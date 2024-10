Les familles exigent des réponses et justice lors de la réunion inaugurale du groupe de travail sur les peuples autochtones disparus et assassinés d’AG

25 octobre — ALBUQUERQUE — Les femmes autochtones ont élevé la voix et pleuré de frustration en s’adressant aux membres du nouveau groupe de travail sur les peuples autochtones disparus et assassinés du ministère de la Justice du Nouveau-Mexique.

Jeunes et vieux, portant des jupes en ruban, des mocassins, des vestes en cuir, des costumes d’affaires et des Crocs, ont parlé vendredi de tenir des bébés tout en recherchant les membres perdus de leur famille dans les champs, les canyons et les rivières de la nation Navajo et dans les rues d’Albuquerque.

Ils ont raconté avoir signalé la disparition d’êtres chers aux forces de l’ordre et s’être fait dire que la personne était probablement juste « en colère ».

Ils ont parlé du traumatisme générationnel, du racisme, de la toxicomanie, du trafic d’êtres humains, des « flics véreux », de l’apathie des fonctionnaires et des années de demande d’aide qui ne vient jamais.

Ils se sont insurgés contre une porte tournante de groupes de travail et d’argent public qui ne semble jamais parvenir à ceux qui en ont le plus besoin.

Le nouveau groupe de travail – créé par un mémorial législatif en février pour remplacer un précédent groupe de travail relevant du département des Affaires indiennes de l’État – s’est réuni pour la première fois vendredi à l’hôtel Clyde d’Albuquerque.

« Nous voulons des réponses », a déclaré Evangeline « Vangie » Randall-Shorty, une femme de Kirtland dont le plus jeune fils, Zachariah Juwaun Shorty, 23 ans, a disparu en 2020 et dont le corps a été retrouvé quatre jours plus tard dans un champ isolé de la réserve Navajo. Il avait été abattu à plusieurs reprises. Son assassinat n’est toujours pas résolu.

« Nous voulons justice pour nos proches », a déclaré Randall-Shorty. « Et comment allez-vous tous nous aider ? Vous savez, nous venons ici et nous revivons notre traumatisme en racontant nos histoires encore et encore, et vous êtes assis là et vous écoutez. Ce sont toujours des personnes différentes qui sont assises ici. Ce n’est pas la même chose. visages. Si votre cœur n’y est pas, alors vous devez sortir et vous devez mettre les familles ici. Ce sont les familles qui comptent. »

Les peuples autochtones du Nouveau-Mexique sont touchés de manière disproportionnée par la violence et connaissent des taux plus élevés de disparitions et de meurtres non résolus par rapport aux autres groupes ethniques de l’État, selon le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique.

« Entre 2014 et 2019, 16 % des cas de personnes disparues impliquaient des Autochtones, dont beaucoup restent non résolus », selon le site Internet du ministère. « De plus, des villes comme Albuquerque et Gallup se classent parmi les premières aux États-Unis en matière de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées. »

« Une réduction continue de nous au silence »

Le nouveau groupe de travail a été créé en partie pour poursuivre le travail du groupe de travail du ministère des Affaires indiennes, qui a tenu sa dernière réunion en 2023, quelques mois après que certains membres ont décrié la nomination par la gouverneure Michelle Lujan Grisham de James Mountain, ancien gouverneur de San Francisco. Ildefonso Pueblo, pour diriger le département.

Mountain a été inculpé en 2008 pour viol et d’autres chefs d’accusation dans une affaire qui a ensuite été classée sans suite parce que l’accusation a déclaré ne pas disposer de preuves suffisantes. Il a quitté le département moins d’un an après sa nomination pour devenir conseiller politique principal du gouverneur pour les affaires tribales.

« Même si nous comprenons que certains membres de la communauté soient frustrés par le manque de progrès après la dissolution du groupe de travail initial du gouverneur, il est important que le public comprenne que la réunion d’aujourd’hui n’était que la première réunion d’un groupe de travail nouvellement créé qui s’est engagé à à soulever cette question importante et à proposer des solutions concrètes à un problème très difficile », a écrit la porte-parole du ministère de la Justice, Lauren Rodriguez, dans un courrier électronique à l’issue de la réunion.

« Nous exhortons les défenseurs de cet espace à donner aux membres dévoués de cette nouvelle initiative l’occasion de s’engager dans des délibérations significatives sur la manière de relever le défi générationnel des populations autochtones disparues et assassinées », a-t-elle écrit.

Le groupe de travail compte 32 membres, dont la présidente Stephanie Padilla – une procureure générale adjointe qui est membre d’Isleta Pueblo et qui a travaillé auparavant pour le département de l’enfance, de la jeunesse et des familles de l’État – et la coprésidente Meskee Yanabah Tsotaddle-Yatsayte, qui appartient à Diné. , Kiowa, Potawatomi et Guachichil d’origine mexicaine et est le fondateur de Navajo Nation Missing Persons Updates.

Certains membres ont fait partie du groupe de travail précédent, notamment Reycita Billie, une femme Navajo/Diné qui travaille avec le service de police de la nation Navajo sur les efforts liés aux personnes autochtones disparues et assassinées.

Billie s’est levée de table et a embrassé plusieurs des orateurs.

« Les membres de notre groupe de travail apportent une expérience et un engagement incroyables à leurs communautés », a déclaré le procureur général Raúl Torrez dans un communiqué. « Chaque individu a été soigneusement choisi pour assurer une représentation diversifiée des professionnels de l’application de la loi, des prestataires de services et des défenseurs de la communauté. »

Parmi les autres membres figurent le procureur adjoint des États-Unis, Eliot Neal, ancien agent de liaison tribal avec la tribu Mescalero Apache ; le chef de la police de Santa Fe, Paul Joye ; et Deiandra Reid, une femme Navajo/Diné qui fait partie de la Coalition pour mettre fin à la violence contre les femmes autochtones et qui recherche sa sœur disparue, Tiffany Reid, depuis 20 ans.

Ceux qui ont pris la parole vendredi ont déclaré qu’ils aimeraient voir davantage de membres de leur famille parmi les membres du panel.

« C’est une façon de nous réduire au silence », a déclaré Darlene Gomez, une avocate dont l’amie Melissa Montoya a disparu de la nation Jicarilla Apache depuis 2001.

« Nous ne connaissons pas beaucoup de nouveaux membres du groupe de travail, et le fait qu’un seul membre de la famille fasse partie du groupe de travail est très préoccupant », a déclaré Gomez, ajoutant qu’elle représente 28 familles dont les proches ont été assassinés ou ont disparu. manquant.

Ils sont fatigués de parler.

« C’est quelque chose qui dure depuis des années ; ce n’est pas quelque chose de nouveau », a déclaré Elvira Randall-Carlston. Trois membres de sa famille ont été assassinés depuis 1989, a-t-elle déclaré, et elle n’a vu aucun de leurs cas résolus.

« Nous avons parlé et parlé en rond », a déclaré Randall-Carlson. « Nous avons parlé jusqu’à en devenir bleus. Quand allez-vous commencer à mettre en œuvre certaines de ces politiques ? Quand allez-vous réellement commencer à apporter des changements pour notre peuple ? »

Elle a déclaré que les familles « font le travail de terrain. C’est nous qui cherchons. C’est nous qui payons de notre poche ».

Questions sur la transparence

Seule une partie des commentaires publics de la réunion inaugurale du groupe de travail était ouverte au public vendredi.

Torrez ne semblait pas être présent pendant cette partie, mais avait été repéré plus tôt dans la journée, ce qui a irrité certains participants.

Gomez a déclaré que le procureur général semblait emprunter un itinéraire détourné pour entrer et sortir de la salle de réunion pour éviter d’avoir à faire face à un groupe de femmes attendant à table à l’extérieur pour avoir le temps de parler.

« Alors que nous étions assis là, Raúl n’est pas venu nous dire bonjour, pas plus que beaucoup d’entre vous. … Et cela continue à nous faire sentir invisibles », a-t-elle déclaré au groupe de travail. « … Il s’agit d’un groupe de travail qui relève de lui, et ce n’est pas du leadership. »

« AG Torrez était présent et a fait une introduction aux membres du groupe de travail », a écrit vendredi un porte-parole du département dans un courrier électronique. « Il a ensuite dû s’occuper d’autres affaires de l’État pour le reste de la journée. »

La présidente Padilla a clôturé la réunion en proposant de fournir ses coordonnées à tous ceux qui le souhaitaient et a exhorté ceux qui avaient plus à dire à contacter les avocats du département au fond de la salle.

« Il est important pour nous d’entendre constamment vos voix », a-t-elle déclaré. « Je veux que vous sachiez que vous êtes les bienvenus dans nos espaces. Je veux que vous continuiez à vous présenter. »

« Est-ce que cela signifie que toutes vos réunions seront ouvertes ? » a demandé Gomez.

« Nous n’en avons pas discuté », a déclaré Padilla.

Le groupe discutera probablement de l’opportunité de garder ses portes ouvertes au public lors de sa prochaine réunion, éventuellement en décembre, a-t-elle ajouté.