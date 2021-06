Les familles et les fidèles s’accrochent à l’espoir

BAY HARBOUR ISLANDS, Floride – À Church by the Sea à Bay Harbor Islands, à plus de 5 minutes en voiture du complexe de condos Champlain Towers, Charlie Newton a baissé la tête en prière pour les disparus et les morts.

Il pensait surtout à Arnie et Myriam Notkin, un couple plus âgé qui vivait au troisième étage et qui est toujours porté disparu après l’effondrement.

Arnie Notkin, ancien professeur d’éducation physique au Fienberg-Fischer K-8 Center, était un ami de ses parents. Lorsque Newton a grandi, lui et Notkin ont siégé ensemble au conseil d’administration de la Miami Beach Police Athletic League.

« Tout le monde connaît Arnie Notkin », a déclaré Newton, 50 ans, de Surfside, en Floride. « Ils ne connaissent peut-être pas sa femme, mais ils le connaissent. Il s’est imposé dans les conversations des gens, mais il était très sympathique. Il n’était pas arrogant ou quoi que ce soit. Il était très gentil et tout le monde l’aimait. Il était toujours prêt à faire un effort supplémentaire pour aider quelqu’un.

Le professeur d’éducation physique dévoué, qui avait un amour pour les Dolphins de Miami, aimait initier les élèves à toutes sortes de sports.

« Il aimait enseigner », a déclaré Newton. « Il aimait vous montrer comment jouer quelque chose. Lorsque vous êtes enseignant, que vous soyez professeur d’éducation physique ou de mathématiques, vous aimez partager vos connaissances.

À l’intérieur de la chapelle du bureau de l’église, les fidèles se sont aidés à allumer des bougies blanches pour honorer les disparus et les morts. Les larmes aux yeux, certains ont rejoint le chœur en chantant « Amazing Grace ».

« J’ai dû creuser profondément et essayer de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus sur moi », a déclaré Newton. « J’essaie d’être fort pour les autres autour de moi. Je suis sûr que si quelqu’un l’avait perdu là-dedans, nous l’aurions tous perdu.

Le nombre de morts n’a augmenté que de quatre personnes, pour un total de neuf morts confirmés. Mais après près de quatre jours complets d’efforts de recherche et de sauvetage, plus de 150 personnes supplémentaires étaient toujours portées disparues, ont indiqué les autorités.

Pour une petite communauté très unie, la tragédie était difficile à supporter

L’horrible attente des nouvelles des disparus pesait même sur ceux qui n’avaient aucun lien avec eux.

« Personnellement, je ne connaissais personne dans le bâtiment, mais je suis certainement de bons amis avec beaucoup de gens qui l’ont fait », a déclaré le révérend Robert Asinger. « Donc, cela ne devient pas seulement un effondrement de bâtiment. Cela devient à propos de Bill ou Fred ou qui que ce soit. Et cela le rend très personnel.

Frappés du besoin d’aider, les révérends ont déclaré à près de 40 fidèles que l’église avait ouvert un fonds de secours aux sinistrés de 20 000 $.

« Quand Parkland est arrivé et quand Pulse est arrivé, nous avons prié mais il y avait une distance », a déclaré la révérende Barbara Asinger. « Je pense que c’est ainsi que nous survivons en tant qu’êtres humains. Nous créons de la distance parce que nous entendons tellement ces jours-ci. Quand tu ne peux plus faire ça, tu pleures. Vous pleurez et ensuite vous essayez de déterminer comment aider.

Sergio Lozano a dîné avec ses parents, Gladys et Antonio Lozano, quand ils ont fait leurs adieux et se sont retirés dans leurs condominiums respectifs dans différentes tours du même complexe, le complexe de condos Champlain Towers à Surfside.

Surpris par un gros boum, Sergio Lozano est sorti sur son balcon et a été frappé par un spectacle stupéfiant : de la fumée et un ciel nocturne là où se trouvait autrefois l’immeuble en copropriété de ses parents.

« Ma femme marchait derrière moi parce qu’elle allait m’aider à apporter les meubles de patio », a-t-il déclaré à WPLG-TV à Miami. « Et je lui dis : ‘Lola, le bâtiment n’est pas là.’ Elle crie et dit : « Que voulez-vous dire ? Je dis : « L’appartement de mes parents n’est pas là. C’est parti!' »

Dimanche, des membres de la famille des résidents de l’immeuble de 12 étages effondré sont entrés et sortis d’un centre de regroupement familial en essayant de donner un sens à la tragédie. Les membres de la famille ont laissé des échantillons d’ADN pour identifier les restes des proches et ont glané des bribes d’informations sur les efforts de sauvetage.

D’autres s’accrochaient à espérer que les équipes de secours pourraient encore sortir les survivants de l’épave. Ashley Dean, a voyagé de la Louisiane à Surfside ce week-end pour voir si sa sœur cadette, Cassie Stratton, avait survécu à l’effondrement.

Stratton était au téléphone avec son mari, Michael, lorsque le bâtiment a tremblé puis s’est effondré, a déclaré Dean aux médias. Elle poussa un cri en plongeant vers la terre. Stratton reste introuvable.

«Ça a été extrêmement angoissant. Cela a été douloureux. C’est très déroutant », a déclaré Dean à WVUE-TV de la Nouvelle-Orléans. « C’est presque incroyable. »

Pendant des années, Antonio et Gladys Lozano se sont disputés pour savoir qui irait en premier.

Finalement, ils sont partis en même temps. Le couple de personnes âgées, qui aurait fêté son 59e anniversaire le mois prochain, est décédé ensemble dans l’effondrement de la tour.

La police de Miami-Dade a récupéré leurs corps un jour séparés les uns des autres dans les décombres de la tour de copropriété Sud, a indiqué l’agence.

Trouver de la force par la prière

Vers l’arrière de la chapelle du bureau de l’église à Bay Harbor Islands, des bougies éteintes parsemaient une table en bois. Avant que Becky Bosch ne quitte la pièce, une flamme douce avait été allumée sur la plupart d’entre eux.

« Cela vous impacte, même si vous ne connaissez pas les gens qui y vivent », a déclaré Bosch, 52 ans, de Surfside. « J’ai été dans cet immeuble. J’ai déposé mon fils quand il était petit pour aller voir des amis là-bas. J’habitais juste en face de là au 90e. C’est un coin très paisible. C’est magnifique. »

Alors que les efforts pour sortir les survivants des décombres se poursuivent, son fils a trouvé de la force dans la prière.

« Je sais que toute la communauté voudrait être là », a déclaré Aaron Bosch, 22 ans. « Je sais que tout le monde voudrait être là pour ramasser les décombres, mais ce n’est pas si facile. Je pense que la meilleure chose que nous puissions faire en ce moment est de prier . »

Sergio Lozano a déclaré que ses parents auraient célébré leur 59e anniversaire le 21 juillet et se connaissaient depuis plus de 60 ans. Le fils a dit que ses parents avaient plaisanté en disant que ni l’un ni l’autre ne voulait que l’autre décède en premier parce qu’ils ne voulaient pas être l’un sans l’autre.

Sergio a déclaré que s’il devait trouver du réconfort, c’est que s’ils n’ont pas survécu à l’effondrement, ils « sont allés ensemble et sont allés vite », selon WPLG-TV.

