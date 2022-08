Les familles d’Uvalde protestent contre le projet de tirage au sort d’un AR-15 lors d’un événement caritatif

Une collecte de fonds pour un organisme de bienfaisance affilié à la puissante National Rifle Association ne se tiendra pas comme prévu samedi dans une installation municipale du Texas après que des parents d’enfants ont été abattus en mai dans une école primaire à environ 40 miles de là, faisant pression sur les membres du conseil municipal pour nier l’événement son lieu.

Alors que certains participants tenaient des photos des victimes de la fusillade de l’école élémentaire Robb, le conseil municipal de Hondo a voté lundi 4 contre 1 pour révoquer un contrat de location qui aurait permis aux membres des amis de la région de Médine de la NRA d’organiser une collecte de fonds sur un site appartenant à la ville d’environ 8 000 habitants. Cette décision est intervenue alors que le carnage dans la ville voisine d’Uvalde – la fusillade dans une école américaine la plus meurtrière depuis près d’une décennie – a relancé le débat sur les lois américaines sur les armes à feu et la sécurité publique.

Avant le vote de lundi, Jazmin Cazares, dont la sœur est décédée dans le massacre d’Uvalde, s’est adressé aux membres du conseil, nommant chaque victime d’Uvalde – 19 élèves de quatrième année et deux enseignants – et décrivant comment au moins certains survivants percevraient l’événement caritatif de la NRA annoncé comme comprenant une tombola avec une chance d’obtenir un AR-15, indique la page Facebook du groupe.

Les enquêteurs ont trouvé l’un des fusils de style AR-15 du tireur d’Uvalde, âgé de 18 ans, dans l’école après que les forces de l’ordre l’ont tué.

“C’est une gifle pour tout Uvalde, en particulier pour ceux qui ont perdu un être cher, certains d’entre nous étant ici aujourd’hui. Ce qui est une gifle encore plus dure, c’est l’AR-15 que vous obtenez si vous faites un don de 5 000 $ US à la NRA », a-t-elle déclaré. “Ce que vous décidez de faire ensuite avec cette réunion de la NRA me donne raison ou me donne tort sur ce que je ressens pour Hondo.”

Nikki Cross, dont le parent Uziyah Garcia faisait partie des personnes tuées à Robb Elementary, n’était “pas ici pour protester contre la NRA ou quoi que ce soit du genre”, a-t-elle déclaré. “Je suis juste ici pour demander à votre communauté de prendre en considération que cela ne fait que deux mois pour nous.”

“Qu’est-il arrivé à ‘aime ton prochain?’ N’est-ce pas une chose ici? L’arme spécifique qu’ils donnent dans ce cas, et si elle tombe entre les mains d’un autre jeune de 18 ans en colère? Alors ce pourraient être vos enfants qui sont en danger, et nous serions avec Je vous demande juste de le reporter. Donnez-nous le temps de pleurer. Nous en traversons déjà assez”, a-t-elle ajouté.

Quelques jours seulement après la fusillade de masse d’Uvalde, la NRA a organisé sa convention annuelle à Houston, l’ancien président américain Donald Trump et d’autres dirigeants du GOP rejetant les efforts nationaux visant à réviser les lois sur les armes à feu et se moquant des démocrates et des militants appelant au changement.

La fondation qui avait planifié l’événement Hondo n’est « pas la NRA. Bien qu’affiliée, la fondation est une entité juridique distincte. résident et bénévole auprès de l’organisme de bienfaisance, a déclaré lundi.

L’événement annuel des Amis de la NRA de la région de Médine a lieu en août depuis 15 ans, “et nous planifions cet événement depuis mars”, a-t-elle ajouté. Le groupe n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNN.

“Ces événements sont planifiés des mois à l’avance dans le but de collecter des fonds pour des programmes locaux qui promeuvent la possession sûre et responsable d’armes à feu. Punir des centaines de bénévoles et de participants à la 11e heure pour les crimes d’un criminel malade et maléfique est une erreur et une erreur”, Lars Dalseide, porte-parole de la NRA, a déclaré à CNN par e-mail.

Un autre Texan, identifié comme Hank C. lors de commentaires publics, a défendu “l’événement protégé par la Constitution”.

“Il n’y a aucune raison pour vous tous de vous asseoir ici et de voter. C’est toujours l’Amérique, n’est-ce pas ?” a-t-il dit aux membres du conseil. “Je ne comprends même pas pourquoi nous avons cette conversation, les gars. Les armes ne s’en vont pas.”

Mais il a été interrompu par Angel Garza, dont la fille Amerie Jo Garza, a été tuée à Robb Elementary.

“Vous n’avez aucun putain d’indice. Vous n’avez pas le droit de nous dire comment vous vous sentez. Vous n’avez pas le droit de nous dire comment nous nous sentons. Je sors. Je sors”, a déclaré l’homme, qui a noté sa “fille est morte en m’appelant toujours papa; elle n’était même pas assez âgée pour monter sur scène pour m’appeler papa.”

“Vous ne savez pas ce que nous traversons. Personne dans cette pièce n’a le droit de nous dire ce que nous ressentons”, a-t-il ajouté en quittant la pièce.

Les membres du Conseil se sont ajournés à la session exécutive pour voter, puis sont revenus pour annoncer leur décision.