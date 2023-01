Les familles faisant la queue devant les théâtres pour les émissions du matin prouvent que SRK est de retour

C’est le jour du « Pathaan » et le roi de Bollywood, Shah Rukh Khan, est de retour sur les grands écrans avec un bang après quatre ans. Au milieu de tout le battage médiatique, certains fans ont été aperçus en train de dormir au théâtre afin d’assister au premier spectacle de Pathaan. Les fans se sont même alignés à l’extérieur des théâtres pour regarder les émissions matinales de Pathaan de SRK. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des fans alignés devant les cinémas. De nombreuses vidéos du cinéma Gaiety de Mumbai ont été téléchargées sur Twitter et la folie est réelle. Regarde:

Les experts de l’industrie sont convaincus que le film ouvrira quelque part entre Rs 45 et 50 crore au box-office, selon les rapports. La bande-annonce a reçu plus de 49 millions de vues sur YouTube. Le tweet de Khan avec la bande-annonce en hindi compte 3,9 millions de vues, avec un autre demi-million pour les versions télougou et tamoule, selon un rapport de la BBC, qui ajoute que les ventes de billets à l’avance ont reçu une “réponse exceptionnelle” aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis. Emirats, Allemagne et Australie.

Juste après le premier spectacle, les exposants ont réalisé que Pathaan serait un monstre au box-office et plus de 300 spectacles du film ont été augmentés dans toute l’Inde. Le nombre total d’écrans est désormais de 8 000 écrans dans le monde dans les formats hindi, tamoul et télougou. Dont 5 500 écrans nationaux et 2 500 écrans internationaux. Il s’agit de la plus grande sortie jamais réalisée pour un film hindi dans l’histoire du cinéma indien.

Pathaan fait partie de l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra et compte les plus grandes superstars du pays, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici