Les familles en attente d’expulsion sont confrontées à des montagnes russes émotionnelles qui peuvent conduire à un « stress chronique »

Au cours de l’été, les choses ont changé pour le mieux pour Sarah Alsaleh.

Le jeune marié a obtenu le statut de résident permanent en août. Elle attend également de nouveau après deux fausses couches au cours de l’année écoulée qui, selon elle, ont été en partie causées par le stress de son ordre d’expulsion.

« Je serai enceinte de trois mois en septembre », a-t-elle déclaré.

En juin, Alsaleh, 25 ans, et huit membres de sa famille – dont trois enfants de moins de 10 ans – ont reçu des ordres d’expulsion exigeant qu’ils soient envoyés en Jordanie à la mi-juillet.

Alsaleh a déclaré qu’elle était née et avait grandi au Qatar et qu’elle n’avait jamais vécu en Jordanie, bien que la famille ait la nationalité jordanienne. Son père a déclaré à CBC Hamilton que la famille était palestinienne.

Mais tandis que le rendez-vous d’Alsaleh a été annulé en raison de son statut de résident permanent, lui soulageant ainsi un poids des épaules, le reste de sa famille fait face à un ordre d’expulsion différé mais toujours imminent. Ils font partie des 9 369 personnes en Ontario figurant sur la liste de renvoi de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

« C’est juste un report temporaire », a déclaré Alsaleh. « J’ai toujours très peur pour ma famille. »

L’expulsion soumet les enfants à une « période de stress prolongée »

Au cours de l’hiver, les parents d’Alsaleh — Yasir Alsaleh et Ana Marecek — ont déclaré qu’on leur avait dit qu’ils devaient amener sa sœur de 10 ans, Lujian, et sa nièce de trois ans, Haya, à un rendez-vous à l’ASFC.

Lors du rendez-vous, Alsaleh a déclaré que Lujian avait pleuré et supplié l’agent de ne pas expulser sa famille.

« Le Canada reconnaît l’importance de promouvoir et de protéger les droits des enfants, tant au Canada qu’à l’étranger », a déclaré Maria Ladouceur, porte-parole de l’ASFC, dans un courriel.

Ladouceur a déclaré que l’agence veille « à ce que les décisions au nom des enfants soient prises en tenant compte de leur meilleur intérêt ».

Mais la visite de l’ASFC ainsi que le stress de l’expulsion, selon Alsaleh, ont eu de graves conséquences sur la santé mentale de sa jeune sœur.

« Elle a encore besoin de thérapie parce qu’elle a enduré beaucoup de choses. »

Sarah Alsaleh affirme que sa sœur cadette, Lujain, et sa nièce, Haya, ont été affectées négativement par le stress lié à l’expulsion de leur famille. (Cara Nickerson/CBC)

Selon un professionnel de la santé mentale, le « stress chronique » provoqué par une mesure d’expulsion peut être durable, même lorsque la mesure elle-même a été reportée.

John McLennan est psychologue pour enfants, professeur agrégé à l’Université de Calgary et rédacteur en chef du Journal de l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (CACAP). En mai, il a écrit une chronique sur les conséquences de la déportation sur les enfants.

« Nous sommes tous exposés à un stress à court terme – nos corps sont en quelque sorte adaptés à cela – mais je pense que c’est la période prolongée d’expulsion qui est particulièrement préoccupante », a-t-il déclaré, ajoutant que les cas peuvent durer des mois, voire des années.

Les adolescents ont des problèmes de santé mentale et d’école

La sœur adolescente d’Alsaleh, Lana, est amie avec deux autres adolescentes menacées d’expulsion : Samina et Sadin Aboizneid.

Originaire des territoires palestiniens, la famille de six personnes a immigré d’abord au Chili, puis au Canada où est né le plus jeune enfant. La famille a été expulsée vers le Chili puis retournée à Hamilton en 2019.

En janvier, un journaliste de CBC Hamilton s’est rendu chez les Aboizneids et a parlé aux trois enfants aînés, qui ont partagé leurs inquiétudes pour leur famille et l’impact du processus d’expulsion sur leur santé mentale.

Samira, 15 ans, a déclaré qu’après la première expulsion, « ma santé mentale était complètement ruinée… Cela m’a plongé dans un épisode dépressif ».

Elle craint que ses jeunes frères connaissent les mêmes problèmes.

Ywael, 6 ans, est le plus jeune enfant de la famille Aboizneid, qui s’est installée à Hamilton en 2015, a été expulsée vers le Chili puis renvoyée dans la ville ontarienne en 2019. (Cara Nickerson/CBC)

Son frère aîné, Tariq, qui a 18 ans mais est considéré comme un enfant dans les demandes de la famille auprès de l’ASFC, a déclaré à CBC Hamilton en janvier que la précédente expulsion de la famille et la deuxième mesure de renvoi l’empêchaient de se concentrer sur ses études.

« Je réussissais bien à l’école », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il obtenait des 90 dans ses cours académiques.

« Mais ensuite, ils nous ont renvoyés et ça m’a gâché. Cela m’a vraiment tiré vers le bas. Je me suis senti trahi. »

McLennan a déclaré qu’il s’agissait d’un problème courant chez les enfants et les adolescents soumis à une expulsion familiale.

« Se retrouver dans une nouvelle situation avec un logement inconnu, une scolarité, des problèmes de sécurité dans un autre endroit – détruire votre réseau social, lorsque votre famille, votre école ou votre communauté avec laquelle vous êtes lié sont tous supprimés en même temps – ce niveau aggravé de le stress est certainement préoccupant.

« Menace qui pèse sur votre tête »

McLennan a déclaré que le stress chronique de la séparation familiale peut avoir un impact considérable sur la santé mentale d’un enfant.

Le plus jeune enfant de la famille Aboizneid, Wael, est né au Canada et possède la citoyenneté canadienne.

« [The CBSA] a dit de le laisser en adoption », a déclaré son père à CBC Hamilton en janvier, ajoutant que la famille avait envisagé de laisser son plus jeune avec d’autres membres de la famille qui vivent au Canada.

McLennan a déclaré que l’impact sur la santé mentale des enfants peut commencer avant même que la mesure de renvoi ne soit appliquée.

« L’inconnu de ce qui va se passer, le risque d’être séparé jour après jour, ont un impact plus important. Vous pourriez dire: ‘Eh bien, nous ne les avons même pas encore séparés’ – c’est cette menace qui plane au-dessus de votre tête. «

« Il n’y a pas de bon choix pour les familles dans cette situation », a-t-il déclaré.

La famille Aboizneid chez elle à Hamilton : Monir, Wael, Sadin, Samira, Ahlam, Qusai et Tariq, de gauche à droite. (Cara Nickerson/CBC)

L’ASFC a déclaré dans un courriel à CBC Hamilton qu’elle « tient toujours compte du meilleur intérêt de l’enfant » lorsqu’elle procède à des renvois familiaux, mais McLennan a déclaré que la position du CACAP est que la réponse n’est pas suffisante.

« [The CBSA says], « nous ne séparons pas les familles. Nous disons que le parent doit revenir en raison de son entrée illégale ou irrégulière, et qu’il est libre d’emmener ses enfants avec lui », a déclaré McLennan.

« Ce qui nous a posé problème, c’est comment avez-vous décidé que cela était, d’une manière ou d’une autre, dans le meilleur intérêt de l’enfant. Nous n’avons jamais obtenu de réponse satisfaisante. »