Les familles d’otages israéliens pleurent leurs morts

La sœur d’un otage israélien dont le corps a été retrouvé à Gaza la semaine dernière a adopté un ton solennel dimanche en l’inhumant après que des milliers de personnes aient assisté à ses funérailles.

« Je craignais cette fin mais j’avais tellement envie que cela se termine différemment », a déclaré Avivit Yablonka à l’AFP lors des funérailles de son frère Chanan.

Chanan, 42 ans, a été assassiné le 7 octobre lors d’une attaque sans précédent du Hamas, alors qu’il tentait de s’échapper du festival de musique Nova où au moins 364 personnes ont été tuées.

Son corps a été transporté dans la bande de Gaza par des militants mais a été récupéré vendredi par les troupes israéliennes après avoir passé 230 jours en captivité.

En l’espace d’une semaine, l’armée israélienne a annoncé la mort de huit otages présumés vivants : cinq Israéliens, deux Thaïlandais et un double national franco-mexicain.

L’armée a également récupéré sept corps, dont celui de Chanan, détenus à Gaza depuis le 7 octobre.

Depuis, l’espoir s’est estompé parmi les familles d’autres otages dont on ignore où ils se trouvent.

Les militants ont pris 252 otages au cours de l’attaque, dont 121 restent à Gaza, dont 37 sont morts selon l’armée israélienne.

Des dizaines de proches des otages se sont rassemblés dimanche devant le domicile des parents de Chanan pour une procession silencieuse jusqu’au cimetière Kiryat Shaul de Tel Aviv, accompagnés de milliers de personnes brandissant des drapeaux israéliens.

La famille Yablonka avait exhorté la population à se joindre à la marche en solidarité avec les otages.

« Nous devons ramener tout le monde. Cette marche est pour lui et pour la libération de tous les otages », a déclaré Avivit.

Entourée d’une foule de gens, la famille de Chanan lui a dit au revoir.

– ‘Funérailles à funérailles’ –

La guerre à Gaza a éclaté après l’attaque du Hamas dans le sud d’Israël, qui a fait plus de 1.170 morts, pour la plupart des civils, selon un bilan de l’AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.

L’offensive de représailles d’Israël a tué au moins 35 984 personnes à Gaza, pour la plupart des civils, selon le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas.

Avant d’apprendre la mort de son frère, Avivit, 48 ans, a assisté aux funérailles de Ron Benjamin, qui a été retrouvé dans le même complexe de tunnels au nord de Gaza que son frère, selon l’armée.

« J’ai peur. Je vais d’enterrement en enterrement. J’ai tellement peur, mais j’ai de l’espoir, je n’abandonne pas », avait-elle déclaré à l’époque.

Père de deux enfants, Chanan avait joué pour le club de football Hapoel Tel-Aviv dans sa jeunesse et en était resté fan.

Sa famille n’avait plus de nouvelles de lui depuis le 7 octobre et on lui a dit qu’il se trouvait à Gaza 90 jours après sa disparition.

« Nous pensions qu’ils reviendraient vivants, mais ils reviennent dans des cercueils », a déclaré Avivit avant de reposer son frère.

Avivit a déclaré qu’elle voulait « croire que le gouvernement veut vraiment tous les ramener et qu’il est difficile de négocier avec de tels meurtriers ».

Elle a déclaré la semaine dernière qu’elle n’avait reçu aucun appel téléphonique d’aucun ministre ou législateur.

– Colère contre le gouvernement –

Sa colère est partagée par Jonathan Dekel-Chen, professeur d’histoire à l’Université hébraïque de Jérusalem, dont le fils Sagi est retenu en otage à Gaza.

« Ma colère ne fait que croître », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Nous constatons qu’il n’y a aucun progrès pour le retour des otages… La société israélienne est avec nous mais le gouvernement ne fait pas assez pour les ramener chez eux. »

Il garde néanmoins espoir de retrouver son fils vivant. Il a été kidnappé au kibboutz Nir Oz le 7 octobre, laissant derrière lui sa femme enceinte et ses deux filles.

L’épouse de Sagi, Avital, a depuis donné naissance à une fille Shahar, qui signifie « aube » en anglais.

Environ 75 personnes du kibboutz Nir Oz ont été capturées le 7 octobre.

Dekel-Chen a déclaré que son rêve « quotidien » était de voir son fils retrouver toute sa famille, y compris les enfants Gali, 3 ans, et Bar, 7 ans.

« Ils courent vers lui et lui, sur ses deux jambes, court vers sa femme Avital et Shahar, le bébé, et enfin l’embrasse et reprend une vie normale », a-t-il déclaré, décrivant son rêve récurrent.

« C’est ma mission. Je ne m’arrêterai pas tant que cela n’arrivera pas. »

A l’entrée de la bibliothèque universitaire, les larmes aux yeux, il contemple un portrait de son fils exposé à l’accueil.

