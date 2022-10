Les familles du MMIWG affirment que la police a négligé et mal géré les enquêtes dans leurs affaires

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Pour Brenda Wilson, mardi sera une journée où les familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées pourront s’unir et se soutenir mutuellement.

Des centaines de vigiles auront lieu partout au Canada le 4 octobre pour honorer la vie des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones qui ont disparu ou ont été assassinées.

La sœur de Wilson, Ramona Wilson, âgée de 16 ans, a disparu en juin 1994 de Smithers, en Colombie-Britannique. Son corps a été retrouvé 10 mois plus tard dans une zone boisée. L’affaire reste non résolue.

“Il n’y a toujours pas de réponses dans le cas de ma sœur”, a déclaré Wilson.

« Qui lui a fait ça ? Qui l’a assassinée ? Qui l’a blessée ? Qui nous l’a enlevée ?

Matilda Wilson brandit une photo de son plus jeune enfant, Ramona, qui a disparu en 1994. Elle veut que justice soit rendue pour le meurtre non résolu de sa fille. (Radio-Canada)

Elle était parmi plusieurs familles à prendre la parole lors d’une conférence de presse virtuelle lundi organisée par Familles de sœurs par l’esprit et Amnistie internationale Canada avant les vigiles annuelles du 4 octobre.

Amnesty International Canada a déclaré que les cas récents de Chelsea Poorman, Tatyanna Harrison et Noelle O’Soup dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique montrent que la violence contre les femmes et les filles autochtones demeure une crise, avec un soutien inadéquat de la police.

“La communication avec les forces de l’ordre avec la famille et la communauté s’est interrompue, ce qui m’amène à penser qu’aucun effort ou ressource n’est investi dans son cas”, a déclaré Natasha Harrison.

Le corps de sa fille Tatyanna Harrison a été retrouvé le 2 mai sur un yacht à Richmond, en Colombie-Britannique, mais n’a été identifié que trois mois plus tard. Harrison a déclaré que la police avait jugé les circonstances de sa mort non suspectes et avait fermé le dossier, bien qu’elle n’ait pas encore reçu les résultats des tests de toxicologie.

Le rapport d’un coroner a révélé que Tatyanna Harrison, qui est crie et métisse du côté de son père, est décédée d’une «toxicité au fentanyl». (Service de police de Vancouver)

Sheila Poorman a fait écho à des sentiments similaires sur la façon dont la police a traité le cas de sa fille Chelsea Poorman.

Le 6 mai, la dépouille de Chelsea Poorman, âgée de 24 ans, a été identifiée après avoir été retrouvée dans un manoir de Vancouver après des mois de recherche par sa famille. L’affaire a également été rapidement qualifiée de non suspecte.

“Ils doivent faire un meilleur travail”, a déclaré Poorman.

Chelsea Poorman, une femme crie de 24 ans, a disparu le 6 septembre 2020, après avoir dîné avec sa sœur et assisté à une fête dans un appartement à Vancouver. (Soumis par Sheila Poorman)

Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a conclu que la violence subie par les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre équivaut à un génocide.

Dans ses 231 appels à la justice, 11 s’adressaient aux services de police, notamment en appelant à l’établissement de délais de réponse normalisés aux signalements de disparition d’Autochtones et à l’amélioration de la communication avec les familles.

Sheila Poorman, la mère de Chelsea Poorman, a organisé un rassemblement en mai à la résidence de Vancouver où les restes de sa fille ont été découverts. (Janella Hamilton/CBC News)

Josie August, une parente de Noelle O’Soup, se demande pourquoi aucune alerte Amber n’a été émise lorsque le jeune de 13 ans a disparu d’un foyer de groupe à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, en mai 2021.

Un an plus tard, sa dépouille a été retrouvée dans un appartement du Downtown Eastside de Vancouver. August a déclaré que la communication entre la GRC, la police de Vancouver et la famille avait été minime et qu’ils avaient appris plus d’informations grâce à un récent reportage de CBC News sur l’occupant décédé de l’appartement.

“C’est comme s’ils ne se souciaient pas de Noelle. Pour eux, elle n’était qu’une autre adolescente autochtone disparue”, a déclaré August.

“Je trouve très décourageant que nous en trouvions plus dans les médias que dans le service de police de Vancouver.”

Noelle O’Soup, membre de la Première Nation Key en Saskatchewan, a fui un foyer de groupe géré par la province à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, en mai 2021, alors qu’elle avait 13 ans. (Soumis par Cody Munch)

Selon la police, des “enquêtes approfondies” ont été menées

Le service de police de Vancouver a déclaré dans un communiqué à CBC News qu’au cours des 10 dernières années, il n’y avait qu’un seul cas non résolu impliquant une femme autochtone disparue.

“Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les familles de Chelsea Poorman et Tatyanna Harrison pour enquêter sur les circonstances de leur disparition”, a déclaré le Sgt. Steve Addison, agent des relations avec les médias au service de police de Vancouver.

“Dirigés par notre section des crimes majeurs, nous avons mené des enquêtes exhaustives pour recueillir des preuves sur leurs derniers déplacements à Vancouver.”

Addison a déclaré qu’une enquête criminelle était en cours sur la mort d’O’Soup et que la police avait rencontré en privé ses parents biologiques et le ministère du Développement de l’enfance et de la famille.

“Des inquiétudes ont été exprimées concernant les retards dans la notification aux familles de la découverte de leurs proches. Chacun de ces cas a nécessité une analyse ADN pour confirmer les identités”, a-t-il déclaré.

“Il aurait été inapproprié et irresponsable de tirer des conclusions sans preuves scientifiques. Une fois que les restes de Tatyanna, Chelsea et Noelle ont été identifiés par ADN, nous avons immédiatement informé les proches dans chaque cas.”

Les veillées apportent force, conscience

Wilson a déclaré que la police n’avait pas pris au sérieux le cas des personnes disparues de sa sœur, et il est décourageant d’entendre que peu de choses ont changé en 28 ans.

“Vous pensez qu’après toutes ces années à défendre MMIW, les choses auraient changé … mais comme nous le voyons aujourd’hui, et comme nous entendons les histoires de toutes ces familles, rien n’a changé”, a-t-elle déclaré.

Cependant, les veillées du 4 octobre seront une journée importante pour la sensibilisation, a-t-elle déclaré.

“Cela nous donne la force de pouvoir aller de l’avant et de continuer, de continuer à sensibiliser et de continuer à défendre nos proches.”