Les familles en deuil marquent un an depuis que l’effondrement de la grue a tué 5 hommes à Kelowna

Un an après la mort de cinq hommes dans l’effondrement d’une grue sur un chantier de construction à Kelowna, en Colombie-Britannique, la police et les enquêteurs de la sécurité au travail examinent toujours les preuves de ce qui s’est passé et pourquoi.

Alors que les familles des travailleurs décédés marquaient le sombre anniversaire, certains ont déclaré que si l’attente de réponses était frustrante, ils sont prêts à être patients si une longue enquête signifie également une enquête approfondie.

“Je suis plus que disposé à attendre”, a déclaré Chris Vilness.

Son fils, Cailen Vilness, 23 ans, a été tué lors de son premier jour de retour au travail après des vacances passées à rendre visite à sa famille dans sa ville natale de Kitimat. avant JC

Vilness a dit qu’il voulait juste tous les faits.

“Nous connaissons les mécanismes de ce qui s’est passé sur cette tour, mais nous sommes encore incertains sur une grande partie du reste”, a-t-il déclaré.

“Je veux savoir qui est responsable.”

Selon la police, l’enquête est “complexe”

Le matin du 12 juillet 2021, le bras d’une grue est tombé d’environ 25 étages alors qu’il était en cours de démantèlement sur le site d’une tour résidentielle en construction par la société immobilière Mission Group. Il a percuté un immeuble de bureaux voisin et une résidence pour personnes âgées.

Quatre ouvriers du bâtiment ont été tués : Cailen Vilness, Jared Zook et les frères Eric et Patrick Stemmer. Brad Zawislak, qui travaillait dans l’immeuble de bureaux, est également décédé. Un cinquième ouvrier du bâtiment a été blessé dans l’effondrement.

La GRC de Kelowna affirme que son enquête sur ce qui s’est passé a été confiée à une équipe dédiée au sein de l’unité des crimes graves.

« Il s’agit d’une enquête complexe sur ce qui est décrit comme l’un des plus grands décès au travail de l’histoire de la Colombie-Britannique. Mon équipe doit analyser une quantité importante de preuves techniques », a déclaré l’inspecteur de la GRC de Kelowna. Beth McAndie a déclaré dans un communiqué de presse.

Un mémorial honorant Cailen Vilness, Jared Zook, Brad Zawislak, Eric Stemmer et Patrick Stemmer est exposé près du chantier de construction du Mission Group au centre-ville de Kelowna, en Colombie-Britannique, le 26 octobre 2021. (Winston Szeto/CBC)

WorkSafeBC affirme que ses enquêteurs ont passé l’année dernière à consulter des experts et des ingénieurs et à examiner les preuves de la scène. Il n’y a pas de calendrier pour quand cela sera terminé.

Une enquête parallèle du BC Coroners Service reste également ouverte.

Le Conseil du travail du nord de l’Okanagan prévoyait d’organiser mardi un service commémoratif pour les victimes, avec un moment de silence pour marquer l’heure de l’effondrement, vers 10 h 45, heure du Pacifique.

Mission Group a déclaré qu’il arrêterait de travailler sur tous ses chantiers de construction pendant une heure en même temps et commémorerait les travailleurs morts avec cinq coups de klaxon.

‘Mon coeur est brisé; mon esprit essaie de rattraper son retard’

L’année écoulée a été difficile pour les parents de Cailen Vilness. Sa mère, Danielle Pritchett, a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’elle accepterait jamais ce qui s’était passé, et elle a eu du mal à trouver les mots pour décrire ce que c’est que de réaliser que son fils est parti depuis un an.

“Il n’y a pas de mots pour dire ce qui vous passe par la tête, parce que c’est plus ce qui vous passe par le cœur. L’esprit ne s’occupe pas vraiment du fait que mon fils est parti pour toujours. Mon cœur est brisé, mon esprit essaie de rattraper son retard. à tout ce qui s’est passé”, a-t-elle dit.

Cailen Vilness est représentée assise sur une grue de construction sur une photo de famille. L’homme de 23 ans était l’un des quatre travailleurs de la construction qui ont été tués dans l’effondrement de la grue à Kelowna, en Colombie-Britannique, le 12 juillet 2021. (Soumis par Danielle Pritchett)

Vilness a déclaré qu’il espère que la tragédie entraînera des changements dans la réglementation et la formation, afin de garantir la sécurité des travailleurs.

“Je comprends qu’il y a toujours des contraintes d’argent et d’horaire, mais cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité des travailleurs”, a-t-il déclaré.

“Les gens ne vont pas travailler pour donner leur vie.”