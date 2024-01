Les familles d’otages prennent d’assaut l’audience à la Knesset ; Netanyahu dit qu’il n’y a “pas de véritable proposition” de la part du Hamas

Les frappes des Houthis, qui affirment les mener en soutien à la population de Gaza, ont perturbé le commerce mondial et fait craindre que la guerre entre Israël et le Hamas ne s’étende à tout le Moyen-Orient.

Cette annonce intervient dans un contexte d’attaques croissantes contre les navires commerciaux dans la mer Rouge par des militants Houthis soutenus par l’Iran au Yémen et de représailles de Washington et de ses alliés.

Le service de conteneurs ME2 de Maersk relie l’Italie et la Méditerranée occidentale à la côte est de l’Inde et aux Émirats arabes unis.

Le géant danois du transport maritime Maersk détournera ses navires de la mer Rouge et du golfe d’Aden et autour du cap de Bonne-Espérance, a annoncé aujourd’hui la société dans un avis adressé à ses clients.

Des familles palestiniennes fuyant aujourd’hui la ville de Khan Younis à cheval et en charrette le long de la route côtière menant à Rafah, dans le sud de Gaza, au milieu des combats en cours entre les forces israéliennes et le groupe militant du Hamas.

NBC News n’a pas pu vérifier de manière indépendante le nombre de morts et a contacté l’armée israélienne pour obtenir ses commentaires.

Elle a ajouté qu’il y avait « une grave pénurie de fournitures » nécessaires pour soigner les blessés. “Nous avons atteint 50 martyrs et plus de 100 blessés”, a-t-elle déclaré.

Ces chiffres ont été confirmés par le Dr Nahud Abu Taima, directeur de la chirurgie du complexe médical Nasser de la ville, qui a déclaré dans une déclaration à NBC News que l’état des blessés était « critique et que beaucoup d’entre eux sont arrivés en retard à cause de l’ambulance ». étant obstrué.

Au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées lors des frappes israéliennes sur Khan Younis, a déclaré aujourd’hui le Dr Ashraf Al-Qudra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza.

Le plan israélien visant à détruire le Hamas à Gaza ne fonctionne pas et l’UE doit poursuivre ses efforts pour créer une « solution à deux États » malgré l’opposition israélienne, a ajouté Borrell.

“Il n’y a pas de mots pour expliquer la situation”, a-t-il déclaré lors de la réunion mensuelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles. “Avec des centaines de milliers de personnes sans rien : sans abri, sans nourriture, sans médicaments – et sous les bombes.”

Des dizaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés hier au Festival du film de Sundance, dans l’Utah, bloquant la rue lors de l’événement annuel. Beaucoup brandissaient des affiches et scandaient leur soutien à la population de Gaza.

Sa rencontre avec les familles a eu lieu dans un contexte de pression croissante pour que son gouvernement fasse davantage pour négocier un accord avec le Hamas et obtenir la libération d’environ 130 otages qui restent détenus à Gaza après que d’autres aient été ramenés chez eux lors d’une trêve de novembre.

Après les avoir rencontrés dans son bureau de Jérusalem, il leur a dit qu’il voulait « dire cela aussi clairement que possible parce qu’il y a tellement de fausses choses qui doivent vous tourmenter », indique le communiqué.

Hier, il a rejeté les conditions présentées par le Hamas pour mettre fin à la guerre et libérer les otages, qui incluraient le retrait complet d’Israël et le maintien du Hamas au pouvoir à Gaza.

Plus de 100 otages restent en captivité après que des dizaines d’entre eux aient été libérés en échange de prisonniers palestiniens fin novembre.

“Nous sommes venus ici parce que nous ne pouvons plus vivre”, a déclaré Gil Dickmann, cousin de l’otage Carmel Gat, à NBC News. « Notre vie s’est arrêtée. Le Parlement doit tout arrêter et ramener tous les otages chez eux.»

Vêtus de chemises arborant les mots « Ramenez-les à la maison maintenant », le groupe d’une vingtaine de personnes a scandé et brandi des affiches de leurs proches après être entré dans la salle où le comité des finances tenait une discussion.

TEL AVIV — Un groupe de proches d’otages détenus par le Hamas ont pris d’assaut aujourd’hui une séance de commission parlementaire à la Knesset d’Israël et ont exigé que le gouvernement fasse davantage pour obtenir la libération de leurs proches.

Les médecins tirent la sonnette d’alarme sur l’hépatite C et d’autres maladies chez les enfants de Gaza

Yasmine Salam

Des médecins pédiatriques ont déclaré hier à NBC News qu’ils étaient préoccupés par la propagation du virus de l’hépatite C et d’autres maladies parmi les jeunes enfants du sud de Gaza.

« Nous constatons de nombreux cas d’hépatite C », a déclaré le Dr Bessam Hamouda alors qu’il soignait des patients dans le service des enfants de l’hôpital El Najar de Rafah.

« Cela se propage à cause des conditions difficiles et bondées dans lesquelles se trouve le peuple palestinien, des personnes déplacées, des tentes, du grand nombre d’enfants et de la pollution qui les entoure. C’est un virus qui contamine particulièrement les enfants », a-t-il ajouté.

Au cours des deux dernières semaines, il a déclaré qu’il y avait eu une augmentation significative des cas d’hépatite C, a déclaré Hamouda, ajoutant qu’il en avait vu au moins 20 à 30 par jour.

