler la Grande-Bretagne, plus ils éloignent l’opinion publique de leurs demandes.

“Tout le monde veut une augmentation de salaire, mais il y a une réalité que l’argent doit venir de quelque part.”

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré: «Les familles qui travaillent dur sont confrontées à des défis. Le gouvernement a été raisonnable.