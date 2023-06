Les familles du Titanic critiquent le tourisme sombre des circuits submersibles : « Laissez-les se reposer »

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Les familles des victimes qui ont péri dans le naufrage de 1912 Titanesque ont remis en question l’aspect moral d’une tournée d’expédition vers l’épave qui est maintenant perdue en mer.

La Garde côtière américaine, de concert avec la Marine canadienne, poursuit la recherche exténuante de cinq passagers à bord du Titan submersibles au-delà de la date limite de leur approvisionnement en oxygène. OceanGate, la société qui exploite le submersible, a prévu que l’équipage avait 96 heures d’oxygène disponible après Titan a disparu dimanche, ce qui a fait craindre qu’il n’ait manqué d’oxygène vers 5 h 30 HAE.

Les responsables des garde-côtes ont déclaré jeudi après-midi qu’ils avaient trouvé un champ de débris près de la zone de recherche, notant que les développements seront discutés lors d’une conférence de presse plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, l’entreprise à l’origine de la tournée, qui a lancé des expéditions dans le Titanesque depuis 2021, a fait face à des réactions négatives concernant les problèmes de sécurité et le tourisme sombre associé au voyage. Dans une interview avec CNNJohn Locascio, dont les oncles Alberto et Sebastiano Peracchio sont morts Titanesque naufrage, caractérise le Titan tournée comme morbide et a critiqué le prix élevé que les passagers ont payé pour voir le site de l’épave.

« Je compare cela à regarder à l’intérieur d’une tombe. Je veux dire, des gens y sont morts tragiquement, très tragiquement. Pourquoi en faire un lieu où les gens vont voir ? Des cadavres sont là, ou ce qu’il en reste », a déclaré M. Locascio au réseau.

Les oncles de M. Locascio, qui avaient 17 et 20 ans lorsqu’ils se sont noyés, faisaient partie des plus de 1 500 victimes qui ont perdu la vie dans la tragédie. La plupart des corps n’ont jamais été retrouvés car, selon les experts, il est presque impossible d’atteindre le fond de l’océan où les restes sont éparpillés.

« Le navire est là, ou ce qu’il en reste, et c’est juste un site paisible là-bas en ce moment, ou aussi paisible que possible », a poursuivi M. Locascio. « … si mon âme était là, je ne voudrais pas que les gens descendent pour me regarder… Je ne pense pas que ce serait une situation très confortable, d’avoir des gens qui regardent, reluquent. Cela n’a aucun sens. »

L’épouse de M. Locascio, Angelica Harris, qui a écrit un livre sur les frères et sœurs Peracchio intitulé Deux garçons et un rêvea exhorté les futurs visiteurs potentiels à ne pas banaliser les événements tragiques qui se sont déroulés à l’intérieur du navire.

« Si vous allez là-bas, vénérez simplement le Titanic comme une tombe », a déclaré Mme Harris à CNN. «Comme un endroit où, vous savez, se trouve un être cher. Je veux dire, pour nous, ce sont nos oncles qui sont nos proches, mais il y a beaucoup d’autres proches qui sont là et c’est évident par les chaussures qui sont trouvées, et les bijoux, et les assiettes.

Elle a ajouté: « Rien qu’en regardant Titanic, vous pouviez voir la tragédie et la violence. Ils sont morts par la violence. Ils ne sont pas morts paisiblement. Ce n’était pas comme s’ils s’endormaient et se réveillaient le lendemain au paradis.

A bord duTitan sont le PDG et fondateur d’OceanGate Expeditions Stockton Rush, l’explorateur milliardaire britannique Hamish Harding, le célèbre plongeur français Paul-Henri Nargeolet et l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman Dawood.

La motomarine a été submergée dimanche matin depuis son navire de soutien pour se rendre à l’épave du Titanic qui se trouve à une profondeur de 12 500 pieds. Environ une heure et 45 minutes plus tard, le Titan a perdu le contact avec son navire de surface, le Polar Prince.

Bien que la date limite pour l’oxygène disponible soit passée, la recherche du submersible manquant se poursuit. Le co-fondateur d’OceanGate, Guillermo Söhnlein, a déclaré à CNN que l’équipage aurait « réalisé il y a quelques jours que la meilleure chose qu’ils puissent faire pour assurer leur sauvetage est d’étendre les limites de ces approvisionnements en se détendant autant que possible ».

D’après l’expertise des membres d’équipage, la « fenêtre disponible » pour le temps de sauvetage suspecté est plus longue que « ce que la plupart des gens pensent », a-t-il ajouté.

À l’heure actuelle, cependant, ce qui s’est passé après que le submersible a perdu le contact avec son vaisseau-mère reste un mystère. Les experts ont émis l’hypothèse que le navire pourrait être coincé dans l’épave du Titanic, flottant à la surface si une option d’urgence était activée, ou aurait peut-être déjà implosé.

Les garde-côtes américains ont annoncé jeudi qu’un ROV, ou véhicule télécommandé, avait découvert un « champ de débris » près de l’épave du Titanic lors de la recherche du submersible manquant. On ne sait pas si les débris seraient liés au Titan, et les experts de l’agence aborderont les conclusions plus tard jeudi.