Les familles et les experts exigent des lois plus strictes sur les chiens bully XL américains après une autre mort horrible

Les familles en deuil et les experts canins exigent des lois plus strictes sur les chiens bully XL américains après un nouveau décès.

Ils ont critiqué les règles actuelles – disant qu’il est trop facile d’obtenir un XL sans aucune formation ou perspicacité en matière de manipulation de chiens.

La dernière victime, le père de trois enfants Jonathan Hogg, 37 ans, est décédé à Leigh, dans le Grand Manchester Crédit : PA

Les Bully XL ont été liés à sept décès au cours de la dernière année au Royaume-Uni 1 crédit

L’experte en comportement canin Hannah Molloy demande au gouvernement de délivrer différents types de licences pour les races de moins de 30 kg et celles de plus de 30 kg.

Elle a déclaré: « Je veux voir de nouvelles licences afin que les gens soient plus facturés pour posséder des chiens plus gros qui peuvent faire plus de dégâts – ainsi qu’une éducation sur leur manipulation. »

Phillip Symes, 64 ans, qui a perdu son fils Ian lors d’une attaque l’année dernière, a déclaré: « Les XL sont élevés pour tuer – ils ne devraient pas être autorisés. »

Cela survient alors que le Sun on Sunday révèle que les Bully XL – sous des noms machos tels que Unstoppable Juggernaut – sont vendus sans aucune vérification apparente sur Facebook, Gumtree et Instagram.

Cependant, la race a été liée à sept décès au cours de la dernière année au Royaume-Uni.

Jeudi soir, la dernière victime, le père de trois enfants Jonathan Hogg, 37 ans, est décédé à Leigh, dans le Grand Manchester.