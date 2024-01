Les familles d’otages prennent d’assaut l’audience à la Knesset ; Netanyahu dit qu’il n’y a “pas de véritable proposition” de la part du Hamas

JERUSALEM — L’Iran est « très directement impliqué » dans les attaques navales menées par les rebelles houthis du Yémen, a déclaré lundi le plus haut commandant de la marine américaine au Moyen-Orient.

Le vice-amiral Brad Cooper, chef de la 5e flotte de la Marine, n’a pas déclaré que Téhéran avait dirigé des attaques individuelles des Houthis dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden.

Mais il a reconnu que les attaques se sont étendues, ne menaçant auparavant que le golfe Persique et son détroit d’Ormuz, jusqu’aux eaux du Moyen-Orient au sens large.

« De toute évidence, les actions des Houthis, probablement en termes d’attaques contre la marine marchande, sont les plus importantes que nous ayons vues depuis deux générations », a-t-il déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. « Les faits sont simplement qu’ils attaquent la communauté internationale ; ainsi, je pense que vous avez vu la réponse internationale.

La mission iranienne auprès des Nations Unies et les dirigeants houthis dans la capitale du Yémen, Sanaa, n’ont pas répondu à une demande de commentaires. Depuis novembre, les Houthis, soutenus par l’Iran, ont lancé au moins 34 attaques contre la navigation empruntant les voies navigables menant au canal égyptien de Suez, une route vitale pour l’énergie et les marchandises en provenance d’Asie et du Moyen-Orient vers l’Europe.

« Ce que je dirai, c’est que l’Iran finance clairement, fournit des ressources, fournit et dispense des formations », a déclaré Cooper. « Ils sont évidemment très directement impliqués. Il n’y a pas de secret là-bas.